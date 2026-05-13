Gen Z càng dùng càng ghét AI: Công nghệ từng được tung hô nay lại khiến giới trẻ tức giận và bất an

Trong suốt ba năm qua, sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay Gemini đã tạo nên một cuộc chạy đua vũ trang trong giới công nghệ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) được giới thiệu như một “phép màu” giúp giải phóng sức lao động, kích thích sáng tạo và mở ra những cánh cửa cơ hội mới, đặc biệt là đối với thế hệ Gen Z - những cư dân bản địa của thời đại số.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng về tốc độ xử lý là một thực trạng đáng báo động: càng tiếp xúc nhiều với AI, người trẻ càng cảm thấy chán ghét và giận dữ với nó.

Thế hệ Gen Z đang dần chuyển từ trạng thái hào hứng sang thất vọng và giận dữ với AI khi công nghệ này bị áp đặt quá mức.

Từ hào hứng đến vỡ mộng

Dữ liệu mới nhất từ các tổ chức uy tín như Walton Family Foundation và Gallup đã vẽ nên một bức tranh tương phản đầy thú vị.

Nếu như trước đây, sự “hào hứng” là cảm xúc chủ đạo khi nhắc đến AI, thì nay con số này đã sụt giảm nghiêm trọng từ 36% xuống chỉ còn 22% trong nhóm tuổi từ 14 đến 29. Ngược lại, mức độ giận dữ đã tăng vọt lên 31%. Đáng chú ý hơn, chính những người sử dụng AI hàng ngày lại là nhóm đối tượng có mức độ vỡ mộng cao nhất.

Nguyên nhân không nằm ở sự lỗi thời của công nghệ, mà ở cách AI đang được “ép ăn” vào mọi hoạt động sống. Từ giảng đường đến văn phòng, AI hiện diện như một yêu cầu bắt buộc, thay đổi tận gốc rễ cách thức con người tiếp nhận tri thức và làm việc. Thế hệ trẻ, thay vì cảm thấy được hỗ trợ, lại cảm thấy quyền chủ động của mình đang bị xâm phạm nghiêm trọng bởi những thuật toán tóm tắt thay cho việc đọc và viết thay cho việc nghĩ.

Việc lạm dụng AI trong giáo dục dẫn đến tình trạng “teo cơ nhận thức” và tích tụ “nợ nhận thức”, khiến sinh viên mất đi khả năng tư duy độc lập.

Cái giá của sự tiện lợi và “nợ nhận thức”

Tại các trường đại học, đặc biệt là ở Vương quốc Anh, việc sử dụng AI gần như đã trở thành một tiêu chuẩn mới. Một khảo sát của Higher Education Policy Institute vào năm 2026 cho thấy 95% sinh viên sử dụng AI dưới nhiều hình thức khác nhau để hỗ trợ học tập. Dù mang lại sự tiện lợi vượt trội, nhưng cái giá phải trả lại là sự rỗng tuếch về mặt cảm xúc và trí tuệ.

Nhiều sinh viên thừa nhận rằng việc sử dụng AI giống như một “mã gian lận” trong trò chơi điện tử. Nó giúp họ hoàn thành bài tập nhanh chóng nhưng lại tước đi quá trình rèn luyện tư duy cần thiết. Nghiên cứu từ MIT Media Lab đã chỉ ra một thuật ngữ đáng lo ngại: “nợ nhận thức”.

Thông qua các bản ghi điện não đồ (EEG), các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người phụ thuộc vào AI để viết luận có khả năng kết nối thần kinh yếu hơn và gặp khó khăn lớn trong việc ghi nhớ nội dung chính mình vừa “tạo ra”. Khi sự nỗ lực bị triệt tiêu, trí tuệ con người cũng bắt đầu có dấu hiệu “teo cơ”.

Trên thị trường lao động, AI đang xóa sổ các vị trí dành cho người mới bắt đầu, tước đi cơ hội học việc và rèn luyện kỹ năng thực tế của lao động trẻ.

Nguy cơ sụp đổ nấc thang sự nghiệp

Nỗi lo sợ của thế hệ Gen Z không chỉ dừng lại ở giảng đường mà còn trở nên sắc bén hơn khi họ bước vào thị trường lao động. AI đang trực tiếp tấn công vào các vị trí cấp thấp (entry-level) - vốn là nấc thang đầu tiên và quan trọng nhất để người trẻ học việc và trưởng thành.

Những công việc tưởng chừng như vặt vãnh như soát xét tài liệu, ghi chép lời thoại hay tóm tắt cuộc họp thực chất là một quá trình “học nghề” (apprenticeship) giúp nhân viên trẻ tích lũy kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, báo cáo năm 2025 của British Standards Institution cho thấy 41% lãnh đạo doanh nghiệp đang sử dụng AI để cắt giảm nhân sự và 39% đã trực tiếp loại bỏ các vai trò cấp thấp. Các nhà quản lý nhìn thấy hiệu suất và lợi nhuận, nhưng người lao động trẻ lại thấy một tương lai bị đóng sập khi họ chưa kịp bắt đầu.

Sự phẫn nộ của Gen Z không chỉ dừng lại ở lời nói mà đã chuyển sang hành động kháng cự ngầm hoặc thậm chí là phá hoại chiến lược AI của doanh nghiệp.

Sự phản kháng và lời cảnh báo cho tương lai

Sự phẫn nộ này không chỉ dừng lại ở những lời phàn nàn trên mạng xã hội. Nó đã chuyển hóa thành những hành động cụ thể, từ việc chậm trễ áp dụng công nghệ cho đến những hành vi “phá hoại” quy trình triển khai AI tại nơi làm việc - một hành động mà 44% nhân viên Gen Z thừa nhận đã từng thực hiện.

Thậm chí, một vài trường hợp cực đoan đã xuất hiện như một lời cảnh báo về sự bế tắc của một bộ phận giới trẻ trước sự bủa vây của công nghệ.

Câu hỏi đặt ra không phải là làm thế nào để loại bỏ AI, bởi “con ma” công nghệ này đã thoát ra khỏi bình và không thể thu hồi. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc khôi phục quyền chủ động của con người. Các tổ chức giáo dục cần tái định nghĩa lại giá trị của “sự khó khăn” trong tư duy, coi đó là yếu tố then chốt để hình thành bản sắc và năng lực cá nhân. Trong khi đó, các doanh nghiệp cần thiết kế AI theo hướng hỗ trợ các hình thức học việc mới thay vì thay thế hoàn toàn vai trò của người mới bắt đầu.

Làn sóng phẫn nộ từ thế hệ Gen Z là một tín hiệu mạnh mẽ buộc chúng ta phải nhìn nhận lại con đường công nghiệp hóa trí tuệ nhân tạo. Nếu không được điều chỉnh để bảo tồn niềm tin và sự phát triển tự nhiên của con người, AI có thể sẽ nhấn chìm thế giới trong những “rác thải nội dung” và sự cùn mòn của tư duy nhân loại.