Sốc: Tỷ phú Jensen Huang khuyên sinh viên nên đi làm thợ xây, thợ điện để đổi đời trong kỷ nguyên AI

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, các nhà lãnh đạo ngành nhận định rằng những nghề hái ra tiền nhất có lẽ không nằm ở mảng xây dựng mô hình AI.

Thay vào đó, nhóm lao động tay chân đang thiếu hụt trầm trọng để phục vụ hạ tầng công nghệ khổng lồ mới chính là lực lượng có tiềm năng thu nhập lớn nhất.

Quan điểm này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ CEO Jensen Huang của Nvidia. Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa 2026 của Đại học Carnegie Mellon hôm Chủ nhật, ông Huang đã mô tả một thị trường việc làm thời đại AI rộng mở hơn nhiều so với phạm vi của các tấm bằng kỹ sư phần mềm.

CEO Jensen Huang khẳng định: "AI mang đến cho nước Mỹ cơ hội để xây dựng lại một lần nữa. Hỡi những thợ điện, thợ sửa ống nước, thợ sắt, kỹ thuật viên và thợ xây dựng - đây chính là thời điểm của các bạn."

Ông nhấn mạnh thêm: "AI không chỉ tạo ra một ngành công nghiệp máy tính mới, nó đang mở ra một kỷ nguyên công nghiệp hoàn toàn mới."

Thực tế, khoản đầu tư vào khía cạnh vật lý của sự bùng nổ AI là cực kỳ lớn. Chi phí vốn từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu quốc gia có thể lên tới 700 tỷ USD trong năm nay.

Dòng vốn khổng lồ này chủ yếu tập trung vào cam kết xây dựng các trung tâm dữ liệu và hạ tầng thiết yếu để đào tạo, triển khai cũng như duy trì các mô hình AI.

Trên phạm vi toàn cầu, cơn sốt trung tâm dữ liệu có thể tạo ra khoản đầu tư gần 7.000 tỷ USD vào cuối thập kỷ này, miễn là các doanh nghiệp theo kịp nhu cầu thị trường.

Đây là số liệu được đưa ra trong báo cáo của McKinsey công bố năm ngoái. Trong khi các công việc văn phòng ngày càng trở nên bấp bênh do sự bành trướng của AI, nhu cầu hạ tầng lại khiến ông Huang và nhiều chuyên gia khác thay đổi góc nhìn.

Họ cho rằng các vai trò lao động phổ thông truyền thống có thể là lựa chọn nghề nghiệp khôn ngoan và bền vững cho các sinh viên mới tốt nghiệp hiện nay.

Cú hích từ nhu cầu hạ tầng công nghệ

Một số dữ liệu thực tế cho thấy nhận định của CEO Nvidia là có cơ sở. Phân tích vào tháng 3 dựa trên hàng triệu tin tuyển dụng của công ty Randstad cho thấy nhu cầu về nghề kỹ thuật tay nghề cao đã tăng vọt 27% trong ba năm qua.

Cụ thể, nhu cầu thợ xây dựng tăng 30%, thợ hàn tăng 25% và thợ điện tăng 18%. Đồng thời, các công ty đang rơi vào tình trạng không thể tuyển đủ lao động trẻ để đáp ứng nhu cầu.

Theo báo cáo gần đây từ JLL, thị trường đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực trẻ để thay thế cho hàng triệu thợ lành nghề thuộc thế hệ trước đang bước vào tuổi nghỉ hưu.

Giới công nghệ AI thường phàn nàn về việc thiếu phần cứng và năng lượng điện toán làm hạn chế tham vọng mở rộng quy mô.

Tuy nhiên, việc thiếu hụt công nhân thực thể để xây dựng hạ tầng đang nhanh chóng trở thành một "nút thắt cổ chai" nghiêm trọng không kém.

Vấn đề này không chỉ bó hẹp trong ngành công nghiệp AI mà đang lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế sản xuất.

CEO Jim Farley của Ford chia sẻ với Axios vào tháng 9 vừa qua: "Tôi nghĩ ý định đầu tư thì có, nhưng chúng ta lại không có lực lượng đủ mạnh để hiện thực hóa tham vọng đó."

Ông Farley đang đề cập đến sự thiếu quan tâm của giới trẻ đối với các ngành kỹ thuật - vốn là nền tảng hỗ trợ mục tiêu tái sản xuất và xây dựng trung tâm dữ liệu của đất nước.

Dù vậy, khó khăn của nhà tuyển dụng lại là lợi thế cho người lao động. Ông Huang gợi ý rằng những thợ lành nghề có thể sớm nhận mức lương sáu con số USD ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp.

Trong bài phát biểu cuối tuần, ông Huang thách thức các sinh viên nắm bắt thời cơ: "Đây là đợt xây dựng hạ tầng công nghệ lớn nhất lịch sử nhân loại và là cơ hội ngàn năm có một để tái công nghiệp hóa nước Mỹ."

Ông dự báo thêm: "Để hỗ trợ AI, nước Mỹ sẽ xây dựng hàng loạt nhà máy sản xuất chip, nhà máy máy tính, trung tâm dữ liệu và các cơ sở sản xuất tiên tiến trên khắp cả nước."

Những thách thức và rào cản thực tế

Dù nhu cầu xây dựng đang tăng cao, nhưng không phải mọi tín hiệu trong ngành đều khả quan. Kỳ vọng về sự bùng nổ tuyển dụng và lương cao phụ thuộc mật thiết vào vận mệnh của ngành AI vốn đầy biến động.

Những công nhân tham gia xây dựng trung tâm dữ liệu cũng không có gì đảm bảo về một công việc lâu dài sau khi dự án cụ thể của họ kết thúc.

Bất chấp nhu cầu lớn, việc xây dựng trung tâm dữ liệu thực tế đã chậm lại vào năm ngoái lần đầu tiên kể từ 2020.

Nguyên nhân do các nhà phát triển gặp khó khăn về luật quy hoạch, giấy phép và nguồn cung điện. Ngoài mảng trung tâm dữ liệu, ngành xây dựng nói chung cũng không có khoảng thời gian suôn sẻ.

Chi phí cho xây dựng phi nhà ở hầu như đi ngang kể từ năm 2024 theo số liệu từ Hiệp hội Associated Builders and Contractors.

Tổ chức này cảnh báo con số trên có thể giảm nhẹ do ảnh hưởng từ thuế quan, chi phí đầu vào tăng và lực lượng lao động bị suy giảm sau các chính sách siết chặt nhập cư.

Nhà kinh tế trưởng Anirban Basu thuộc Hiệp hội Associated Builders and Contractors nhận định: "Ngoại trừ sự bùng nổ liên tục trong xây dựng trung tâm dữ liệu, hiện có rất ít nguồn động lực tăng trưởng khác cho ngành."

Tương lai mà ông Huang mô tả về một thị trường việc làm dồi dào, lương cao trong ngành kỹ thuật đang thu hút sự chú ý của thế hệ trẻ.

Nhiều người trẻ bắt đầu coi các vai trò tay chân là lựa chọn thực tế, phần vì vỡ mộng với tấm bằng đại học, phần vì muốn bảo vệ sự nghiệp trước sự đe dọa của AI.

Tuy nhiên, tương tự như nhân viên văn phòng, tương lai của những thợ lành nghề này cũng đang bị gắn chặt một cách đáng lo ngại với chính công nghệ mà họ đang góp sức xây dựng.

*Nguồn: Fortune



