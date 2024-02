30 Tết chưa nghỉ, Coteccons mua lại 2 công ty cơ điện, gửi lời nhắn nhân viên: Ai cũng cố gắng "đứng trên vai" tai tiếng trước đây của Coteccons để vươn lên!

Ngày 9/2, tức đúng ngày 30 Tết, Coteccons công bố hoàn tất thủ tục giao dịch mua lại 100% vốn góp của 2 công ty là Công ty TNHH Sinh Nam Metal và Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam.

Sự kiện thâu tóm này cũng được Tổng giám đốc Coteccons - Võ Hoàng Lâm nhắc đến trong thông điệp gửi nhân viên. "Trong năm nay, UG M&E Việt Nam và Sinh Nam Metal đã gia nhập cùng chúng ta, hai công ty được biết đến với bề dày lịch sử, thương hiệu mạnh, nhân sự kinh nghiệm và tài năng trong lĩnh vực cơ điện và nhôm kính. Tôi tin rằng điều này sẽ góp phần rất lớn để củng cố năng lực và tăng cường nguồn nhân tài cho Coteccons, Unicons. Tôi vô cùng hào hứng trước sự cộng hưởng này, bởi lẽ, những người chung ước mơ, đồng chí hướng sẽ có cơ hội đặc biệt để cùng nhau tham gia vào quá trình xây dựng Thương hiệu Việt Nam độc đáo và nổi bật, không chỉ được công nhận tại Việt Nam mà ước mơ trên toàn cầu".

Cũng trong thông điệp gửi đúng ngày cuối cùng của năm, Tổng giám đốc Võ Hoàng Lâm còn nhắc đến thực trạng của xây dựng bằng từ FRAGILE SUPERPOWER (siêu sức mạnh mỏng manh).

Tổng giám đốc Coteccons - Võ Hoàng Lâm

"Những con số tăng trưởng trong báo cáo tài chính, lợi nhuận, các dự án thắng thầu, hình ảnh lễ khởi công hoành tráng cho đến những lời ca tụng… tạo nên nhãn mác "superpower" cho diện mạo của các nhà thầu. Thế nhưng, ngành xây dựng nói chung vẫn nằm trong vòng luẩn quẩn "thắng - thua", "được - mất", "chiến thắng - rủi ro"…

Cái khiến chúng ta phiền muộn nhất vẫn là tình huống "hiểu sai" hay "bị dẫn dắt" bởi truyền thông, truyền miệng (word of mouth hay bình dân hơn là lời đồn) về hình ảnh nhà thầu nào đó không mấy xa lạ trong bối cảnh thông tin quá tải và các phương tiện truyền thông đại chúng ngày càng "thiếu chuyện" để nói, các phương thức hạ bệ "vô hình" trong các cuộc đấu thầu, dự án càng lớn, điều này càng khốc liệt. Danh tiếng Coteccons cũng đã từng và có thể sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nếu tình trạng "bán tín bán nghi" và "thừa nước đục thả câu" các các đối thủ mới nổi trong lĩnh vực xây dựng, và tôi nghĩ rằng ai cũng đang cố gắng "đứng trên vai" tai tiếng trước đây của Coteccons để vươn lên theo cách của họ. Điều này sẽ là điểm "mong manh" của chúng ta, khi chúng ta chọn Chính Trực là giá trị của mình để không đáp trả theo cách của họ", ông Võ Hoàng Lâm nói trong bức thư gửi nhân viên ngày 30 Tết.

Người điều hành Coteccons cho rằng tinh thần "Make It Happen" và cảm giác "Mong Manh" chính là cơ hội tạo ra tiền đề để Công ty hoàn thành một giai đoạn lịch sử, và sẵn sàng thay đổi cho một chương mới. Tinh thần này sẽ gắn liền với các ưu tiên hiện tại của Coteccons, bao gồm: Tiếp tục lấy khách hàng làm trọng tâm và Repeat Sales là minh chứng rõ ràng và quan trọng nhất về chất lượng từ Coteccons, Unicons; Quản trị rủi ro, bảo vệ hình ảnh và uy tín thương hiệu;...

"Và lời cuối, tôi muốn nói đến chính là sự lựa chọn làm "Human Heart Company" mà chủ tịch Bolat Duisenov đã chia sẻ ở Town Hall 2023 vừa qua, tôi tin rằng "Human Heart Company" là một nền tảng vững chắc để chúng ta không "Make It Happen at any cost", thỏa hiệp với các cạm bẫy tăng trưởng với danh xưng mỹ miều "Market Leader", thay vào đó, chúng ta khao khát được công nhận là "Industry Leader", người yếu hay kẻ mạnh, tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau, vì thế Coteccons thật may mắn khi vẫn còn có khả năng mở rộng vòng tay đón những ai đang cần chúng ta hỗ trợ để dẫn dắt thay đổi cho ngành Xây Dựng, đó mới chính là chân dung của "Industry Leader".

Một năm 2024 sẽ mở ra những con đường và nhiều sự lựa chọn, chúng ta chọn không ngừng "vươn lên rực rỡ" với các công nhận và sự chia sẻ từ cộng đồng khi làm nhiều điều đúng đắn", ông Võ Hoàng Lâm nhắn nhủ.

