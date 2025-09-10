30 năm LG đồng hành kiến tạo ngành công nghiệp Việt, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam - “cứ điểm” quan trọng tại Đông Nam Á trong chiến lược của LG

Vào năm 1995, LG đặt bước chân đầu tiên tại Việt Nam với một liên doanh sản xuất thiết bị nghe nhìn tại Hưng Yên và sau đó là sản xuất thiết bị gia dụng tại Hải Phòng vào năm 1997.

Kể từ năm 2015, LG đã đầu tư xây dựng và hợp nhất các cơ sở này vào Khu phức hợp công nghệ quy mô lớn tại Hải Phòng, biến nơi đây thành trung tâm sản xuất chiến lược cho toàn khu vực. Đây là trung tâm sản xuất các thiết bị gia dụng (máy giặt, tủ lạnh, máy hút bụi, điều hòa) và linh kiện ô tô để cung ứng cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu toàn cầu, đặc biệt là khu vực châu Á và Bắc Mỹ.

Khu phức hợp với diện tích lên đến 800.000 m² này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028 với tổng vốn đầu tư ước tính 1,5 tỷ USD. Trong năm nay, một dây chuyền sản xuất lò nướng mới dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành.

Năm 2025 là một cột mốc vô cùng đặc biệt, kỷ niệm hành trình 30 năm LG Việt Nam đồng hành và phát triển cùng đất nước. Những nỗ lực của LG không chỉ mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm, mà còn đầu tư công nghệ, nâng cấp cơ sở hạ tầng cũng như thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp.

Hiện tại, tổng số lao động làm cho doanh nghiệp thuộc các dự án của Tập đoàn LG là trên 30.000 người. Chỉ tính riêng tại LG Electronics- dự án sản xuất các mặt hàng nghe nhìn trên xe ô tô để xuất khẩu ra thị trường toàn cầu- đã có tổng vốn đầu tư khoảng 9 tỷ USD.

LG cũng đưa nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và góp phần không nhỏ phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam. Hiện có khoảng 60 nhà thầu cung cấp linh kiện cho LG Electronics, trong đó có 20 nhà thầu có trụ sở tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ.

LG Electronics Việt Nam Hải Phòng hiện đang khẩn trương xây dựng nhà máy thứ 4 và chuẩn bị có sản phẩm mới ra mắt thị trường. Công ty cũng ước tính doanh thu năm 2025 có thể tăng 17%, cùng với đó là nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động mới. Điều này diễn ra trong bối cảnh LG Electronics hiện đang tập trung chiến lược vào tiềm năng tăng trưởng của các quốc gia Nam bán cầu. Doanh nghiệp này định vị Việt Nam là trung tâm sản xuất và R&D quan trọng bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Kể từ khi thành lập Khu phức hợp sản xuất Hải Phòng vào năm 2015, LG đã liên tục mở rộng hoạt động, bao gồm sản xuất hệ thống thông tin giải trí trên xe (IVI), thiết bị gia dụng và mô-đun camera. Công ty cũng đầu tư mạnh mẽ vào năng lực R&D tại chỗ, đặc biệt trong sản xuất linh kiện ô tô và nền tảng phần mềm như webOS. Trọng tâm đa ngành này giúp LG phản ứng nhanh chóng trước nhu cầu thị trường toàn cầu, đồng thời tận dụng lực lượng lao động có tay nghề cao và môi trường đầu tư thuận lợi của Việt Nam.

Đối với mảng Kinh doanh Giải pháp Xe hơi (Vehicle Solution Business), nhà máy Hải Phòng là cơ sở sản xuất linh kiện ô tô lớn nhất của LG trên toàn cầu. Cơ sở này đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp công nghệ tiên tiến cho các hãng xe lớn trên thế giới. Nhà máy cũng nằm trong khu phức hợp sản xuất tích hợp, bao gồm LG Display và LG Innotek, hình thành một chuỗi cung ứng khép kín tại Việt Nam. Hải Phòng là trung tâm trong chiến lược cung ứng toàn cầu của LG, đặc biệt khi công ty chuyển dịch sang các phương tiện được định nghĩa bằng phần mềm (SDV).

Tiếp tục vươn tới tương lai, không ngừng cải tiến

Năm 2025 cũng đánh dấu một thành tựu quan trọng của LG Việt Nam trên con đường phát triển. Mới đây, Trung tâm sản xuất linh kiện ô tô lớn nhất của LG Electronics đặt tại Hải Phòng cũng đạt chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn An ninh mạng (Cyber Security Management System - CSMS) Cấp độ 3 từ TÜV Rheinland.

Nhà máy tại Hải Phòng, nơi sản xuất phần lớn linh kiện cho các hãng xe hàng đầu thế giới, là cơ sở đầu tiên trên thế giới được TÜV Rheinland chứng nhận đạt đồng thời cả CSMS Cấp độ 2 và Cấp độ 3.

CSMS Cấp độ 3 là cấp cao nhất trong chứng nhận an ninh mạng theo tiêu chuẩn ISO/SAE 21434 và UN R155. Chứng nhận này xác nhận rằng cơ sở Hải Phòng của LG áp dụng có hệ thống các quy trình an ninh mạng vững chắc trong toàn bộ vòng đời của linh kiện ô tô — từ thiết kế, phát triển đến sản xuất và các hoạt động sau khi ra thị trường. Hiện nay, chứng nhận này là yêu cầu pháp lý tại hơn 56 quốc gia, bao gồm cả EU, và thể hiện cam kết của LG trong việc cung cấp các giải pháp di động an toàn và đáng tin cậy.

Việc đạt chứng nhận CSMS Cấp độ 3 giúp LG trở thành nhà cung cấp dẫn đầu và đáng tin cậy trong ngành công nghiệp ô tô. Điều này cho phép công ty đáp ứng các yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt toàn cầu và hợp tác với các OEM hàng đầu, những đơn vị đặt ưu tiên hàng đầu cho an ninh mạng trong chuỗi cung ứng của họ. Cột mốc này củng cố vai trò dẫn đầu của LG trong phát triển công nghệ phương tiện được định nghĩa bằng phần mềm (SDV) an toàn, đồng thời nâng cao lợi thế cạnh tranh trong hệ sinh thái di động đang thay đổi nhanh chóng.

Kết quả này không chỉ khẳng định năng lực vượt trội của LG trong việc áp dụng các tiêu chuẩn an ninh mạng nghiêm ngặt trong sản xuất hàng loạt, mà còn củng cố vị thế dẫn đầu của LG trong việc bảo vệ linh kiện ô tô và người dùng trước các mối đe dọa kỹ thuật số ngày càng phức tạp. Sau nhà máy Hải Phòng, LG đang nỗ lực để đạt được chứng nhận này ở các cơ sở sản xuất khác.

Hành trình này cũng không chỉ là câu chuyện thành công của riêng LG Electronics, mà còn là minh chứng cho những thành tựu đến từ nỗ lực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội Việt Nam.





