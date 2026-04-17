30 triệu/tháng vẫn trắng tay: Bảng chi tiêu bóc trần sự thật nhiều người né tránh

"Nhà tôi thu nhập khoảng 30 triệu/tháng, không vay nợ, không tiêu xa xỉ - nhưng cuối tháng vẫn không dư đồng nào". Chia sẻ của chị Mai (36 tuổi, nhân viên văn phòng, sống tại Hà Nội) nhận được rất nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người bất ngờ là khi chị công khai bảng chi tiêu, hầu hết các khoản đều… hợp lý.

Không mua túi hàng hiệu, không ăn nhà hàng sang trọng mỗi tuần, cũng không du lịch quá thường xuyên. Nhưng tổng chi tiêu mỗi tháng vẫn chạm mốc 30 triệu - con số đủ khiến nhiều gia đình giật mình khi nhìn lại chính mình.

Khi tiền không "biến mất", mà bị chia nhỏ

Trên thực tế, thu nhập 30 triệu/tháng hiện nay được xem là mức khá ổn đối với nhiều gia đình trẻ ở đô thị. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cũng đã thay đổi đáng kể trong vài năm gần đây: tiền thuê nhà, thực phẩm, học hành cho con, phí dịch vụ… đều tăng.

Dưới đây là bảng chi tiêu của gia đình chi Mai: 3 người (2 vợ chồng, 1 con nhỏ):

Khoản chi Số tiền (VNĐ) Tiền nhà 8.000.000 Ăn uống, đi chợ 6.000.000 Điện, nước, internet 1.500.000 Xăng xe, đi lại 1.200.000 Học phí, chi phí cho con 3.500.000 Mua sắm, đồ gia dụng 2.000.000 Ăn ngoài, cà phê 1.500.000 Hiếu hỉ, quan hệ 1.000.000 Chăm sóc sức khỏe 800.000 Giải trí, xem phim, dịch vụ số 700.000 Dự phòng phát sinh 1.800.000 Tổng 30.000.000

Nhìn vào bảng này, có thể thấy không có khoản nào quá "xa xỉ". Tuy nhiên, khi cộng lại, tổng chi đã chạm mức thu nhập. Điều này khiến việc tiết kiệm trở nên khó khăn nếu không có kế hoạch từ đầu tháng.

5 khoản chi âm thầm khiến ví tiền "mỏng đi"

1. Tiền ăn uống tăng nhanh hơn cảm nhận

Chỉ cần mỗi ngày chi thêm 30.000–50.000 đồng cho thực phẩm tươi hoặc đồ ăn tiện lợi, tổng chi ăn uống có thể tăng thêm 1–1,5 triệu đồng mỗi tháng mà không ai để ý.

2. Các khoản nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần

Một ly cà phê 45.000 đồng, một lần đặt đồ ăn 70.000 đồng… nếu lặp lại 10–15 lần mỗi tháng có thể tiêu tốn hơn 1 triệu đồng.

3. Chi phí cho con thường vượt dự tính ban đầu

Ngoài học phí chính, nhiều gia đình phát sinh thêm tiền học thêm, mua đồ dùng học tập, hoạt động ngoại khóa… khiến ngân sách tăng đáng kể.

4. Mua sắm nhỏ lẻ nhưng liên tục

Các món đồ gia dụng giá vài trăm nghìn đồng tưởng không đáng kể, nhưng nếu mua 5–6 món mỗi tháng, tổng chi có thể lên đến vài triệu đồng.

5. Khoản dự phòng nhưng không kiểm soát

Nhiều gia đình có thói quen để một khoản "chi linh tinh", nhưng không theo dõi cụ thể. Đây thường là phần bị vượt ngân sách nhiều nhất.

Vì sao thu nhập 30 triệu vẫn chưa tạo cảm giác dư dả?

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, cảm giác "không đủ tiền" thường đến từ việc thu nhập tăng nhưng cấu trúc chi tiêu không thay đổi. Khi mức sống nâng lên, các khoản chi cũng tăng theo.

Ví dụ:

- Khi thu nhập tăng, nhiều gia đình chuyển sang thực phẩm chất lượng cao hơn

- Sử dụng nhiều dịch vụ tiện lợi hơn

- Tăng chi cho trải nghiệm như du lịch, ăn ngoài

- Mua thêm các thiết bị giúp tiết kiệm thời gian

Những thay đổi này giúp cuộc sống thoải mái hơn, nhưng cũng khiến tiền tiết kiệm không tăng tương ứng.

Một điều chỉnh nhỏ có thể tạo khác biệt

Một số gia đình chia sẻ rằng chỉ cần thay đổi cách phân bổ tiền ngay khi nhận lương, họ đã bắt đầu có khoản tích lũy ổn định hơn.

Ví dụ:

- Trích 2–3 triệu vào tài khoản tiết kiệm ngay đầu tháng

- Giới hạn ngân sách ăn ngoài

- Ghi lại các khoản chi nhỏ trong 1–2 tháng để nhận diện thói quen tiêu tiền

Sau khi áp dụng cách này, nhiều người nhận ra mình có thể tiết kiệm từ 2–4 triệu mỗi tháng mà không phải cắt giảm quá nhiều nhu cầu.

Khi bài toán không nằm ở kiếm nhiều hơn, mà ở tiêu rõ ràng hơn

Thu nhập 30 triệu/tháng không phải mức thấp, nhưng cũng không còn tạo cảm giác dư dả như trước đây. Điều quan trọng không chỉ là kiếm bao nhiêu tiền, mà là biết tiền đang đi đâu.

Với nhiều gia đình, việc lập bảng chi tiêu không nhằm siết chặt cuộc sống, mà để hiểu rõ thói quen tài chính của mình. Khi dòng tiền trở nên minh bạch, cảm giác áp lực cũng giảm đi đáng kể.

Đôi khi, chỉ cần nhìn rõ từng con số, chúng ta mới nhận ra: tiền không biến mất – nó chỉ đang được chi theo cách mà trước đây ta chưa từng để ý.