Kèo căng 1 triệu đô: "Nữ hoàng" pickleball Anna Leigh Waters đại chiến huyền thoại tennis chấn động Hollywood

Thế giới thể thao đang đếm ngược từng giờ đến siêu sự kiện Pickleball Slam 4. Được tổ chức tại "thánh đường" giải trí Hard Rock Live và phát sóng trực tiếp trên khung giờ vàng của ESPN, đây chắc chắn là "drama" thể thao đắt giá nhất năm 2026 mà hội fan cuồng không thể bỏ qua.

Kèo "Battle of the Sexes": Nam huyền thoại Tennis đối đầu Nữ siêu sao Pickleball!

Lần đầu tiên, một thể thức đối đầu liên giới tính (nam vs nữ) được đẩy lên mức kịch tính tột độ. Hai phe "chiến tuyến" đã lộ diện với profile cực khủng. Team huyền thoại tennis (nam) là sự kết hợp giữa hai tượng đài Andre Agassi (người đang có chuỗi 3 trận bất bại tại các kỳ Slam) và James Blake. Team ngôi sao pickleball (nữ) gồm "nữ hoàng" số 1 thế giới Anna Leigh Waters phối hợp cùng "mỹ nhân" làng tennis Genie Bouchard.

Cả hai đội sẽ bước vào 3 trận đấu "sinh tử". Trận đơn 1, Anna Leigh Waters vs James Blake (Kỹ thuật tinh quái của phái nữ đối đầu sức mạnh ATP). Trận đơn 2, Andre Agassi gặp Genie Bouchard. Trận đánh đôi quyết định sẽ là cặp đấu giữa Agassi/Blake vs Waters/Bouchard.

Trận đấu giữa Anna Leigh Waters và Agassi trị giá 1 triệu đô

"Được ăn cả, ngã về không": 1.000.000 USD chỉ dành cho người thắng!

Điểm khiến netizen "sốc tận óc" chính là quy định Winner-Take-All. Ở sân chơi này, không có giải Nhì, không có phần thưởng an ủi. Đội thắng cuộc sẽ ôm trọn tấm séc 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ VNĐ), còn đội thua sẽ ra về trắng tay đúng nghĩa.

Mức tiền thưởng kỷ lục này đã biến mỗi đường bóng trở nên đắt giá và áp lực khủng khiếp, vượt xa quy mô của bất kỳ giải đấu chuyên nghiệp nào trước đây.

Huyền thoại banh nỉ Andre Agassi đang nắm giữ kỷ lục 3-0. Liệu "thần đồng" 19 tuổi Anna Leigh Waters có thể là người đầu tiên khiến ông phải nếm mùi thất bại?

Đây là lần đầu tiên "nữ hoàng" pickleball Anna Leigh Waters tham gia một sự kiện đối đầu trực tiếp với phái nam trên sóng truyền hình quốc gia. Fan đang cực kỳ mong chờ màn "giao đấu" bằng kỹ thuật pickleball chuyên biệt trước các đàn anh tennis. Không chỉ là thể thao, đây còn là sự giao thoa hoàn hảo giữa giải trí đỉnh cao và trình độ chuyên môn thượng thừa, nhận về sự chú ý hàng đầu Hollywood.

Vào thứ 4, ngày 15/4/2026 (giờ Mỹ), cả thế giới sẽ biết ai là người mỉm cười cuối cùng với 1 triệu đô trên tay. Sức trẻ và sự tinh quái của Anna Leigh Waters hay kinh nghiệm "già dơ" của Andre Agassi sẽ lên ngôi?