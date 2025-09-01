3 tuần nữa 2 con giáp sẽ chia tay vận xui, bước vào giai đoạn hưng thịnh, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp không chỉ thông minh mà còn mạnh mẽ, độc lập và rất bản lĩnh. Không ngại khó, ngại khổ, dám thử thách, tuổi Dần dường như lúc nào cũng tràn đầy tự tin để nắm lấy những cơ hội và làm chủ cuộc sống của mình. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã nỗ lực thì sẽ dễ thành công rực rỡ và trở nên vô cùng giàu có.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Tháng 7 âm là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong năm Ất Tỵ của con giáp tuổi Dần. Dù nỗ lực nhiều nhưng kết quả thu về không được như mong muốn. Một số dự án của họ có thể bị đình trệ, khiến thu nhập giảm sút đáng kể. Ngoài ra, nếu không cẩn thận, họ có thể gặp vài vấn đề sức khỏe.

Tuy nhiên, chỉ 3 tuần nữa, khi tháng 8 âm gõ cửa thì những vận đen này cũng sẽ biến mất. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Dần sẽ bước vào một giai đoạn hưng thịnh kéo dài đến 4 tháng. Đặc biệt, tháng 10 âm, được lục hợp soi rọi, con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, nên biết nắm bắt để làm giàu.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh về tư duy. Họ vừa có trí thông minh, sự lanh lợi hiếm có, lại không ngừng thay đổi và luôn biết cách sáng tạo để khai phá những hướng đi mới. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Tháng 7 âm cũng là lúc thử thách những người tuổi Thân. Nếu không cẩn thận, con giáp này có thể rơi vào cảnh thất thoát tài chính hoặc ốm đau. Tuy nhiên, chỉ 3 tuần nữa, khi tháng 8 âm bắt đầu, tuổi Thân sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tử vi học có nói, tháng 7 âm là thời điểm khó khăn cuối cùng của tuổi Thân trong năm Ất Tỵ 2025. Điều này cũng đồng nghĩa rằng từ tháng 8 âm trở đi, đón chờ con giáp này sẽ chỉ là những niềm vui bất tận. Đặc biệt, càng về cuối năm, tuổi Thân sẽ càng giàu có và may mắn với cuộc sống viên mãn khiến nhiều người mơ ước.

Tuổi Mão

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là con giáp không thích đao to búa lớn, nhưng lại sở hữu những tố chất đặc biệt. Họ mềm mỏng nhưng không yếu đuối, nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết, thậm chí còn rất kiên trì theo đuổi mục tiêu. Tuổi Mão cũng rất biết cách dung hòa các mối quan hệ, từ đó gặt hái nhiều thành công trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Bên cạnh đó, con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Nếu như tuổi Dần và tuổi Thân sẽ có một tháng 8 âm đầy tươi sáng thì tuổi Mão lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, sau tháng 7 âm với nhiều lộc lá, tuổi Mão cần phải chú ý hơn tới việc quản lý tiền nong trong tháng 8 âm. Đặc biệt, với các việc ký kết đầu tư làm ăn, họ nên thật cẩn thận để tránh các rủi ro về mặt pháp lý. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cẩn trọng khi đi lại và chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.