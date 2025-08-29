Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán: 3 con giáp tăng mạnh tài sản ròng – mua nhà, tậu xe không lo áp lực

29-08-2025 - 23:32 PM | Sống

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán: 3 con giáp tăng mạnh tài sản ròng – mua nhà, tậu xe không lo áp lực

Tết luôn là mốc thời gian quan trọng để tổng kết tài chính. Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp sau đây được dự báo sẽ có bước nhảy vọt về tài sản ròng. Nhờ may mắn cộng thêm cơ hội đầu tư, họ không chỉ trả hết nợ, tăng khoản tích lũy mà còn có thể mua nhà, tậu xe.

Tuổi Dậu – Kinh doanh vào mùa, lợi nhuận tăng mạnh

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán: 3 con giáp tăng mạnh tài sản ròng – mua nhà, tậu xe không lo áp lực- Ảnh 1.

Dòng tiền: Từ giờ đến Tết là giai đoạn kinh doanh sôi động, tuổi Dậu làm buôn bán hay tự do dịch vụ đều dễ bội thu.

Tài sản ròng: Tăng nhanh nhờ lợi nhuận dồi dào, một số người còn có thêm thu nhập từ hợp đồng phụ hoặc bán tài sản nhỏ.

Cơ hội mua nhà/xe: Hoàn toàn có thể tậu xe mới hoặc gom vốn đặt cọc mua nhà mà không lo quá áp lực.

Lời khuyên: Chia lợi nhuận theo nguyên tắc 50% tái đầu tư – 30% tiết kiệm – 20% tiêu dùng để giữ cân bằng.

Tuổi Mão – Thu nhập ổn định, thêm thưởng lớn cuối năm

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán: 3 con giáp tăng mạnh tài sản ròng – mua nhà, tậu xe không lo áp lực- Ảnh 2.

Dòng tiền: Công việc ổn định, lương đều và thưởng cuối năm giúp tuổi Mão có bước nhảy vọt tài chính.

Tài sản ròng: Ngoài thu nhập chính, họ còn có thể nhận được khoản hỗ trợ hoặc thu nhập phụ từ gia đình, hợp đồng ngoài.

Cơ hội mua nhà/xe: Hợp lý để nâng cấp phương tiện đi lại hoặc chuẩn bị khoản trả góp mua căn hộ nhỏ.

Lời khuyên: Không nên dùng hết tiền thưởng cho mua sắm Tết, hãy giữ lại ít nhất 40% để tích lũy dài hạn.

Tuổi Hợi – Quý nhân mang vận may bất ngờ

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán: 3 con giáp tăng mạnh tài sản ròng – mua nhà, tậu xe không lo áp lực- Ảnh 3.

Dòng tiền: Được quý nhân nâng đỡ, Hợi dễ có khoản tiền bất ngờ từ đầu tư, từ người thân hoặc từ một hợp đồng thuận lợi.

Tài sản ròng: Tăng mạnh nhờ nguồn tiền “không ngờ tới”, giúp họ dư dả hơn hẳn so với đầu năm.

Cơ hội mua nhà/xe: Dễ chốt thương vụ đất đẹp hoặc mua xe phục vụ công việc, nhờ dòng tiền dồi dào.

Lời khuyên: Dù may mắn, Hợi vẫn cần tỉnh táo: dành 30% cho quỹ dự phòng trước khi xuống tiền đầu tư hoặc mua sắm lớn.

Bảng gợi ý phân bổ tài sản từ nay đến Tết

Hạng mụcTỷ lệ khuyến nghịÝ nghĩa
Mua nhà/xe hoặc đầu tư BĐS40–50%Chốt tài sản khi tài chính thuận lợi
Tiết kiệm & quỹ dự phòng25–30%Đảm bảo an toàn sau Tết
Trả nợ & nghĩa vụ tài chính15–20%Giảm áp lực lâu dài
Tiêu dùng & nâng cấp cuộc sống10%Tận hưởng thành quả, cân bằng đời sống

Từ nay đến Tết, tuổi Dậu, tuổi Mão và tuổi Hợi sẽ là ba con giáp có tài sản ròng tăng mạnh nhất. Người thì thắng lớn nhờ kinh doanh, người có thưởng lớn cuối năm, người lại được quý nhân mang đến cơ hội bất ngờ. Dù mua nhà, tậu xe không còn là chuyện xa vời, nhưng nếu biết quản lý khôn ngoan, đây sẽ là nền tảng vững chắc cho cả năm sau.

Thông tin mang tính chất tham khảo

Sau ĐẠI LỄ 2/9, 4 con giáp này đạp trúng “mạch vàng” tài lộc: Top 1 đổi đời ngoạn mục

Theo Như Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người già, trẻ nhỏ, người chưa nâng cấp VNeID cấp 2 nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập bằng cách nào?

Người già, trẻ nhỏ, người chưa nâng cấp VNeID cấp 2 nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập bằng cách nào? Nổi bật

CLIP: Robot "made in Việt Nam" chuẩn Hoa hậu thân thiện, 1 ông chú tiến đến làm hành động bất ngờ

CLIP: Robot "made in Việt Nam" chuẩn Hoa hậu thân thiện, 1 ông chú tiến đến làm hành động bất ngờ Nổi bật

Bắt giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

Bắt giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

23:00 , 29/08/2025
Ông bà dặn: 3 dấu hiệu của ngôi nhà có phúc khí kéo dài trăm năm, con cháu hưởng phúc đời đời, nếu nhà bạn có đủ thì xin chúc mừng

Ông bà dặn: 3 dấu hiệu của ngôi nhà có phúc khí kéo dài trăm năm, con cháu hưởng phúc đời đời, nếu nhà bạn có đủ thì xin chúc mừng

22:38 , 29/08/2025
Kiếm 1 tỷ/ năm, cả đời đi làm nộp lương cho vợ, sắp sửa nghỉ hưu người đàn ông bàng hoàng khi thấy sổ tiết kiệm trống rỗng

Kiếm 1 tỷ/ năm, cả đời đi làm nộp lương cho vợ, sắp sửa nghỉ hưu người đàn ông bàng hoàng khi thấy sổ tiết kiệm trống rỗng

22:38 , 29/08/2025
Tôn Lệ đăng một bài viết dài trên mạng xã hội, cư dân mạng đọc xong tấm tắc khen: "Rất thích cách chị dạy con"

Tôn Lệ đăng một bài viết dài trên mạng xã hội, cư dân mạng đọc xong tấm tắc khen: "Rất thích cách chị dạy con"

22:16 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên