3 thay đổi ở ngón tay là tín hiệu cơ thể gặp nguy vì bệnh tật hoành hành, nhiều người ngó lơ rồi hối hận

Các ngón tay được sử dụng rất nhiều trong các hoạt động hàng ngày nhưng lại chưa được quan tâm đúng mực. Ngay cả khi ngón tay gặp vấn đề khó chịu cũng thường bị xem nhẹ, cho rằng chỉ do phải sử dụng liên tục hoặc bệnh ngoài da, xương khớp thông thường. Trong khi đó, không ít bất thường ở ngón tay có thể đang cảnh báo bệnh nguy hiểm, bao gồm cả ung thư.

Nếu không muốn rơi vào tình trạng “hối không kịp”, ai cũng nên cảnh giác với 3 dấu hiệu bất thường này ở ngón tay:

1. Hình dạng ngón tay thay đổi

Một trong những thay đổi nguy hiểm nhất về hình dạng ngón tay là hiện tượng ngón tay dùi trống. Tức tình trạng đầu ngón tay và móng tay phát triển bất thường, thường sưng đỏ, móng cong xuống đáng kể, giường móng mềm và xuất hiện nếp nhăn.

Theo tổ chức Nghiên cứu ung thư Anh Quốc, ngón tay dùi trống là dấu hiệu phổ biến ở bệnh nhân mắc các bệnh lý tim, phổi như bệnh tim bẩm sinh, suy tim, hoặc phình động mạch phổi. Đặc biệt, khoảng 30% bệnh nhân ung thư phổi, chủ yếu loại không tế bào nhỏ, có biểu hiện này. Ngón tay dùi trống cũng có thể liên quan đến xơ gan, viêm loét đại tràng mãn tính, bệnh viêm ruột, hoặc ung thư ruột kết dù hiếm gặp hơn.

Ngoài ra, ngón tay cái phồng to với móng tay cong và dày lên, thường liên quan đến bệnh phổi mãn tính hoặc các vấn đề về tim. Còn ngón tay dạng cổ cỏ với đặc điểm cong vẹo, đầu ngón tay bị uốn ngược thường là dấu hiệu của viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh tự miễn khác.

2. Da ngón tay có dấu hiệu bất thường

Không ít thay đổi ở da ngón tay có thể cảnh báo bệnh tật. Phổ biến nhất là thay đổi màu sắc. Ví dụ ngón tay nhợt nhạt, trắng bệch thường do thiếu máu hoặc bệnh tim mạch. Da ngón tay màu vàng có thể liên quan đến rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là bệnh gan hoặc ung thư gan. Còn nếu ngón tay tím tái, đau nhức thường gặp ở bệnh nhân ung thư phổi hoặc hội chứng Raynaud, do thiếu oxy hoặc thiếu máu cục bộ.

Nếu nốt ruồi trên ngón tay to ra, chảy máu, hoặc ngứa, có thể là dấu hiệu u hắc tố - một dạng ung thư da nguy hiểm. Cũng đừng xem nhẹ các mụn nước li ti mọc ngày càng nhiều ở ngón tay. Nhất là nếu mụn mọc thành từng cụm, gây ngứa ngáy hoặc liên tục mọc lại sau khi bôi thuốc. Đó rất có thể là do bạn mắc bệnh nặng về gan, thậm chí là ung thư gan.

Đặc biệt là đừng chủ quan với các nốt sần, cục u bất thường ở ngón tay. Nhất là khi chúng xuất hiện không rõ nguyên nhân, có tình trạng ngứa dữ dội, tê dại, đau hay lở loét. Đó rất có thể là dấu hiệu của ung thư da, u xương và mô mềm.

3. Bất thường ở móng tay

Tiến sĩ Amy Derick từ Đại học Northwestern (Mỹ) cho biết có khoảng 30 dấu hiệu trên móng liên quan đến bệnh lý. Móng tay khỏe mạnh thường hồng hào, bóng, không gờ sọc hay đổi màu.

Nếu móng tay có sọc đen, đốm đen có thể báo hiệu ung thư da. Các đốm trắng thường liên quan đến xơ gan, hạ canxi máu. Sọc trắng ngang cảnh báo thiếu kẽm hoặc bệnh gan, thận. Chấm đỏ cùng sọc dọc có thể là u cuộn mạch dưới móng, móng lõm liên quan đến vảy nến, rụng tóc từng vùng. Móng nham nhở, dễ gãy ngoài nấm móng còn liên quan đến bệnh mạch máu, suy giáp hoặc đái tháo đường.

Màu móng bất thường cũng quan trọng. Móng vàng thường do bệnh phổi, gan, tuyến giáp. Móng trắng bệch liên quan đến bệnh tim mạch, gan. Móng đen có thể do ung thư da hoặc suy tim, tiểu đường. Nếu có móng tay hình thìa - tức móng tay trở nên mỏng, lõm vào như chiếc thìa thì thường liên quan đến thiếu máu do thiếu sắt, rối loạn tuyến giáp hoặc bệnh tim bẩm sinh.

