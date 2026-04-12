Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ca sĩ Hà Phương lần đầu gặp tỷ phú Chính Chu: "Anh Chính thời gian đó mới chia tay bạn gái nên mới đi"

Theo Hoa Bay | 12-04-2026 - 21:18 PM | Lifestyle

Nhờ cuộc gặp gỡ đó mà Hà Phương và tỷ phú Chính Chu nên duyên vợ chồng.

Mới đây, ca sĩ Hà Phương – bà xã của tỷ phú Chính Chu – đã chia sẻ câu chuyện lần đầu gặp gỡ chồng thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo lời nữ ca sĩ, thời điểm cô mới sang Mỹ hoạt động nghệ thuật, cơ duyên quen biết bắt đầu trong một lần đi diễn tại New York cùng em gái là ca sĩ Minh Tuyết và một số đồng nghiệp.

Cô kể lại: "Lúc tôi mới qua Mỹ và biết anh Trần Bảo Sơn. Tôi nhớ bữa đó đi biểu diễn ở bên New York cùng với Minh Tuyết và một anh nữa thì bình thường khi diễn show mình gặp bạn sẽ hay nói kiểu: Anh Sơn ơi, anh mời bạn đến xem biểu diễn nha".

Vợ chồng Hà Phương - Chính Chu.

Theo Hà Phương, khi đó Trần Bảo Sơn vừa quen Chính Chu khoảng 3 tháng nhưng vẫn ngỏ lời rủ đi xem biểu diễn. Tuy nhiên, vị tỷ phú ban đầu tỏ ra e ngại vì chưa rành tiếng Việt.

"Thời điểm đó anh Chính không hiểu tiếng Việt nhiều nên anh bảo không hiểu tiếng Việt nhiều, anh không muốn đi. Xong anh Sơn mới dụ: Anh Chính ơi đi đi, có hai cô này dễ thương lắm (cười)".

Nữ ca sĩ tiết lộ thêm, chính hoàn cảnh cá nhân lúc bấy giờ đã khiến doanh nhân nổi tiếng thay đổi quyết định: "Anh Chính thời gian đó vừa mới chia tay bạn gái nên anh mới đi".

Cũng từ buổi gặp gỡ tình cờ ấy, Hà Phương và Chính Chu đã có cơ hội làm quen, mở ra mối nhân duyên vợ chồng kéo dài đến hiện tại. Chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những câu chuyện hậu trường giản dị nhưng thú vị về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô và người chồng tỷ phú.

Hà Phương sinh năm 1972 là em gái của danh ca Cẩm Ly và ca sĩ Minh Tuyết. Những năm 1990, Hà Phương là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều ca khúc trữ tình, bolero.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Chính Chu – một tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính tại Mỹ – cuộc sống của nữ ca sĩ càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo Hoa Bay

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên