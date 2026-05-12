CMC tái cấu trúc Khối Công nghệ và Giải pháp, đặt mục tiêu dẫn đầu chuyển đổi AI

Toàn cảnh chương trình công bố tái cấu trúc CMC TS và lễ bổ nhiệm ban lãnh đạo mới CMC TS

Tập đoàn Công nghệ CMC vừa công bố chương trình tái cấu trúc Khối Công nghệ và Giải pháp, trong đó hợp nhất năng lực tư vấn của CMC Consulting vào Tổng Công ty Công nghệ và Giả ﻿ i pháp CMC - CMC TS. Cùng với thay đổi về mô hình tổ chức, CMC bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Sơn giữ vị trí Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược giai đoạn 2026-2030, khi Tập đoàn CMC định vị AI-X - chuyển đổi AI toàn diện - là trục phát triển cốt lõi. Việc tái cấu trúc CMC TS được xem là bước chuẩn bị về tổ chức, năng lực và mô hình vận hành để CMC đồng hành sâu hơn với khách hàng, đối tác trong hành trình chuyển đổi số, chuyển đổi AI và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ.

CMC TS hoàn thiện mô hình đồng hành toàn trình với doanh nghiệp

Sau tái cấu trúc, CMC TS tiếp tục định vị là hạt nhân của Khối Công nghệ và Giải pháp, đảm nhận vai trò kết nối năng lực tư vấn, triển khai, tích hợp hệ thống, phát triển sản phẩm AI và bảo mật.

Việc hợp nhất năng lực tư vấn từ CMC Consulting giúp CMC TS hình thành chuỗi năng lực khép kín gồm tư vấn chiến lược chuyển đổi số và ERP; thiết kế, triển khai hạ tầng công nghệ và nền tảng số; bảo mật, vận hành và tối ưu hệ thống. Với mô hình này, CMC TS hướng tới việc trở thành đối tác công nghệ đồng hành toàn trình với doanh nghiệp, từ xác định bài toán, tư vấn xây dựng lộ trình đến triển khai và đo lường hiệu quả.

Theo CMC, nhu cầu của thị trường đang thay đổi nhanh. Doanh nghiệp không chỉ cần mua một phần mềm, thuê một hạ tầng hay triển khai một dự án công nghệ đơn lẻ. Trong bối cảnh AI trở thành năng lực cạnh tranh mới, khách hàng cần một đối tác có khả năng hiểu bài toán kinh doanh, thiết kế kiến trúc công nghệ phù hợp, triển khai ở quy mô lớn và bảo vệ hệ thống một cách đồng bộ.

CMC TS sẽ tập trung vào các phân khúc khách hàng trọng điểm trong khối Chính phủ, doanh nghiệp lớn, ngân hàng - tài chính, sản xuất, bán lẻ, viễn thông và các ngành công nghiệp có nhu cầu cao về chuyển đổi AI. Sau sáp nhập, CMC TS nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng năng lực phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc.

Phát biểu tại buổi công bố chương trình tái cấu trúc CMC TS và bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của công ty, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC - nhấn mạnh vai trò then chốt của CMC TS trong hệ sinh thái mới.

“Mục tiêu của CMC là trở thành tập đoàn số, tập đoàn công nghệ AI toàn cầu Trong hệ sinh thái CMC, CMC TS đóng vai trò quan trọng để dẫn dắt và tạo ra giá trị chuyển đổi AI cho các doanh nghiệp trên thị trường. Tôi sẽ trực tiếp nhận trách nhiệm với 6.000 cán bộ nhân viên Tập đoàn để cùng cả tập thể CMC TS ghi dấu mô hình tư vấn công nghệ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đối với tôi, đã là lãnh đạo thì phải dấn thân và phải làm gương. Chúng ta sẽ kiên quyết đi theo con đường đã chọn để đạt được mục tiêu đề ra”, ông Nguyễn Trung Chính nói.

Quyền Tổng Giám đốc mới và bài toán chuyển đổi lần thứ hai của CMC TS

Ông Nguyễn Hải Sơn được bổ nhiệm giữ vị trí Quyền Tổng Giám đốc CMC TS trong giai đoạn công ty bước vào chu kỳ chuyển đổi mới, với kỳ vọng đưa CMC TS trở thành đối tác đồng hành toàn trình về chuyển đổi số và chuyển đổi AI cho doanh nghiệp. Ông Hải Sơn có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo về phát triển phần mềm, quản lý dự án, quản trị danh mục chuyển đổi và tư vấn công nghệ tại các tổ chức trong nước và quốc tế như EVN, Harvey Nash, Techcombank, Oracle Vietnam.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

Việc bổ nhiệm ông Sơn cho thấy CMC đặt trọng tâm vào năng lực tư vấn và dẫn dắt khách hàng ngay từ giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi AI. Đây cũng là điểm khác biệt trong mô hình mới của CMC TS: không chỉ triển khai công nghệ khi khách hàng đã có yêu cầu, mà tham gia từ khâu xác định chiến lược, thiết kế lộ trình và tổ chức chuyển đổi.

