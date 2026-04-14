Hiện tượng lạ du lịch miền Trung: Tọa độ bí ẩn hút 80 vạn khách chỉ trong 3 tháng nhờ cảnh đẹp nguyên sơ mà chi phí rẻ giật mình!

Đó là hình ảnh những bờ kè chắn sóng phủ rêu xanh mướt, nước biển trong vắt nhìn thấu tận đáy và những bãi cát mịn trải dài không một bóng người. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp hoang sơ của toạ độ mới nổi này. Và vùng đất đang được giới xê dịch săn lùng ráo riết đó chính là Hà Tĩnh, viên ngọc bích vừa được đánh thức bởi những tâm hồn yêu thích gu du lịch tìm về sự bình yên.

Hành trình khám phá những tọa độ biển tuyệt mỹ

Chìa khóa tạo nên sức nóng này chính là 137km bờ biển tuyệt đẹp, đủ sức chiêu đãi du khách những khung hình mãn nhãn nhất. Thú vị là mỗi bãi biển ở đây lại mang một cá tính hoàn toàn khác biệt. Rút điện thoại ra và ghi chú ngay những tọa độ đang làm mưa làm gió này:

Biển Thiên Cầm: Với đường bờ biển cong vút như cánh cung dài 3km, Thiên Cầm đích thị là lựa chọn số một. Tên gọi Cung đàn trời xuất phát từ chính âm thanh của sóng biển vỗ vào vách đá tạo nên những nốt nhạc trầm bổng tự nhiên. Nước ở đây xanh màu ngọc bích, cát trắng mịn màng. Để có góc máy ấn tượng nhất, bạn hãy thử trải nghiệm đi bộ leo lên đỉnh núi Thiên Cầm cao 108m để săn bình minh sương sớm. Đừng quên ghé làng cá Cửa Nhượng ngay phía Nam lúc rạng sáng để trực tiếp mua hải sản tươi rói ngay trên bến cùng ngư dân bản địa.

Biển Xuân Thành: Trải dài 6km, điểm nhấn giá trị nhất của Xuân Thành là Lạch Dương Mỹ, dòng nước ngọt xanh mát róc rách chảy từ dãy núi Hồng Lĩnh xuống, chạy song song ôm trọn lấy bờ biển. Sự giao thoa giữa thảm thực vật ven lạch và sóng biển tạo nên một không gian vô cùng mướt mắt. Độ thu hút thực sự nằm ở việc nơi đây đã chuyển mình thành tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp với sân golf 18 hố sát biển cùng hệ thống resort sang trọng. Đi biển nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, sáng đánh golf, chiều ngâm mình dưới biển chính là trải nghiệm tại đây.

Biển Kỳ Xuân: Bờ biển dài 13km được bao bọc bởi ba ngọn núi sừng sững gồm Núi Vàng, Núi Voi và Núi Sơn nhô hẳn ra biển tạo thành bức tường chắn gió tự nhiên tuyệt hảo. Nước lặng, sóng êm, không hề bị bủa vây bởi các dịch vụ xô bồ. Mang lều ra đây cắm trại, dựng bạt, nướng thịt ngoài trời và mở vài bản nhạc nhẹ nhàng giữa thiên nhiên hoang dã sẽ mang lại cảm giác thỏa mãn tuyệt đối.

Biển Hoành Sơn: Nép mình kín đáo ngay dưới chân đèo Ngang hùng vĩ, giáp ranh tỉnh Quảng Bình, Hoành Sơn mang một nét đẹp tĩnh lặng và đầy ma mị. Bãi biển sở hữu những khối đá nhấp nhô muôn hình vạn trạng xen lẫn rêu xanh và màu trầm tích của vỏ ốc. Đứng vào bất kỳ góc nào ở đây, bạn cũng dễ dàng thu được những khung hình mang đậm chất điện ảnh mà không cần đến các ứng dụng chỉnh sửa.

Biển Thạch Hải: Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 15km, Thạch Hải là chân ái cho những ai ngại di chuyển xa. Đặc trưng của bãi biển này là bờ cát phẳng lì tít tắp, mực nước cực kỳ nông khi lội bộ ra cả trăm mét nước mới ngang bụng, rất an toàn cho các hoạt động bơi lội. Điểm nhấn làm du khách trẻ say mê là hàng vạn vỏ sò với hình thù lạ mắt trôi dạt vào bờ, tạo thành một không gian dạo chơi thú vị. Rất tiện để bạn kết hợp lịch trình sáng lượn lờ nhặt vỏ sò, chiều tạt qua thăm đền thờ Lê Khôi linh thiêng gần đó.

