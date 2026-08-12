Dưới đây là 3 thói quen dùng bình giữ nhiệt cần bỏ ngay:

Đựng đồ uống trong bình quá lâu

Một trong những thói quen cần bỏ là pha đồ uống rồi để trong bình từ sáng đến tối, thậm chí qua đêm.

Đặc biệt, các loại đồ uống chứa đường, sữa, nước trái cây hoặc cà phê có thể để lại cặn và tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển nếu được giữ trong bình quá lâu. Bình càng kín, việc quan sát và nhận biết tình trạng bên trong càng khó.

Với nước lọc, người dùng cũng không nên có thói quen để nước trong bình quá lâu rồi hôm sau tiếp tục uống. Cách tốt nhất là sử dụng lượng nước vừa đủ trong ngày, sau đó đổ bỏ phần còn lại và vệ sinh bình.

Với trà, cà phê, sữa hay nước trái cây, nên sử dụng trong thời gian phù hợp thay vì coi bình giữ nhiệt như một chiếc bình bảo quản đồ uống lâu dài.

Cái gì cũng cho vào bình giữ nhiệt

Một chiếc bình giữ nhiệt có thể giữ nóng hoặc lạnh tốt nhưng không có nghĩa phù hợp với mọi loại đồ uống.

Nhiều người có thói quen cho nước chanh, nước cam, nước trái cây, đồ uống có ga hoặc các loại đồ uống có tính axit vào bình rồi để trong nhiều giờ. Đây là thói quen không nên duy trì, đặc biệt nếu sản phẩm không được nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng với những loại đồ uống này.

Ngoài ra, một số loại đồ uống có mùi mạnh như cà phê hay trà có thể lưu mùi trong bình, nhất là khi người dùng không vệ sinh kỹ. Cặn bám ở đáy bình, miệng bình hoặc gioăng nắp cũng có thể trở thành nơi tích tụ chất bẩn.

Do đó, trước khi sử dụng, người dùng nên đọc hướng dẫn của nhà sản xuất để biết loại đồ uống nào phù hợp. Nếu dùng bình cho đồ uống khác ngoài nước lọc, cần uống trong thời gian hợp lý và rửa bình ngay sau khi sử dụng.

Rửa xong lập tức đậy nắp

Đây là một lỗi rất phổ biến. Sau khi uống hết nước, nhiều người chỉ tráng bình, đậy nắp và để đến sáng hôm sau.

Vấn đề nằm ở chỗ bên trong bình vẫn còn hơi ẩm. Không gian kín, ẩm và thiếu thông thoáng có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển. Đặc biệt, phần nắp và gioăng silicon thường có nhiều khe nhỏ, dễ giữ lại nước, cặn đồ uống và chất bẩn.

Vì vậy, sau khi rửa, nên tháo rời các bộ phận có thể tháo được, đặc biệt là gioăng nắp. Bình và nắp cần được để ở nơi thông thoáng cho khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

Nếu bình từng đựng sữa, cà phê, nước trái cây hoặc đồ uống có đường, việc vệ sinh càng cần được thực hiện kỹ hơn. Khi gioăng có dấu hiệu mốc, biến dạng hoặc xuất hiện mùi khó chịu dai dẳng, người dùng nên thay mới nếu thiết kế cho phép.