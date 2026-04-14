Ánh Viên gây 'chấn động' châu lục, vô địch bơi biển 10km, bơi khoẻ ngang VĐV nam giỏi nhất

Mới đây, kình ngư Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên không chỉ giành HCV mà còn tạo nên màn đua song mã kịch tính đến nghẹt thở với nam kình ngư số 1 giải đấu tầm cỡ châu lục diễn ra tại Maldives.

Dù đã tuyên bố giải nghệ đội tuyển quốc gia từ lâu, nhưng cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên chưa bao giờ ngừng làm cộng đồng thể thao dậy sóng. Gần đây, "riểu tiên cá" đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại giải bơi biển quy mô châu lục khi cán đích ở vị trí số 1 nội dung 10km nữ. Đáng nói, màn thể hiện của cô khủng khiếp đến mức khiến các đối thủ nam cũng phải "hít khói".

Màn bứt tốc "không tưởng": Về đích cùng lúc với VĐV Nam số 1!

Ở nội dung bơi biển 10km - một trong những nội dung đòi hỏi thể lực và ý chí cực kỳ bền bỉ - Ánh Viên đã chứng minh đẳng cấp của mình là "vô đối". Không chỉ dẫn đầu tuyệt đối ở bảng nữ, Ánh Viên còn gây choáng khi duy trì tốc độ ngang ngửa với tốp dẫn đầu của bảng nam.

Khung cảnh tại vạch đích khiến toàn bộ khán giả và BTC phải ngỡ ngàng: Ánh Viên chạm tay vào đích gần như cùng lúc với VĐV nam giành vị trí số 1. Dù xuất phát ở các đợt khác nhau hoặc có sự phân chia bảng đấu, nhưng việc một nữ kình ngư có thời gian hoàn thành tương đương với nam kình ngư xuất sắc nhất là điều cực kỳ hiếm gặp ở các giải đấu chuyên nghiệp. Sau ba năm rời xa đường bơi đỉnh cao để tập trung cho công việc dạy bơi và sáng tạo nội dung, phong độ của Ánh Viên vẫn là một dấu hỏi lớn cho đến khi chiến thắng này đập tan mọi nghi ngờ.

Ánh Viên vô địch bơi biểm 10km gây sốt

Cô về đích cùng lúc với VĐV nam bơi cùng cự ly

Ánh viên chia sẻ: "Top 1 10 km nữ. Đây cũng là lần đầu tiên Viên bơi 10km trên biển. Một trải nghiệm không thể nào quên. Viên đã về đích cùng VĐV top 1 nam với thành tích 2:30:22. Biển Maldives vẫn xanh và tuyệt đẹp, nhưng hành trình 10km hôm nay là một thử thách không hề dễ dàng. Viên đã chiến đấu hết mình và chạm đến đích với tất cả những gì mình có. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ Viên trong suốt đường bơi ngày hôm nay. Cảm ơn BTC đã tạo ra một giải đấu thật tuyệt vời tại nơi đây".

Nụ cười của Ánh Viên trên bục vô địch

Ngay sau khi thông tin Ánh Viên "out trình" tại giải châu lục được lan truyền, hội fan cứng của cô đã tràn vào chúc mừng không ngớt. Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho tài năng thiên bẩm của cô, nhưng cũng vô cùng tự hào: "Đẳng cấp là mãi mãi", "Bơi biểm 10km dễ lắm, Viên chỉ cho", "Ánh Viên vẫn là một cái gì đó quá khác biệt, bơi biển mà cứ như đi dạo vậy!", "Nhìn chị bơi cùng lúc với nam số 1 mà nổi da gà, đúng là huyền thoại có khác", "Dạy bơi chỉ là nghề tay trái, còn đi lấy Vàng mới là đam mê đúng không Viên ơi?"...

Ánh Viên và hành trình truyền cảm hứng không ngừng nghỉ

Chiến thắng này không chỉ mang về một tấm HCV danh giá cho cá nhân Ánh Viên mà còn khẳng định vị thế của bơi lội Việt Nam trên bản đồ khu vực và châu lục. Từ một cô gái lặn lội với những áp lực thành tích khủng khiếp, Ánh Viên của hiện tại đang tận hưởng niềm vui với môn bơi một cách tự nhiên và rạng rỡ nhất.

Cú "comeback" đầy huy hoàng này chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cực lớn cho các VĐV trẻ. Hóa ra, khi bạn bơi với một tâm thế thoải mái và đam mê thuần túy, những giới hạn về giới tính hay thời gian đều có thể bị phá bỏ!