Biển Kỳ Ninh: Nếu bạn cần một nơi để hoàn toàn ngắt kết nối với khói bụi và áp lực công việc, Kỳ Ninh là câu trả lời hoàn hảo. Với 10km đường bờ biển hoàn toàn vắng lặng, giữ nguyên nét nguyên sơ của một làng chài truyền thống, không gian nơi đây cực kỳ tĩnh tại. Tắm biển thỏa thích xong, bạn có thể tản bộ ghé thăm Đền Bà Hải hay còn gọi là Đền Chế Thắng Phu Nhân ngay cạnh đó để tìm kiếm sự bình yên và hiểu thêm về văn hóa tâm linh của người dân vùng biển.

Bản đồ ẩm thực đậm đà hương vị miền Trung

Đi biển thì chắc chắn phải làm một chuyến khám phá ẩm thực. Đồ ăn Hà Tĩnh mang đặc trưng rõ nét của miền Trung với nguyên liệu tươi rói, hương vị đậm đà và luôn kích thích vị giác. Đừng bỏ lỡ những cực phẩm bản địa dưới đây:

Mực nhảy Vũng Áng: Mực được vớt trực tiếp từ lồng nuôi dưới biển. Dấu hiệu nhận biết độ tươi là thân mực lấp lánh, trong suốt và mắt chớp liên tục. Khi ăn sống dạng gỏi hoặc hấp, thớ thịt mực có kết cấu giòn sần sật và vị ngọt tự nhiên, hoàn toàn không bị bở.

Cá trích nướng: Đặc sản rộ nhất từ tháng 2 đến tháng 7. Cá trích có mình dẹt, nhiều xương. Khi nướng xém vỏ trên than hồng, thịt cá tỏa mùi thơm của khói, giữ được độ ẩm và vị ngọt thịt. Người dân địa phương thường cuốn cá nướng với lá sung mang vị chát nhẹ, rau sống, bánh cuốn nóng và chấm ngập trong nước mắm chanh tỏi ớt.

Gỏi cá đục: Món ăn đặc trưng của vùng biển Lộc Hà. Cá đục có phần thịt trắng, chắc và ngọt. Thịt cá sống được thái mỏng, cuốn cùng dưa chuột, xà lách và rau thơm, sau đó chấm vào loại nước sốt đặc sệt pha chế từ cốt chanh và đậu phộng rang giòn, mang lại cảm giác thanh mát khi nhai.

Hến xúc bánh đa Đức Thọ: Hến tươi đánh bắt từ sông được xào chín tới, nêm nếm gia vị vừa vặn để tiết ra vị ngọt đặc trưng. Món này được ăn kèm với bánh đa nướng bùi bùi và giòn rụm.

Sau khi no nê hải sản, bạn có thể đổi vị với loạt món ăn bản địa mang đậm dấu ấn địa phương như ram bánh mướt giòn dẻo, bát súp lươn cay nồng, cháo canh, bún bò Đò Trai hay lót dạ xế chiều bằng bánh bèo bột lọc, chả cá lá trơng và bánh ngào mật mía ấm nóng.

Để mang hương vị miền Trung về làm quà, lựa chọn hàng đầu chắc chắn là kẹo cu đơ mộc mạc với vị mật mía dẻo quánh và gừng tươi cay nồng. Thiết thực hơn, bạn có thể chọn mua trái cây đặc sản theo mùa như bưởi Phúc Trạch, cam bù Hương Sơn, hồng Đông Lộ hoặc tậu vài xấp bánh đa vừng giòn rụm cùng bình rượu nếp Can Lộc truyền thống để biếu gia đình.

Cẩm nang vi vu chi tiết cho mùa hè 2026

Thời điểm vàng để săn biển: Thời gian lý tưởng nhất để lên kế hoạch đi biển Hà Tĩnh là từ tháng 4 đến tháng 8. Giai đoạn này miền Trung bước vào mùa khô, thời tiết nắng ráo, nhiệt độ trung bình từ 28 đến 32 độ C. Lượng mưa thấp, hiếm khi có bão, biển lặng sóng và độ trong của nước đạt mức tối đa. Đây là lúc rất an toàn cho các hoạt động bơi lội, chèo thuyền hoặc cắm trại qua đêm trên bãi biển. Từ tháng 9 trở đi, khu vực này bắt đầu vào mùa mưa bão, bạn nên tránh để không ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển.

