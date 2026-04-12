Mức giá không tưởng của chiếc iPhone gập đầu tiên

Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc đua smartphone màn hình gập, Apple được cho là đang sẵn sàng bước vào thị trường này với một sản phẩm hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Theo Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đang theo đuổi hướng tiếp cận thận trọng, ưu tiên hoàn thiện trải nghiệm thay vì vội vàng chạy theo xu hướng. Điều này lý giải vì sao hãng chậm gia nhập thị trường gập, dù các đối thủ Android đã đi trước nhiều năm.

Mẫu iPhone gập nhiều khả năng mang tên Ultra, được định vị như bước đi chiến lược nhằm tái định nghĩa dòng sản phẩm cao cấp của Apple. (Ảnh minh hoạ)

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho thấy thiết bị sẽ sở hữu màn hình chính bên trong khoảng 7,7 inch và màn hình phụ 5,3 inch bên ngoài. Điểm đáng chú ý là nỗ lực loại bỏ nếp gấp, yếu tố vẫn gây tranh cãi trên các dòng điện thoại gập hiện nay. Apple được cho là đang thử nghiệm vật liệu polymer mới nhằm tạo ra bề mặt hiển thị liền mạch hơn.

Bên cạnh đó, thiết bị có thể được trang bị Touch ID tích hợp vào nút nguồn thay vì Face ID dưới màn hình, giúp tối ưu không gian hiển thị. Cụm camera sau cũng được tinh giản với thiết kế hai ống kính, hướng đến sự gọn gàng và đồng nhất.

Không chỉ dừng lại ở thay đổi thiết kế, Apple còn được cho là sẽ tạo ra một phân khúc hoàn toàn mới với dòng Ultra, tương tự chiến lược từng áp dụng cho Apple Watch Ultra. Đây là dòng sản phẩm hướng đến nhóm người dùng ưu tiên công nghệ tiên phong và trải nghiệm cao cấp.

Về giá bán, iPhone Ultra được dự báo sẽ vượt xa các dòng iPhone hiện tại. Mức khởi điểm có thể không dưới 2.000 USD và phiên bản cao nhất có khả năng chạm ngưỡng khoảng 2.799 USD (khoảng 74 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max, mẫu máy đắt nhất hiện nay của hãng.

Dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026, iPhone Ultra được xem là “át chủ bài” của Apple trong việc tham gia cuộc cạnh tranh ở phân khúc smartphone gập, nơi các nhà sản xuất Android đã thiết lập vị thế từ sớm.