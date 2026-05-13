Trung Quốc tự sản xuất DDR5 RDIMM cho máy chủ, giảm phụ thuộc vào Samsung và Micron

Theo Max | 13-05-2026 - 08:00 AM | Kinh tế số

Các công ty Trung Quốc như SINKER đã xuất xưởng lô DDR5 RDIMM đầu tiên cho trung tâm dữ liệu, giúp ổn định nguồn cung bộ nhớ trong nước.

Các nhà sản xuất DRAM của Trung Quốc đang đẩy mạnh năng lực sản xuất bộ nhớ, với một công ty khác hiện đã sản xuất hàng loạt các mô-đun bộ nhớ DDR5 RDIMM dành cho máy chủ. Đây là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc tăng cường khả năng tự chủ trong lĩnh vực công nghệ.

Nhu cầu về bộ nhớ đang tăng mạnh trên toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi nhiều trung tâm dữ liệu mới đang được đưa vào hoạt động nhanh chóng. Trong bối cảnh này, các nhà sản xuất DRAM Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất. Trước đây, CXMT và YMTC đã công bố kế hoạch mở rộng lớn, dự kiến tăng gấp đôi sản lượng tấm wafer bằng cách đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng thêm các trung tâm sản xuất trên khắp đất nước. Tuy nhiên, ngoài hai công ty này, còn có nhiều nhà cung cấp DRAM khác.

Vào năm 2021, Jiahe Jinwei đã công bố kế hoạch sản xuất bộ nhớ DDR5. Hiện tại, công ty con của họ là SINKER, một thương hiệu thuộc POWEV, đã công bố ra mắt các giải pháp bộ nhớ DDR5 RDIMM mới nhất. Theo thông tin chính thức từ SINKER, công ty này đang cung cấp các mô-đun DDR5 DIMM với hai biến thể: một dành riêng cho thị trường nội địa Trung Quốc và một được cung cấp trên toàn cầu.

Bộ nhớ DDR5 của SINKER có các biến thể UDIMM, SODIMM và RDIMM, với dung lượng lên đến 64 GB và tốc độ lên đến 5600 MT/s. Các tính năng chính mà công ty liệt kê bao gồm bảo vệ khi bật nguồn để lưu trữ đáng tin cậy, khả năng chống sốc và rơi để đảm bảo độ bền lâu dài, và tuân thủ tiêu chuẩn JEDEC, đảm bảo khả năng cắm và chạy cũng như tương thích tốt. Các lĩnh vực ứng dụng của bộ nhớ này rất đa dạng, từ máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính tất cả trong một, đến các hệ thống giáo dục, thiết bị y tế, hệ thống chính phủ và các thiết bị điện tử thương mại như trung tâm hội nghị lớn, màn hình quảng cáo.

SINKER cho biết đã xuất xưởng lô DDR5 RDIMM đầu tiên cho các trung tâm dữ liệu và với việc sản xuất đang tăng tốc, công ty sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu trong nước. Do những hạn chế về nguồn cung toàn cầu, giá bộ nhớ đã tăng đáng kể. Dựa vào các nhà sản xuất trong nước giúp các công ty Trung Quốc giải quyết vấn đề này thông qua các giải pháp nội bộ, thay vì phụ thuộc vào các công ty lớn hơn như Samsung, SK Hynix và Micron, vốn đang được các công ty AI lớn đầu tư và không còn công suất bổ sung nào.

Theo Max

Thanh niên Việt

