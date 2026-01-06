30 tuổi, rời Hà Nội sau 10 năm sinh sống, lên núi làm vườn, dựng nhà sống chill: Chi phí sinh hoạt còn 1/3 nhưng cái giá tôi phải trả cũng không hề đơn giản

Sau 10 năm ở Hà Nội, chàng trai 30 tuổi quyết định "lên núi", rời xa thành thị, rời xa cả mức lương 18 - 20 triệu

Ở tuổi 30, khi bạn bè đồng trang lứa đang mải miết với những nấc thang sự nghiệp, những kế hoạch mua nhà, sắm xe tại Thủ đô, thì Quang Hải (sở hữu kênh TikTok @quanhairua) lại chọn một lối đi ngược lại. Sau 10 năm bươn chải ở Hà Nội, Hải gói ghém tất cả vốn liếng và cả những trải nghiệm "trầy da tróc vảy" để trở về với nơi "chôn rau cắt rốn" của mình.

10 năm ở Hà Nội với 2 lần khởi nghiệp thất bại, và một công việc đang dần bất ổn, Hải tâm sự: "Mình ở Hà Nội được 10 năm, đó là một hành trình tự bươn chải. Với dân truyền thông, mức lương 18 - 20 triệu không tự nhiên mà có, nó là cả một quá trình: Học - làm - va - té. Nói mình trốn phố cũng không phải, vì mình từng sống ở phố tận 10 năm. Nhưng sống được không có nghĩa là sống đúng. Ở quê, mình không phải gồng mình với cả xã hội, cũng chẳng ai hỏi KPI tháng này thế nào, có về số hay không...".

Tháng 10/2024, Hải dùng số tiền tích góp bấy lâu, thuê lại một khu nhà cũ để cải tạo thành homestay. Ngày đầu, mẹ anh nhìn con trai ái ngại: "Sao lại thuê cái chỗ khỉ ho cò gáy tít trên đỉnh đồi này?" . Hải chỉ cười: "Mẹ cứ phụ con dọn dẹp, khách thì con tự kiếm".

"Bỏ phố lên núi" có thật sự là được chill hay "nghỉ hưu ở tuổi 30"

Nhiều người vẫn mơ mộng bỏ phố về quê là để thảnh thơi, nhưng với Hải, đây là một cuộc chiến thực sự. Từ một chuyên viên chạy deadline mỗi tháng, anh trở thành đầu bếp, quản gia hướng dẫn viên, kỹ thuật viên... và cả người dọn dẹp.

"Người ta bảo mình nghỉ hưu ở tuổi 30, đúng là nghỉ thật: nghỉ luôn giấc ngủ trưa, nghỉ luôn cà phê sáng và nghỉ luôn cái quyền được kêu mệt. Giờ hành chính bắt đầu từ tin nhắn của khách. Có những ngày trả lời hàng nghìn tin nhắn, ban ngày dẫn khách đi tắm suối, nướng gà, trekking, tối lại tất bật chuẩn bị lẩu cho cả đoàn khách, chạy tới chạy lui dọn dẹp đến 2 giờ sáng mới đặt lưng đi ngủ, và 6 giờ sáng mai đón khách check-in" - Hải tâm sự.

Hải cũng không ngần ngại chia sẻ về những góc khuất khi "bỏ phố về quê": "Nếu bạn nghĩ về quê chỉ để chill thì những hôm khách hủy phòng, những hôm mưa gió tầm tã làm bay luôn mái hiên, bạn sẽ chết chìm trong sự chill đó. Ở đây đúng là không có deadline, nhưng cũng không có gì rõ ràng để bấu víu vào.

Đã có lúc mình tự hỏi, liệu mình có kém cỏi quá không khi bạn bè đã có vợ con, nhà cửa... Nhưng rồi mỗi lần như vậy, mình lại tự đi trồng thêm một vườn rau, trang trí thêm một góc homestay...Về quê thì không giúp bạn thoát khỏi đời sống cơm áo gạo tiền, nhưng về quê nếu bạn đủ kiên nhẫn và tình táo bạn sẽ về lại với chính mình".

Sau hai lần khởi nghiệp thất bại, Hải hiểu rằng kiến thức và kinh nghiệm là nền tảng, nhưng kiên trì và một chút may mắn là chìa khóa. Anh không khuyên ai bỏ phố về quê, vì mỗi người có một nghị lực khác nhau.

"Mình nhận ra, không chỉ sống với mơ mộng được, phải kiếm tiền bằng cách thực sự xây dựng công việc nữa. Bỏ phố về quê không phải là giấc mơ màu hồng, mà đó còn là một cuộc chạy đua, và nếu không chuẩn bị sẵn sàng thì bạn sẽ bị ngã khuỵu trước nhiều thử thách không thể lường trước được" - Hải tâm sự.

Sống 1 mình ở Hà Nội, chi tiêu gấp 3 lần khi "lên núi", nhưng đó chưa phải là tất cả

Sống một mình tại quê, Hải nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong cách chi tiêu. Không còn những khoản chi "vô hình" cho sự lãng phí, cuộc sống của anh giờ đây gói gọn trong hai chữ "cần thiết".

Đây mới là liệt kê các khoản chi tiêu cơ bản thôi, nếu ở Hà Nội thì đúng là phải làm thêm vài việc ngoài nữa thì chi tiêu mới thoải mái được.

Riêng khoản tiền ăn, ở quê do chợ khá xa (cách 15km) nên Hải đi chợ theo tuần, chủ yếu là mua thịt cá... còn rau củ quả thì tự trồng ở vườn, nên một tháng hết khoảng 2 triệu tiền ăn.

Nhưng ở Hà Nội, nếu chỉ ăn ở nhà thì hết 2,5 triệu, chưa kể ăn trưa với đồng nghiệp, ăn hàng quán hết 1,5 triệu nữa, tồng cũng phải 4,5 triệu. Ngoài ra còn ăn sáng cũng hết khoảng 900k/tháng.

"Mình cảm thấy ở Hà Nội mình chi tiêu khá là lãng phí vào những thứ không cần thiết.

Còn ở quê mình tiết kiệm, chỉ tiêu vào những thứ mình thật sự cần thiết. Mình chỉ thấy tiền mình mất nhiều nhất là tiền học phí cho những lần đầu tư sai".

Hải nhận ra rằng, ở Hà Nội anh phải làm thêm rất nhiều việc mới đủ chi trả cho những nhu cầu không cần thiết.

Còn ở quê, chi phí sinh hoạt thấp hơn giúp tâm thế anh ổn định hơn để tập trung vào công việc mới.

Riêng về việc duy trì homestay cũng không hề đơn giản. Tháng đầu không có khách, tháng thứ 2 có vài khách lẻ nhưng tiền điện, tiền nước, tiền sửa chữa, tiền duy trì... vẫn đều đặn từ vào tải khoản.

Có những hôm đang yên ả thì trời nổi gió, bay luôn cái mái hiên, hôm sau tỉnh dậy lại thêm một khoản chi phí sửa chữa...

"Ngày mới ra Hà Nội, mình nghĩ sẽ có tương lai sáng lạng theo kiểu kiếm thật nhiều tiền. Nhưng giờ mình hiểu, cuộc sống không chỉ là kiếm tiền rồi tiêu tiền. Về quê không giúp bạn thoát khỏi đời sống cơm áo gạo tiền, nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn và tỉnh táo, bạn sẽ về lại được với chính mình. Nếu bạn đang đi lạc ở thành phố, biết đâu một bản làng như thế này lại giúp bạn hiểu rõ bản thân thực sự cần gì" - Hải tâm sự.

(Nguồn: @quanhairua)