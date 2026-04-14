Nữ tác giả Việt từng là giám đốc khi mới 23 tuổi, sở hữu 14 đầu sách với 400.000 bản: “Doanh thu chỉ là bề nổi của một tảng băng”

Vị thế của một người cầm bút bền bỉ và tầm nhìn "Chiến lược gia"

Trước khi được biết đến như một nhà văn có cộng đồng độc giả lớn, từ năm 18 tuổi, Gari Nguyễn đã làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Đó là những công việc rất đời thường như bồi bàn, bartender, đi hát lót, giao hàng, thu ngân, bán hàng online, trợ lý …

Gari bắt đầu viết từ năm 9 tuổi, khi được cha mẹ cho đọc sách từ khá sớm. Tuy nhiên, phải đến năm 18 tuổi, sau 3 bản thảo không thành công, cô mới có cuốn sách đầu tiên được xuất bản. Khi đó, Gari chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Với cô, viết đơn giản là cách để "thở" trong những thời điểm áp lực cuộc sống dường như bóp nghẹt.

Từ năm 2014 đến nay, cô đã xuất bản 14 cuốn sách, trong đó có những đầu sách quen thuộc với độc giả trẻ như: Cứ cười thôi mặc kệ đời, Đời ngắn đừng khóc hãy tô son, Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ. Các cuốn sách của Gari thường xoay quanh hành trình của những con người từng bị tổn thương, phải trưởng thành và học cách đứng dậy sau những biến cố của cuộc sống.

Cô từng trở thành giám đốc công ty khi mới 23 tuổi, sau đó phá sản, bị lừa mất một khoản tiền lớn, vướng vào kiện tụng, mất người thân và trải qua những giai đoạn khủng hoảng tâm lý. Sau khi sang Mỹ, cô tiếp tục mở công ty thứ hai của mình.

Gari chia sẻ: "14 đầu sách là hành trình giúp tôi thấu thị tâm lý con người ở mức độ sâu sắc nhất. Trong kinh doanh, thấu hiểu nhân tâm chính là nắm giữ chìa khóa của thị trường. Tôi không tư vấn dựa trên những biểu đồ khô khan mà dùng sự soi chiếu để tìm ra 'điểm nghẽn' năng lượng – thứ mà các công cụ quản trị thông thường không thể nhìn thấy."

Đi qua biến cố để thấu hiểu giá trị của sự "Tái sinh"

Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và thành đạt là một Gari từng đi qua những vực sâu thăm thẳm: công ty phá sản, đối tác phản bội, thậm chí là biến cố cháy nhà kinh hoàng tại Việt Nam khi cô đang ở Mỹ. Đi qua những biến cố đó, Gari thấu hiểu rằng sức mạnh thực sự của một người, một doanh nghiệp nằm ở sự tinh gọn. Cô giúp các đối tác loại bỏ những "tạp âm" trong tư duy và những nỗi sợ thừa thãi để tập trung vào giá trị cốt lõi nhất khi tư vấn chiến lược kinh doanh và bản sắc thương hiệu.

"Sự tối giản chính là đỉnh cao của sự tinh tế. Khi bạn cắt bỏ được những ảo ảnh của bản ngã và những quy trình rườm rà thiếu hiệu quả, năng lượng thực sự mới được giải phóng. Đó là cách Gari giúp mỗi con người và các thương hiệu tái sinh từ đống quá khứ đổ nát: Không phải thêm vào, mà là gạn đục khơi trong."

Chính sự thực tế này đã giúp Gari xây dựng nên GARI & LLC – nơi cô không chỉ dạy các chương trình viết lách chữa lành mà còn thực thi những buổi tư vấn - soi chiếu nội tâm - tạo nên "cuộc cách mạng tư duy" cho các cá nhân đang chơi vơi giữa những khủng hoảng bản sắc, những doanh chủ đang lạc lối trong sự thành công của chính mình.

Với Gari, doanh thu chỉ là bề nổi của một tảng băng. Một thương hiệu thực sự mạnh không phải là kẻ bán được nhiều hàng nhất, mà là tạo ra sự kết nối sâu sắc nhất.

"Kinh doanh mà thiếu linh hồn chỉ là một cuộc rượt đuổi vô nghĩa. Một thương hiệu có tầm vóc là khi năng lượng của người lãnh đạo và giá trị cốt lõi được đồng nhất. Gari không giúp doanh nghiệp chỉ để bán một món hàng, Gari giúp họ kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm – nơi khách hàng tìm thấy niềm tin và sự cảm hứng trong từng điểm chạm. Khi đó, doanh số sẽ tự đổ về như một hệ quả tất yếu của việc làm đúng tần số."

Tại Việt Nam, từ những năm 2017 - 2020, cô đã từng xuất hiện ở nhiều vị trí diễn giả của các tập đoàn, các sự kiện ra mắt sách của chính mình từ lúc tuổi đời mới đôi mươi. Tên tuổi của cô đã từng phủ sóng trên các mặt báo Việt Nam, Mỹ, Canada và biển quảng cáo tại chờ xe buýt ở Việt Nam.

Lời cảnh báo cho những "hào quang rỉ máu"

Trong những buổi soi chiếu và tư vấn 1:1 với các khách hàng từ Việt Nam đến Mỹ, Gari từng chứng kiến những người có tất cả nhưng vẫn mang nặng áp lực từ những sai lầm trong quá khứ. Nhiều người dồn sức kiếm tiền như một cách bù đắp, chuộc lỗi song cảm giác bất an vẫn còn đó.

Trong vai trò người đồng hành, Gari giúp họ nhìn lại vấn đề một cách rõ ràng hơn, từng bước tháo gỡ những rào cản tâm lý để hướng tới sự cân bằng trong suy nghĩ và cách làm kinh doanh - coi sự minh bạch và giá trị nội tại là nền tảng lâu dài.

"Khi bạn dám đối diện với sự thật và tha thứ cho chính mình, bạn mới thực sự đủ bản lĩnh để dẫn dắt một đế chế." - Gari chia sẻ.

Gari Nguyễn của năm 2026 không còn chạy theo số lượng, không còn đứng xa để quan sát. Không chỉ là một nhà văn với một tâm hồn lãng mạn, cô còn đang làm rất tốt vai trò của một doanh nhân cùng những triết lý kinh doanh lạ mà “chất”.

Cô chọn trở thành người đồng kiến tạo, sát cánh bên cạnh những đối tác có “tần số” phù hợp - dám nghĩ khác, dám đặt cả linh hồn - cả trái tim vào trung tâm của mọi hành động, cùng họ đi qua những bước ngoặt nghiệt ngã nhất để tái sinh một đế chế rực rỡ và tử tế hơn. Với Gari, 14 đầu sách đã qua là nền tảng vững chãi, nhưng cuộc hành trình làm tái sinh năng lượng cho những bước chuyển mình vĩ đại giờ đây mới chính thức bắt đầu.