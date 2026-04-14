30 tuổi mỗi tháng để dành 1 triệu - đến 50 tuổi tôi đã yên tâm khi nghĩ đến chuyện nghỉ hưu

Khi 30 tuổi, tôi không có nhiều tiền - chỉ có một quyết định nhỏ

Năm 30 tuổi, thu nhập của tôi ở mức trung bình, sau khi trừ chi phí sinh hoạt thì phần còn lại không nhiều. Tôi từng nghĩ: "Để dành vài trăm nghìn thì có ý nghĩa gì cho tương lai?".

Nhưng rồi một người bạn làm trong lĩnh vực tài chính nói với tôi rằng: nếu không bắt đầu từ sớm, sau này sẽ phải tiết kiệm gấp đôi, thậm chí gấp ba để bù lại thời gian đã mất.

Vì vậy, tôi quyết định đặt ra một quy tắc đơn giản: mỗi tháng chuyển 1 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm riêng, ngay khi nhận lương. Khoản tiền này được xem như "chi phí bắt buộc", giống tiền điện hay tiền nhà.

Con số 1 triệu không quá lớn, không khiến cuộc sống đảo lộn, nhưng đủ để tạo cảm giác mình đang chuẩn bị cho tương lai.

20 năm sau, điều thay đổi không chỉ là số tiền

Sau 20 năm duy trì đều đặn, tổng số tiền tiết kiệm đạt khoảng 240 triệu đồng (chưa tính lãi). Nếu gửi tiết kiệm định kỳ hoặc đầu tư ở mức lợi nhuận trung bình 6–8%/năm, khoản tiền thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Quan trọng hơn, việc duy trì thói quen tiết kiệm giúp tôi hình thành kỷ luật tài chính. Khi thu nhập tăng lên, tôi chủ động tăng mức tích lũy mà không cảm thấy áp lực.

Ở tuổi 50, tôi nhận ra mình có nhiều lựa chọn hơn:

- Có thể giảm khối lượng công việc mà không lo thiếu hụt tài chính

- Có khoản dự phòng cho sức khỏe hoặc biến cố bất ngờ

- Có tâm lý an tâm khi nghĩ đến những năm sau tuổi 55

Khoản tiền không đủ để "nghỉ hưu hoàn toàn", nhưng đủ để tạo ra cảm giác chủ động – điều mà nhiều người chỉ bắt đầu nghĩ tới khi đã quá muộn.

Vì sao 1 triệu/tháng vẫn tạo ra khác biệt?

Nhiều người trì hoãn việc lập quỹ hưu trí vì cho rằng số tiền nhỏ không đáng kể. Nhưng thực tế, thời gian mới là yếu tố quan trọng nhất.

Khi bắt đầu từ tuổi 30, bạn có lợi thế 20–25 năm tích lũy. Trong khoảng thời gian dài đó, tiền lãi kép có thể giúp khoản tiết kiệm tăng trưởng ổn định.

Quan trọng hơn, việc tiết kiệm sớm giúp tránh tình trạng đến tuổi 45–50 mới bắt đầu lo lắng và phải dành một khoản lớn mỗi tháng để bù lại.

Một kế hoạch nhỏ nhưng duy trì đều đặn thường hiệu quả hơn nhiều so với những mục tiêu quá lớn nhưng khó thực hiện lâu dài.

Không cần thu nhập cao, chỉ cần bắt đầu sớm

Tôi từng nghĩ phải có vài chục triệu mỗi tháng mới có thể nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm. Nhưng thực tế, việc tích lũy không phụ thuộc hoàn toàn vào mức lương, mà phụ thuộc vào việc có bắt đầu hay không.

1 triệu đồng mỗi tháng tương đương vài khoản chi tiêu nhỏ: vài bữa ăn ngoài, vài món đồ mua theo cảm hứng hoặc những khoản mua sắm không thực sự cần thiết.

Khi thay đổi thứ tự ưu tiên, việc tiết kiệm trở nên dễ dàng hơn.

Đến tuổi 50, tôi chưa rời bỏ công việc hoàn toàn, nhưng tôi có thể lựa chọn công việc nhẹ nhàng hơn, dành thời gian cho sức khỏe và gia đình nhiều hơn.

Điều quan trọng nhất không phải là nghỉ hưu sớm, mà là có quyền quyết định khi nào mình muốn nghỉ.