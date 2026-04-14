Hà Phương lên tiếng thông tin tỷ phú Chính Chu cấm đi hát: "Mình có điều kiện mới có quyền lựa chọn"

Mới đây, ca sĩ Hà Phương đã đăng loạt clip chia sẻ về cuộc sống niềm đam mê âm nhạc của mình. Trong đó, lần hiếm hoi nữ ca sĩ lên tiếng về thông tin chồng cô là tỷ phú Chính Chu cấm đi hát sau khi kết hôn.

Ca sĩ Hà Phương.

Theo nữ ca sĩ, thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Cô chia sẻ: "Ông xã không có cấm Hà Phương đi hát mà tự tôi thôi. Tại vì tôi thấy công việc của anh rất bận rộn. Ở bên Mỹ chỉ đi hát thứ 7, chủ nhật thôi mà lúc đó anh mới được nghỉ nếu tôi đi hát thì gia đình không có sum họp được".

Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận nhờ gia đình có điều kiện thì cô mới có thể tạm ngừng đi hát để chăm sóc gia đình của mình.

"Thật ra mình cũng có điều kiện thì mới có quyền lựa chọn đó, những người bạn nghệ sĩ khác họ phải chấp nhận đi hát. Tự tôi cảm thấy cần như vậy. Tôi ở nhà lo cho mấy bé để anh đi làm, chứ anh xã chưa bao giờ cấm tôi đi hát", Hà Phương khẳng định.

Không chỉ ủng hộ, tỷ phú Chính Chu còn là người luôn đứng sau động viên đam mê nghệ thuật của vợ. Nữ ca sĩ tiết lộ, chồng hiểu sự hi sinh của cô nên vẫn có những hành động lãng mạn, bất ngờ dành cho vợ: “Nhiều khi tội nghiệp lắm, anh mua oa cho tôi, anh xây cái sân khấu ở nhà lên cho tôi và làm phòng thu cho tôi luôn", nữ ca sĩ hạnh phúc kể.

Ca sĩ Hà Phương và chồng.

Dù từng tạm gác sự nghiệp, nhưng niềm đam mê sân khấu trong Hà Phương chưa bao giờ nguội. Cô bày tỏ sự xúc động khi xem lại các chương trình của chị gái Cẩm Ly và em gái Minh Tuyết: “Lúc tôi về thấy những show diễn của chị Cẩm Ly hay của Minh Tuyết, niềm đam mê của mình lại dâng lên, rất là thích vì nghệ sĩ mà nhớ nghề lắm".

Chính những cảm xúc đó đã trở thành động lực để Hà Phương nuôi hy vọng trở lại nghệ thuật: “Tôi nuôi hi vọng một ngày nào đó mình sẽ trở lại, cứ chờ đợi cho đến ngày con mình vào đại học. Và bây giờ tôi trở lại", vợ tỷ phú chia sẻ.

Trong thời gian tới, Hà Phương cho biết sẽ hoạt động song song tại Việt Nam và Mỹ tuy nhiên cô vẫn ưu tiên gia đình: “Tôi sẽ song song hai bên Việt Nam và Mỹ. Tôi cũng không thể nào về Việt Nam nhiều vì còn gia đình, có thể về những dịp đặc biệt".

Hà Phương sinh năm 1972 là ca sĩ của dòng nhạc trữ tình từng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc bolero và quê hương. Cô là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và chị gái của Minh Tuyết. Hà Phương kết hôn với tỷ phú Chính Chu – một doanh nhân gốc Việt thành danh tại Mỹ, từng giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.