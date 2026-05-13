3 thay đổi lớn cho người dùng iPhone trên iOS 26.5 vừa ra mắt

Apple vừa chính thức phát hành iOS 26.5 và iPadOS 26.5, đánh dấu một trong những bản cập nhật đáng chú ý cuối cùng trước khi hãng chuyển trọng tâm sang iOS 27 dự kiến ra mắt tại sự kiện WWDC tháng 6 tới.

Apple phát hành iOS 26.5 vào 0h ngày 12/5 tại Việt Nam

Điểm đáng chú ý nhất trên iOS 26.5 là Apple đã bổ sung mã hóa đầu cuối cho tin nhắn RCS, giúp người dùng iPhone và Android có thể nhắn tin an toàn hơn. Khi tính năng được nhà mạng hỗ trợ, các cuộc trò chuyện RCS sẽ xuất hiện biểu tượng khóa tương tự iMessage, cho thấy nội dung được bảo vệ bằng mã hóa đầu cuối.

Động thái này được xem là bước tiến lớn của Apple trong việc cải thiện trải nghiệm nhắn tin xuyên nền tảng, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân.

Không chỉ tập trung vào bảo mật, Apple cũng bắt đầu tăng cường khả năng thương mại hóa hệ sinh thái của mình. Trên ứng dụng Maps, hãng bổ sung Suggested Places để gợi ý địa điểm dựa trên vị trí và lịch sử tìm kiếm gần đây của người dùng. Đáng chú ý hơn, nền tảng quảng cáo cũng đã được tích hợp vào Apple Maps và dự kiến bắt đầu hiển thị quảng cáo từ mùa hè năm nay.

Một bộ phận người dùng cho rằng việc đưa quảng cáo vào Maps có thể khiến trải nghiệm trên iPhone trở nên “giống Android hơn”, trong khi số khác nhận định đây là hướng đi khó tránh khi Apple muốn mở rộng doanh thu dịch vụ.

Bên cạnh đó, iOS 26.5 cũng bổ sung bộ hình nền Pride Luminance mới đồng bộ với mặt đồng hồ và dây đeo Apple Watch phiên bản Pride.

Bộ hình nền Pride Luminance mới trên iOS 26.5 tiếp nối chiến dịch Pride thường niên của Apple nhằm tôn vinh cộng đồng LGBTQ+ trên toàn thế giới trong Tháng Tự Hào và hơn thế nữa

Dù không phải bản cập nhật mang tính “lột xác”, iOS 26.5 vẫn cho thấy Apple đang tiếp tục hoàn thiện các tính năng liên quan đến bảo mật, AI gợi ý và hệ sinh thái dịch vụ trước khi bước sang thế hệ iOS tiếp theo.

Người dùng có thể cập nhật iOS 26.5 bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Ngoài ra, Apple cũng phát hành các bản vá dành cho những thiết bị đời cũ không hỗ trợ iOS 26, bao gồm iOS 15.8.8, iOS 16.7.16, iOS 18.7.9 và iPadOS 17.7.11.