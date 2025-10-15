Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 thứ khiến người lương 100 triệu "thua" người lương 10 triệu

15-10-2025 - 09:06 AM | Lifestyle

Thu nhập cao đến mấy cũng là vô nghĩa nếu còn giữ 3 thứ này.

Nhắc đến chuyện lương thưởng, thu nhập, chắc hẳn đây là suy nghĩ chung của không ít người: Chỉ cần kiếm nhiều tiền, đa dạng hóa nguồn thu thì chẳng phải lo gì. Tuy nhên thực tế lại cho thấy, không ít người dù lương cao, có nhiều nguồn thu nhập nhưng vẫn luôn trong cảnh "cầm chưa nóng tay, tiền đã bay sạch".

Thế nên, lương ổn hay thu nhập cao chưa bao giờ đồng nghĩa với tình hình tài chính ổn định. Nói cách khác, người kiếm 100 triệu/tháng có thể vẫn "thua" người lương 10 triệu, nếu mắc phải những sai lầm "kinh điển" này.

1. Còn tiền là còn tiêu

Đây là "kẻ thù vô hình" của mọi kế hoạch tài chính. Một người có thể kiếm rất khá, nhưng nếu chi tiêu dựa trên cảm xúc: Mua sắm khi buồn, ăn uống sang chảnh khi stress,... thì khó mà đọng lại được gì ngoài những hóa đơn. Còn tiền, đương nhiên sẽ hao hụt nhanh chóng.

Chi tiêu theo cảm xúc không chỉ là hành vi thiếu kiểm soát, mà còn là biểu hiện của việc không hiểu rõ giá trị thật của đồng tiền. Khi bạn không đặt ra giới hạn cho bản thân, mỗi lần "vui tay" mua một món hàng đều khiến bạn rời xa khỏi mục tiêu tích lũy. Người biết quản lý tài chính giỏi không nhất thiết phải là người kiếm được nhiều tiền, mà là người có thể để dành được tiền ngay cả khi thu nhập chưa cao.

3 thứ khiến người lương 100 triệu "thua" người lương 10 triệu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế nên, nếu một khoản chi không mang lại lợi ích thực tế hoặc không góp phần nâng cao chất lượng sống về lâu dài, tốt nhất hãy dừng lại.

2. Mù mờ về dòng tiền của chính mình

Một trong những lý do khiến người có thu nhập tốt vẫn luôn "cháy túi" là họ không thực sự biết tiền của mình đi đâu. Nhiều người chỉ biết mình kiếm được bao nhiêu, nhưng không thể trả lời rõ ràng: "Mỗi tháng tôi tiêu bao nhiêu, cho những mục gì?".

Không theo dõi dòng tiền nghĩa là đang để tài chính vận hành theo quán tính. Tiền vào, tiền ra đều tùy hứng, không kiểm soát, không đánh giá, không tối ưu. Cũng giống như việc lái xe mà chẳng thèm quan tâm xem bình xăng đang đầy hay sắp cạn, đến khi chết máy giữa đường mới giật mình nhận ra, thì đã là hơi muộn.

Những người có khả năng tích lũy thường có thói quen theo dõi chi tiêu, quan sát dòng tiền hàng tuần, hàng tháng. Họ ghi lại, đối chiếu, và tự đặt câu hỏi: "Khoản này có đáng không? Tôi có thể tiết kiệm chỗ này không?"... Chính sự kỷ luật nhỏ đó tạo nên khác biệt lớn.

3. Vui là được, lo xa làm gì

Không ít người kiếm tiền và tiêu tiền với suy nghĩ: "Cuộc đời ngắn lắm, cứ tận hưởng đi". Họ chi tiêu phóng tay, không tiết kiệm, không đầu tư, không dự phòng. Nhưng nghịch lý là chính những người "tận hưởng" hôm nay lại là những người phải lo lắng nhiều nhất cho ngày mai.

3 thứ khiến người lương 100 triệu "thua" người lương 10 triệu- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Không nghĩ đến tương lai tài chính đồng nghĩa với việc bạn đang trao quyền kiểm soát cuộc đời mình cho ngoại cảnh - thứ không thể kiểm soát nổi. Khi có biến cố như ốm đau, thất nghiệp, khủng hoảng,... bạn chẳng biết phải làm gì và đôi khi là không thể làm gì, đơn giản vì trong túi không còn tiền. 

Người có tầm nhìn tài chính xa thì khác, họ luôn chuẩn bị ít nhất 3 lớp bảo vệ: quỹ dự phòng, khoản tiết kiệm dài hạn và khoản đầu tư sinh lời. Đây giống như một chiếc kiềng 3 chân, giúp họ đứng vững trước những biến cố khó lòng lường trước.

Không ai trở dư dả chỉ nhờ kiếm được nhiều tiền, mà nhờ biết quản lý tốt tiền mình có. 3 thói quen tiêu tiền tai hại trên chính là 3 "cục đá" chặn đứng mọi con đường đến sự thịnh vượng. Thay đổi thói quen thì đương nhiên không dễ, vì nó đòi hỏi kỷ luật, sự tỉnh táo và tầm nhìn. Nhưng nếu không thay đổi, bạn sẽ mãi mãi bấp bênh, dù thu nhập có tăng gấp đôi hay gấp ba.

Theo Ngọc Linh

Theo Ngọc Linh

