Đây là dự án Rolls-Royce tham vọng nhất từng được chế tạo: Như siêu du thuyền trên mặt đất, chỉ dành cho 100 người sở hữu đặc quyền này

Project Nightingale không đơn thuần là một chiếc xe, mà là một khối điêu khắc chuyển động. Với chiều dài 5,76m - ngang ngửa Phantom - nhưng chỉ dành cho hai chỗ ngồi, mẫu xe này phô diễn triết lý "ít mà nhiều" ở cấp độ cao nhất.

Không còn những hốc hút gió hay chi tiết rườm rà của động cơ đốt trong, phần đầu xe mở ra một không gian thuần khiết của bề mặt và ánh sáng. Lưới tản nhiệt Pantheon vốn là biểu tượng đặc trưng của những chiếc xe Rolls-Royce nay được tái hiện như thể được đục từ một khối kim loại nguyên khối, bề thế nhưng không phô trương. Trên đỉnh, Spirit of Ecstasy dường như tan chảy vào dòng chảy khí động học, gợi cảm giác chuyển động ngay cả khi xe đứng yên.

Chiếc xe vừa hoàn toàn chạy điện, vừa là xe mui trần hai chỗ ngồi, đồng thời cũng là sản phẩm đầu tiền nằm trong bộ sưu tập Coachbuild Collection chính thức được giới thiệu. Ảnh: Rolls-Royce

Nhìn từ bên hông, Nightingale mang dáng dấp của một chiếc du thuyền lướt gió: nắp ca-pô kéo dài bất tận, khoang lái lùi sâu, đường thân xe liền mạch như một nét bút duy nhất. Tất cả hội tụ trong hình hài "ngư lôi" - vừa gợi nhắc quá khứ huy hoàng của những mẫu EX thập niên 1920, vừa mang tinh thần đương đại.

Phía sau là một cái kết đầy kịch tính: cụm đèn hậu mảnh như nét cắt chính xác, cốp "Piano Boot" mở ngang như một nghi thức trình diễn. Bên dưới, bộ khuếch tán gió Aero Afterdeck âm thầm làm nhiệm vụ giữ ổn định, để lại một tổng thể liền lạc không bị phá vỡ bởi những chi tiết thừa.

Bộ mâm 24 inch - lớn nhất trong lịch sử Rolls-Royce - xoay như những cánh quạt du thuyền dưới làn nước, tạo cảm giác chuyển động ngay cả khi đứng im.

Nội thất

Nếu ngoại thất là điêu khắc, thì nội thất của Project Nightingale là một bản giao hưởng ánh sáng.

Dự án này dành cho những dịp mà một chiếc Rolls-Royce thông thường, ngay cả phiên bản Black Badge hay đặt hàng riêng, vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ảnh: Rolls-Royce

Khoang cabin được bao bọc bởi "Starlight Breeze" được tạo thành 10.500 điểm sáng nhỏ bé nhưng sống động, tái hiện nhịp điệu của tiếng chim sơn ca dưới dạng sóng ánh sáng. Không gian bên trong không còn là một chiếc xe, mà là một vũ trụ thu nhỏ, nơi ánh sáng trôi nhẹ quanh hành khách như một làn gió đêm.

Cấu trúc "Horseshoe" phía sau ghế ngồi ôm trọn người dùng, mang lại cảm giác riêng tư và được che chở - một đặc trưng rất Rolls-Royce.

Vật liệu được lựa chọn với sự tinh tế tuyệt đối: da mềm như lụa, kim loại hoàn thiện như trang sức cao cấp, gỗ Openpore Blackwood được sắp đặt như một tác phẩm thủ công. Mỗi núm xoay, mỗi chi tiết đều mang cảm giác chạm đặc biệt, được chế tác không khác gì một món trang sức Haute Joaillerie đỉnh cao của nghệ thuật kim hoàn.

Toàn bộ bảng điều khiển được tinh giản đến mức tối đa, chỉ còn lại 5 núm xoay – như lời khẳng định rằng sự xa xỉ thực sự không nằm ở số lượng, mà ở trải nghiệm.

Vận hành

Project Nightingale không ồn ào để gây ấn tượng, mà chinh phục bằng sự tĩnh lặng. Hệ truyền động thuần điện mang đến cảm giác vận hành gần như không âm thanh. Khi mui xe hạ xuống, không còn tiếng động cơ, không còn tiếng gió hỗn loạn – chỉ còn lại thế giới xung quanh.

Rolls-Royce chưa tiết lộ nhiều về thông số, nhưng bên dưới thân xe mạnh mẽ và quyến rũ là hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện. Ảnh: Rolls-Royce

Rolls-Royce mô tả trải nghiệm này giống như đang lướt trên một chiếc thuyền buồm: nơi âm thanh của sóng biển, của gió, của thiên nhiên trở thành một phần của hành trình.

Đó không chỉ là lái xe, mà là cảm nhận.

Trải nghiệm không thể mua bằng tiền

Trong thế giới của Rolls-Royce, nơi mỗi chiếc xe vốn đã là biểu tượng của quyền lực và gu thẩm mỹ, khái niệm “độc bản” vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng. Project Nightingale mở ra chương mới cho chương trình Coachbuild Collection - nơi Rolls-Royce trao toàn bộ quyền sáng tạo cho những khách hàng đặc biệt nhất.

Với Coachbuild Collection, thương hiệu Anh quốc đang vẽ nên một chương mới – nơi chiếc xe chỉ là một phần của trải nghiệm xa xỉ mang tính cá nhân hóa gần như tuyệt đối.

Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao từ năm 2028. Ảnh: Rolls-Royce

Khách hàng không chỉ ngồi trong phòng thiết kế chọn da hay gỗ. Họ sẽ du hành đến những địa danh gắn liền với cảm hứng của chiếc xe, bước vào các studio sáng tạo, các đường thử bí mật, và thậm chí gặp gỡ những nghệ nhân hàng đầu - những người góp phần thổi hồn vào từng chi tiết. Những buổi gặp gỡ riêng tư tại các điểm đến xa xỉ nhất thế giới sẽ trở thành nơi câu chuyện về chiếc xe được kể lại - không phải qua catalogue, mà qua chính những con người đã tạo ra nó.

Chính vì thế, chỉ 100 chiếc Project Nightingale được chế tác thủ công tại Goodwood (Anh), mỗi chiếc là một cá thể độc nhất, phản ánh cá tính và gu thẩm mỹ của chủ nhân. Nightingale cũng không được bán theo cách thông thường. Quyền sở hữu chỉ dành cho những khách hàng được Rolls-Royce "mời" - một đặc quyền hiếm có trong thế giới xe sang.

