Phát hiện thú vị về xu hướng đi xe 2 bánh ở Việt Nam, chuyên gia quốc tế cảm thán: "Môi trường giao thông Việt Nam đông đúc và biến động nhanh bậc nhất châu Á"

Khảo sát mang tên “Bức tranh toàn cảnh về thị trường xe hai bánh tại châu Á - Thái Bình Dương: Xu hướng chủ đạo và hành vi người lái” được thực hiện bởi Point Consulting theo ủy quyền của HERE Technologies, với hơn 2.400 người tham gia tại 6 quốc gia gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, có 400 người tham gia khảo sát tại Việt Nam.

Xe hai bánh không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là “công cụ kiếm sống” ﻿



Theo nghiên cứu, Việt Nam là một trong những thị trường có mức độ phụ thuộc vào xe hai bánh cao nhất khu vực. Có tới 32% người tham gia khảo sát cho biết họ sử dụng xe hai bánh như công cụ thiết yếu để làm việc và tạo thu nhập – cao hơn gấp đôi so với mặt bằng chung của các thị trường khác trong khảo sát.



Đáng chú ý, 95% người lái xe hai bánh tại Việt Nam di chuyển hằng ngày. Trong bối cảnh đó, các ứng dụng điều hướng không còn đơn thuần là công cụ chỉ đường mà đã trở thành trợ lý hỗ trợ vận hành công việc, giúp tối ưu thời gian, nâng cao hiệu suất và cải thiện mức độ an toàn khi di chuyển.



Trong số các tính năng được đánh giá cao nhất, 62% người dùng cho biết tối ưu hóa lộ trình là yếu tố giá trị nhất đối với họ.

Người dùng ưu tiên khả năng thích ứng giao thông theo thời gian thực

Người dùng tại Việt Nam đặc biệt coi trọng khả năng phản ứng theo thời gian thực của các ứng dụng điều hướng. Thay vì chỉ quan tâm đến thời gian dự kiến đến nơi, nhiều người ưu tiên những nền tảng có khả năng cập nhật linh hoạt theo tình trạng giao thông và điều kiện đường sá thực tế. Khảo sát cho thấy 51% người lái đánh giá cao tính năng tự động định tuyến lại theo dữ liệu giao thông thực tế, trong khi 21% quan tâm đến các cảnh báo về tuyến đường tắt phù hợp với xe hai bánh.

Bên cạnh đó, hướng dẫn bằng giọng nói cũng đóng vai trò đáng kể trong việc hỗ trợ lái xe an toàn hơn. Có tới 66% người tham gia khảo sát cho biết họ sử dụng điều hướng bằng giọng nói theo từng chặng và 60% đánh giá đây là tính năng thiết yếu giúp duy trì tầm nhìn khi di chuyển.

Các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông tiếp tục là mối quan tâm lớn đối với người lái xe hai bánh tại Việt Nam. Theo khảo sát, 67% người dùng cảm thấy thiếu an toàn do ổ gà xuất hiện bất ngờ hoặc mặt đường xuống cấp, trong khi 66% cho biết họ thường xuyên căng thẳng khi di chuyển gần các phương tiện cỡ lớn.

Tài xế công nghệ và giao hàng là nhóm phụ thuộc nhiều nhất vào công nghệ điều hướng tại Việt Nam

Đáng chú ý, nhóm tài xế công nghệ và giao hàng được ghi nhận là lực lượng phụ thuộc nhiều nhất vào công nghệ điều hướng. Với họ, chất lượng điều hướng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất làm việc, thời gian giao hàng và mức độ hài lòng của khách hàng. Những khó khăn phổ biến được ghi nhận bao gồm độ trễ trong cập nhật lộ trình, thời gian dự kiến đến nơi thiếu chính xác và khó dự đoán các rủi ro giao thông trên các tuyến đường đông đúc hoặc có chất lượng mặt đường kém.



Theo nghiên cứu, khi nhu cầu giao hàng đô thị tiếp tục gia tăng, công nghệ điều hướng đang dần trở thành một dạng “hạ tầng thu nhập” thiết yếu đối với lực lượng tài xế công nghệ tại Việt Nam, giúp họ giảm thiểu rủi ro, duy trì hiệu suất và ổn định thu nhập.



Ông Munish Kumar Verma, Giám đốc Bộ phận Ô tô khu vực Đông Nam Á tại HERE Technologies, nhận định: “Người lái xe tại Việt Nam đang di chuyển trong một trong những môi trường giao thông đông đúc và biến động nhanh bậc nhất châu Á. Công nghệ điều hướng giúp giảm thiểu yếu tố bất định, hỗ trợ duy trì thu nhập ổn định và đưa người lái đến đúng điểm đến”.



Theo đại diện HERE Technologies, tại Việt Nam, xe hai bánh gắn chặt với sinh kế hàng ngày của hàng triệu người dân. Vì vậy, các giải pháp điều hướng theo thời gian thực và đáng tin cậy đang ngày càng đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp người dùng di chuyển an toàn, duy trì hiệu quả công việc và đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.﻿