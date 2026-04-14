Quán cà phê "không người bán" đông nghịt ở TP.HCM: Khách chi 60.000 cho robot pha chế 2 phút, tự mua hoa qua camera AI

Dạo gần đây, cộng đồng mạng đang râm ran về một quán cà phê "không người pha" ngay giữa lòng Sài Gòn, nơi bạn không chỉ được xem robot múa may mà còn có AI tư vấn chọn hoa theo túi tiền. Nghe thì có vẻ rất "tương lai", nhưng liệu đây là một bước tiến về dịch vụ hay chỉ là một hình thức marketing mới lạ? Để trả lời câu hỏi đó, Có Như Lời Đồn đã trực tiếp đến kiểm chứng tại chỗ và dưới đây là những gì chúng mình ghi nhận được.

Xem robot Việt Nam pha cà phê trong 2 phút, nhưng cao điểm vẫn phải xếp hàng dài

Nằm trên đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM. Cà phê Blooms and Brews by Ellum Saigon nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ mô hình vận hành gần như không có sự can thiệp thủ công. Tại khu vực pha chế, toàn bộ quy trình được đảm nhiệm bởi hai cánh tay robot do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển. Từ xay hạt, nén cà phê, chiết xuất đến đánh sữa và hoàn thiện ly đồ uống, mọi thao tác đều diễn ra tự động, công khai ngay trước mắt khách hàng, đảm bảo độ chính xác về thời gian lẫn định lượng.

Trải nghiệm tại quán cũng được số hóa hoàn toàn khi khách hàng đặt món qua màn hình điện tử và thanh toán bằng mã QR. Ngay sau đó, hệ thống sẽ truyền lệnh để robot bắt đầu pha chế, với thời gian trung bình khoảng 2 phút cho mỗi ly. Dù vậy, vào các khung giờ cao điểm, lượng khách tăng cao vẫn có thể khiến thời gian chờ kéo dài hơn 10 phút.

Hiện tại, thực đơn của quán tập trung vào các dòng cà phê cơ bản như Americano, Cappuccino hay cà phê sữa đá, với mức giá dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng. Đại diện vận hành cho biết danh mục đồ uống vẫn đang được mở rộng, khi hệ thống tiếp tục được “huấn luyện” để xử lý những công thức phức tạp hơn.

Tự lựa hoa nhập khẩu, quét camera AI để chốt hóa đơn theo ngân sách

Song song với đồ uống, quán còn hoạt động như một tiệm hoa tự phục vụ. Khách hàng có thể tự tay lựa chọn từ hàng chục loại hoa và lá trang trí, trong đó có cả các dòng nhập khẩu theo mùa như tulip, mẫu đơn hay mao lương. Để hỗ trợ người chưa có kinh nghiệm phối hoa, hệ thống AI sẽ đưa ra một số câu hỏi về mục đích sử dụng, màu sắc mong muốn và ngân sách, từ đó đề xuất các phương án kết hợp phù hợp. Khách cũng có thể nhập mức chi cụ thể để hệ thống tính toán danh sách hoa tương ứng.

Hoa được bảo quản trong tủ lạnh nhằm giữ độ tươi và liên tục được bổ sung. Sau khi chọn xong, khách đặt hoa lên máy quét tích hợp camera AI để hệ thống nhận diện chủng loại, số lượng và tự động tính tiền, trước khi hoàn tất thanh toán bằng mã QR. Nhân viên sẽ hỗ trợ kiểm tra lại đơn hàng cũng như tư vấn thêm nếu cần.

Sau khi hoàn tất, khách có thể tự gói bó hoa theo ý thích hoặc nhờ florist của quán hỗ trợ. Trong các khung giờ cao điểm, thời gian trải nghiệm được giới hạn để đảm bảo không gian phục vụ chung.

Quán chỉ hợp tạt ngang mua nhanh, khu vực ngồi lại chật chội hơn tưởng tượng

Dù vận hành theo mô hình mang đi với không gian ngồi lại khá hạn chế, quán vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt từ nhóm khách yêu thích công nghệ và hoa tươi. Trải nghiệm tự chọn từ đồ uống đến từng cành hoa, giúp khách chủ động kiểm soát chi phí, đồng thời tạo cảm giác minh bạch về giá cả. Việc tích hợp robot và AI không chỉ tối ưu hóa quy trình mà còn mở ra một cách tương tác mới, nơi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ cho những nhu cầu và sở thích thường nhật.

Sau khi trải nghiệm, Có Như Lời Đồn nhận thấy đây là một mô hình rất thú vị cho những ai muốn đổi gió hoặc yêu thích sự chuẩn xác của máy móc. Nếu bạn là một "tín đồ" sống ảo hoặc muốn tự tay mix một bó hoa theo ý thích mà không ngại việc chờ đợi robot "múa" một chút, thì đây là một địa chỉ rất đáng để ghé qua.

Ghé để trải nghiệm công nghệ và mua một bó hoa xinh mang về thì "duyệt", còn để ngồi lại làm việc hay tán gẫu thì có lẽ nên cân nhắc nhé!