Ông Nguyễn Hải Sơn - Quyền Tổng Giám đốc CMC TS - thể hiện quyết tâm với tầm nhìn mới : “Lần chuyển đổi thứ 2 của CMC TS mang lại cơ hội rộng mở mới cho công ty, nhưng cũng đi kèm trách nhiệm lớn và nhiều thách thức. Ban lãnh đạo CMC TS cùng CBNV toàn công ty sẽ quyết tâm đồng tâm hiện thực hóa các chiến lược để đạt được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đã đề ra .”

Ban lãnh đạo Tập đoàn CMC chúc mừng ban lãnh đạo mới CMC TS.

Theo định hướng mới, CMC TS sẽ không chỉ là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, mà trở thành đầu mối đưa năng lực AI-X của CMC vào các bài toán thực tiễn của khách hàng. Trọng tâm là các chương trình giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả vận hành, nâng cao năng lực quản trị, khai thác dữ liệu, tự động hóa quy trình và xây dựng năng lực cạnh tranh dựa trên AI.

AI-X trở thành trục chiến lược của CMC giai đoạn 2026-2030

Tái cấu trúc CMC TS diễn ra trong bối cảnh CMC công bố định hướng chuyển đổi lần 2 giai đoạn 2026 – 2030 lấy AI-X làm động lực cốt lõi. Theo cách tiếp cận của CMC, AI-X không chỉ là ứng dụng AI vào một số quy trình riêng lẻ, mà là quá trình đưa AI vào hạ tầng, dữ liệu, nền tảng, sản phẩm, vận hành, quản trị và trải nghiệm khách hàng.

Từ năm 2026 đến 2028, CMC tập trung xây dựng nền tảng, hoàn thiện C-OpenAI và ra mắt các sản phẩm chủ lực. Giai đoạn 2028-2030 là thời kỳ mở rộng quy mô, nhân rộng thị phần và chiếm lĩnh thị trường nội địa. Từ 2030 trở đi, Tập đoàn hướng tới đưa một số sản phẩm, nền tảng và mô hình dịch vụ AI ra thị trường quốc tế.

Chiến lược 2026-2030 của CMC được tổ chức quanh năm khối kinh doanh chính: Hạ tầng số; Công nghệ và Giải pháp; Công nghệ mới - Công nghệ chiến lược; Kinh doanh Toàn cầu; Giáo dục và Phát triển nguồn lực.

Khối Hạ tầng số tiếp tục phát triển các năng lực data center, cloud, connectivity và managed services, tạo nền móng cho những bài toán AI có yêu cầu cao về dữ liệu, tính toán và an toàn vận hành.

Khối Công nghệ & Giải pháp, với hạt nhân là CMC TS, đảm nhận vai trò đưa công nghệ vào thực tiễn doanh nghiệp thông qua tư vấn, tích hợp hệ thống, sản phẩm số, hạ tầng và an ninh mạng.

Khối Công nghệ mới - Công nghệ chiến lược tập trung phát triển các năng lực lõi như AI, computer vision, agentic AI, blockchain, bảo mật IoT và các nền tảng công nghệ mới. Đây là khu vực tạo năng lực cạnh tranh dài hạn cho CMC.

Khối Kinh doanh Toàn cầu tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, phát triển các dịch vụ AI-X, chuyển đổi số, phân tích dữ liệu, cloud, tự động hóa và các dịch vụ công nghệ cho khách hàng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu và APAC.

Khối Giáo dục & Phát triển nguồn lực, với vai trò trung tâm của CMC University, tham gia xây dựng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, dữ liệu, an toàn thông tin và quản trị số.

Theo mục tiêu đến năm 2030, CMC hướng tới trở thành tập đoàn số toàn cầu, dẫn đầu chuyển đổi AI, với AI, Cloud và Security là các công nghệ chiến lược trên nền tảng mở. Tập đoàn đặt mục tiêu tăng tỷ trọng doanh thu từ các mảng AI và sản phẩm công nghệ lõi, đồng thời hình thành các sản phẩm có khả năng mở rộng ra khu vực và quốc tế.