Phương án di chuyển chi tiết:

Xuất phát từ Hà Nội: Phương án tiết kiệm và tiện lợi nhất là xe giường nằm với rất nhiều chuyến chạy liên tục từ bến xe Nước Ngầm hoặc Giáp Bát, thời gian di chuyển mất khoảng 6 đến 7 tiếng. Bạn cũng có thể mua vé tàu hỏa từ Ga Hà Nội đến Ga Yên Trung thuộc huyện Đức Thọ hoặc Ga Hương Phố thuộc huyện Hương Khê với hành trình mất khoảng 7 đến 8 tiếng. Nếu sử dụng phương tiện cá nhân, bạn hãy lái xe dọc theo Quốc lộ 1A hoặc đi theo tuyến cao tốc Bắc Nam, các đoạn cao tốc Diễn Châu đi Bãi Vọt hiện đã thông xe giúp rút ngắn đáng kể thời gian cầm lái.

Xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh: Vì Hà Tĩnh chưa có sân bay nên phương án nhanh nhất là bay từ Tân Sơn Nhất ra sân bay quốc tế Vinh của Nghệ An hoặc sân bay Đồng Hới của Quảng Bình với thời gian bay khoảng 1 tiếng rưỡi. Nếu hạ cánh tại Vinh, quãng đường về trung tâm Hà Tĩnh khoảng 50 đến 70km, bạn có thể thuê xe dịch vụ di chuyển thêm khoảng 1 tiếng rưỡi nữa. Nếu đích đến là các bãi biển khu vực phía Nam Hà Tĩnh như Kỳ Ninh hay Hoành Sơn, hạ cánh tại Đồng Hới sẽ phù hợp hơn.

Sức hút của một tọa độ du lịch mới nổi

Nhiều người từng lầm tưởng Hà Tĩnh chỉ là một điểm dừng chân mờ nhạt dọc tuyến Quốc lộ 1A. Thế nhưng, vùng đất này đang chứng minh sức hút bền bỉ của mình bằng những con số vô cùng ấn tượng.

Bức tranh du lịch Hà Tĩnh năm 2025 ghi nhận sự phát triển đầy tích cực với hơn 5,54 triệu lượt khách tham quan và gần 950 nghìn lượt khách lưu trú. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tăng vọt 23 phần trăm so với năm trước đó, minh chứng cho việc sức hút của viên ngọc bích này đã bắt đầu vượt ra khỏi biên giới.

Không ngủ quên trên đà tăng trưởng, bước sang năm 2026, Hà Tĩnh đang thể hiện rõ tham vọng và sự sẵn sàng để vươn tầm. Tỉnh tự tin đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách, kỳ vọng mang về doanh thu du lịch gần 7.000 tỷ đồng. Để đáp ứng làn sóng du khách dự kiến đổ về, hệ thống hạ tầng đã được đầu tư kỹ lưỡng với quy mô khoảng 330 cơ sở lưu trú, cung ứng hơn 7.500 phòng. Không chỉ tập trung vào hạ tầng cứng, Hà Tĩnh còn ghi điểm với du khách trẻ bằng việc đẩy mạnh du lịch thông minh, đặt mục tiêu số hóa đến 70 phần trăm dữ liệu liên quan đến các điểm đến, di tích và dịch vụ trong năm nay.

Chính sự chuẩn bị bài bản, từ việc nâng cấp dịch vụ đến số hóa trải nghiệm này đã tạo bệ phóng hoàn hảo cho một mùa hè bùng nổ. Và quả thực, hiệu ứng đó đang hiển hiện rõ ràng nhất trên không gian mạng. Hà Tĩnh không ồn ào, không vồn vã, nơi đây chọn cách chinh phục trái tim du khách bằng sự chân thành của con người và vẻ đẹp vẹn nguyên của tạo hóa. Mùa hè này, nếu bạn đang cần một nơi để tắt thông báo và bật chế độ nghỉ ngơi, đừng ngần ngại đánh dấu tọa độ này vào bản đồ xê dịch của mình!



