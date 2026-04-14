Chi phí sinh hoạt leo thang: Người tiêu dùng cân nhắc lại những khoản chi “chiều bản thân”

Thu nhập giảm, chi phí sống tăng, từ mớ rau đến tiền thuê nhà, điện nước,... tất cả đều rủ nhau “nhích lên”. Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi những thú vui từng được xem là “bình thường” trước đây, giờ lại trở thành đắt đỏ.

Một trong số đó phải kể đến thói quen uống trà sữa hàng ngày. Nếu như mới đây, “trá sữa 7K” khiến giới trẻ ở Hà Nội và TP.HCM được một phen tò mò, thì tại thủ phủ của trà sữa - Trung Quốc, trà sữa giá rẻ đã lên ngôi từ cách đây hơn 1 năm.

Không còn tiền để chiều chuộng bản thân bằng ly trà sữa gần trăm nghìn được nữa!

Thay vì sẵn sàng chi 25-40 NDT (khoảng 87.000 - 140.000 đồng) cho một ly trà sữa cao cấp như trước, nhiều người trẻ quay sang những thương hiệu giá rẻ chỉ từ 2,8 NDT (khoảng 10.000 đồng). Xu hướng “thắt lưng buộc bụng” này không chỉ phản ánh thói quen tiêu dùng mới mà còn đang định hình lại cả thị trường trà sữa vốn trị giá hàng chục tỷ USD tại Trung Quốc.

Guo Jun (21 tuổi) - Một nhân viên văn phòng đang làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), là một trong những người trẻ tiêu biểu cho xu hướng này. Cô cho biết hàng ngày đều mua một ly nước chanh đá từ chuỗi trà sữa giá rẻ với giá chỉ 2,8 NDT (khoảng 10.000 đồng) nhờ mã giảm giá trên nền tảng Douyin.

Guo và bạn

Với Guo, việc lựa chọn đồ uống giá rẻ không phải vì không thích trà sữa “xịn”, mà đơn giản là do áp lực tài chính ngày càng lớn. Công việc căng thẳng, môi trường kinh tế không mấy tích cực và mức lương chưa cải thiện khiến cô buộc phải chi ly hơn trong những nhu cầu chi tiêu hàng ngày. Những ly trà sữa đắt tiền vì thế dần trở thành lựa chọn xa xỉ.

Trong khi đó, Stacy Chen - Một vlogger chuyên review trà sữa sống tại Hàng Châu (Trung Quốc), lại nhìn nhận xu hướng trà sữa giá rẻ từ góc độ người quan sát thị trường. Với khoảng 180.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, Stacy Chenthường xuyên thử và so sánh nhiều loại đồ uống khác nhau. Stacy Chen cho biết số lượng thương hiệu trà sữa hiện nay quá nhiều, sản phẩm mới liên tục ra mắt khiến cả người tiêu dùng khó theo kịp.

Theo Stacy Chen, sự bùng nổ của các thương hiệu giá rẻ khiến người tiêu dùng dần thay đổi kỳ vọng: Họ muốn “đáng tiền hơn” cho mỗi lần chi tiêu. Khi cà phê - vốn từng được xem là sản phẩm cao cấp, nay cũng có giá chỉ 8,8 - 9,9 NDT (khoảng 30.000 - 35.000 đồng), thì việc bỏ hơn 20 NDT (khoảng 70.000 đồng) cho một ly trà sữa đúng là phi lý.

Và vlogger này cũng chỉ ra rằng sự thay đổi này không chỉ đến từ yếu tố kinh tế mà còn mang tính tâm lý. Người tiêu dùng trẻ đang dần “tỉnh táo” hơn, ít bị thu hút bởi hình ảnh thương hiệu hào nhoáng như trước. Thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến giá trị thực tế của sản phẩm: Uống có ngon không, giá có hợp lý không, và có đáng để chi tiền hay không. Điều này khiến các thương hiệu buộc phải điều chỉnh chiến lược, chuyển từ định vị cao cấp sang cạnh tranh bằng giá.

Stacy Chen

Cuộc chiến thương hiệu giờ là cuộc chiến về giá

Xu hướng trà sữa giá rẻ cũng gắn liền với sự thay đổi trong lối sống của giới trẻ Trung Quốc. Trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên còn cao và thu nhập không ổn định, việc tiết kiệm trở thành ưu tiên. Những khoản chi như trà sữa - vốn chỉ là thói quen ăn uống hàng ngày, giờ lại trở thành 1 hành động thiên về hướng “tự thưởng cho bản thân”. Vì lẽ đó, một ly trà sữa giá rẻ không chỉ là đồ uống, mà còn là cách để người trẻ duy trì niềm vui nhỏ trong cuộc sống mà tạo ra thêm áp lực tài chính.

Thị trường trà sữa ở Trung Quốc dường như không còn "nhiều chỗ" cho các thương hiệu "sang chảnh"

Bức tranh toàn cảnh của thị trường trà sữa Trung Quốc đang cho thấy sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Ngành này hiện có tới hơn 500.000 ửa hàng trên toàn quốc, với giá trị thị trường hơn 21 tỷ USD. Tuy nhiên, sự bão hòa đã khiến các thương hiệu buộc phải lao vào một cuộc “chiến tranh giá”, nơi yếu tố cạnh tranh chính không còn là hình ảnh hay trải nghiệm mà là mức giá thấp nhất có thể.

Một trong những cái tên nổi bật trong làn sóng này là Mixue Bingcheng - Thương hiệu trà sữa giá rẻ với biểu tượng người tuyết quen thuộc. Bắt đầu từ một cửa hàng đá bào nhỏ năm 1997, chuỗi này đã mở rộng lên khoảng 32.000 cửa hàng tại Trung Quốc và hàng nghìn cửa hàng ở nước ngoài. Thành công của Mixue được cho là nhờ lợi thế đi đầu trong phân khúc giá rẻ, khi cung cấp sản phẩm với mức giá chỉ vài NDT nhưng vẫn đảm bảo hương vị dễ uống và độ phủ rộng.

Theo các chuyên gia thị trường, việc nhiều thương hiệu đồng loạt giảm giá phản ánh tâm lý tiêu dùng hiện tại: Người dân nói chung và giới trẻ nói riêng đang thắt chặt chi tiêu, và doanh nghiệp buộc phải thích nghi với điều đó nếu muốn tồn tại.

Từ một biểu tượng của phong cách sống hiện đại, thị trường trà sữa tại Trung Quốc đang dần trở thành một sản phẩm tiêu dùng phổ thông, nơi yếu tố “ngon - rẻ - tiện” được đặt lên hàng đầu. Và với thế hệ trẻ, việc chọn một ly trà sữa giá rẻ không chỉ là lựa chọn tài chính, mà còn phản ánh cách họ thích nghi với một thực tế kinh tế nhiều biến động.

(Nguồn: The Standard)