3 thứ lột trần bản chất người giàu xổi

Thời nay, để tỏ ra giàu có thì không khó, nhưng để giàu thật - sang thật thì không phải ai cũng làm được. Không ít người chỉ mới vừa chạm đến ngưỡng dư dả mà đã cho mình quyền đứng trên người khác, tiêu xài phô trương và tưởng thế là đẳng cấp.

Thực ra, sự giàu xổi như vậy thì chẳng giấu được lâu, chỉ cần nhìn vào vài biểu hiện nhỏ, ai cũng có thể thấy rõ đâu là người có nền tảng tài chính vững chắc, đâu chỉ là người vừa mới đổi đời nhờ… ăn may.

1. Cách họ khoe tiền và tiêu tiền

Một người thực sự có nền tảng tài chính vững và hiểu giá trị của tiền sẽ không cần phô trương để chứng minh đẳng cấp. Người giàu xổi thì người lại, thường có nhu cầu phô bày vật chất một cách ồn ào, như thể mọi món hàng hiệu, xe sang hay chuyến du lịch xa hoa là tấm huy chương khẳng định giá trị bản thân.

Họ tiêu tiền không vì tận hưởng, mà vì sợ bị quên lãng giữa đám đông. Cái ví dày khiến họ nhầm tưởng mình đã vươn tới tầng lớp khác, nhưng thật ra, họ chỉ đang mua một ảo ảnh về đẳng cấp. Cách tiêu tiền thiếu suy nghĩ ấy cũng phần nào phản ánh nền tảng về tư duy tài chính.

Người có tư duy làm giàu một cách bền vững luôn hiểu mỗi quyết định chi tiêu được đưa ra đồng nghĩa với một quyết định đầu tư phải rút lại, thế nên không thể vung tay quá trán. Còn người giàu xổi, càng khoe lại càng phơi bày sự nông nổi, giống như một đứa trẻ lần đầu có món đồ mới, muốn ai cũng phải biết đến.

2. Cách họ đối xử với người khác

Tiền không làm con người ta sang, cách cư xử mới là thước đo đẳng cấp thật sự. Một người từng trải qua khó khăn, đi lên từ con số 0 thường có lòng trắc ẩn, biết tôn trọng người lao động, nhân viên hay những người kém may mắn hơn.

Còn người giàu xổi thì khác. Họ dễ bị kiêu ngạo vì sự giàu có tạm thời, nói năng trịch thượng và xem sự nhún nhường là yếu đuối. Họ dùng tiền như công cụ để ra lệnh, cho rằng chỉ cần chi tiền là việc gì cũng có thể giải quyết được hết. Nhiều người trong số đó chỉ vừa bước chân vào thế giới “có điều kiện” đã vội đổi giọng, đổi thái độ mà quên mất rằng, sự tôn trọng không bao giờ mua được bằng tiền.

3. Cách họ nói về thành công

Người thật sự thành công thường nói ít, làm nhiều, và khi nói, họ kể về hành trình thay vì tập trung khoe kết quả.

Còn người giàu xổi lại thích vẽ nên những câu chuyện “đổi đời” màu mè, tự phong mình là hình mẫu truyền cảm hứng, dù thật ra phần lớn thành quả đến từ may mắn hoặc cơ hội ngắn hạn. Họ dùng ngôn ngữ hoa mỹ để tô vẽ bản thân, nhưng càng nói, người ta càng thấy rõ sự thiếu trải nghiệm. Với họ, thành công là cái đích, không phải hành trình. Họ thích so sánh, thích được khen, thích người khác phải “học hỏi” mình. Nhưng càng nói nhiều, họ càng lộ ra khoảng trống tri thức và sự non nớt trong tư duy.

Giàu xổi là kiểu giàu không có chiều sâu, nên họ cần tiếng vỗ tay của người khác để tự tin vào giá trị bản thân.

Suy cho cùng, tiền tài vật chất chỉ là phép thử. Nó không làm con người ta khác đi, mà chỉ phơi bày rõ hơn bản chất thật bên trong. Giàu có là điều ai cũng mong, nhưng nếu chỉ có tiền mà không có nền tảng, không biết cách cư xử và giữ mình, thì sự giàu ấy có lẽ cũng chỉ như bong bóng xà phòng, thời thế thay đổi là bong bóng cũng vỡ tan.