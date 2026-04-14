Thiết kế mới trên iPhone 18 Pro Max

Theo nguồn tin từ leaker Fixed Focus Digital trên Weibo, Apple được cho là sẽ tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc. Các yếu tố như khung viền, độ dày bezel hay tổng thể ngoại hình sẽ không có khác biệt đáng kể so với thế hệ trước.

Những công nghệ mang tính “trình diễn” thường thấy trên smartphone Android, như màn hình cong hay camera ẩn dưới màn hình, cũng không nằm trong kế hoạch của Apple. Điều này cho thấy hãng vẫn ưu tiên sự ổn định và nhận diện thương hiệu hơn là thay đổi mang tính đột phá.

Trước đó, một số tin đồn từng đề cập đến việc Dynamic Island có thể được thu nhỏ, nhưng ngay cả thay đổi này cũng chưa chắc trở thành hiện thực.

iPhone 18 Pro Max dự kiến có thay đổi đáng chú ý về màu sắc. (Ảnh minh hoạ)

Điểm nhấn lớn nhất của iPhone 18 Pro có thể nằm ở các tùy chọn màu mới. Apple được cho là muốn tái lập thành công từ phiên bản màu “Cosmic Orange” trên iPhone 17 Pro, một màu sắc từng gây tranh cãi nhưng lại bán rất chạy tại thị trường Trung Quốc.

Dù chưa có thông tin chính thức về bảng màu, nhiều nguồn tin cho biết Apple đang thử nghiệm các tông màu nổi bật hơn, trong đó có một phiên bản đỏ đậm. Đáng chú ý, có khả năng phiên bản màu đen truyền thống sẽ tiếp tục bị loại bỏ trong năm nay.

Không chỉ Apple, các hãng lớn khác cũng có dấu hiệu “giữ nguyên thiết kế”. Những hình ảnh rò rỉ của Pixel 11 và Pixel 11 Pro cho thấy Google gần như không thay đổi ngoại hình, ngoại trừ một số tinh chỉnh nhỏ ở cụm camera.

Ở chiều ngược lại, Sony có thể là hãng tạo ra khác biệt lớn nhất. Dòng Xperia 1 VIII được đồn đoán sẽ có thiết kế hoàn toàn mới với cụm camera thay đổi và màn hình “đục lỗ”, đánh dấu bước chuyển đáng kể so với thế hệ trước.

Sau nhiều năm gắn liền với các tông màu titanium khá an toàn, Apple dường như đang bước vào “kỷ nguyên màu sắc” mới. Tuy nhiên, một điểm khiến nhiều người dùng vẫn chưa hài lòng là số lượng màu sắc trên dòng Pro vẫn còn hạn chế.

Trong khi các phiên bản tiêu chuẩn thường có tới 5 lựa chọn màu, dòng Pro lại bị giới hạn hơn. Nhu cầu về những màu sắc đa dạng, từ cổ điển như Space Black đến các gam màu nổi bật, đang ngày càng rõ rệt.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone 18 Pro sẽ không phải là bản nâng cấp mang tính cách mạng về thiết kế. Thay vào đó, Apple có thể đặt cược vào yếu tố màu sắc để tạo sức hút trên thị trường, một chiến lược đơn giản nhưng có thể hiệu quả trong bối cảnh người dùng ngày càng khó bị thuyết phục bởi những thay đổi nhỏ.