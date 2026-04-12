Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức giá không tưởng của chiếc iPhone gập đầu tiên

Theo Huỳnh Duy | 12-04-2026 - 20:07 PM | Lifestyle

Gá bán của mẫu iPhone gập đầu tiên được dự báo sẽ vượt xa các dòng iPhone hiện tại.

Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc đua smartphone màn hình gập, Apple được cho là đang sẵn sàng bước vào thị trường này với một sản phẩm hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Theo Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đang theo đuổi hướng tiếp cận thận trọng, ưu tiên hoàn thiện trải nghiệm thay vì vội vàng chạy theo xu hướng. Điều này lý giải vì sao hãng chậm gia nhập thị trường gập, dù các đối thủ Android đã đi trước nhiều năm.

Mẫu iPhone gập nhiều khả năng mang tên Ultra, được định vị như bước đi chiến lược nhằm tái định nghĩa dòng sản phẩm cao cấp của Apple. (Ảnh minh hoạ)

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho thấy thiết bị sẽ sở hữu màn hình chính bên trong khoảng 7,7 inch và màn hình phụ 5,3 inch bên ngoài. Điểm đáng chú ý là nỗ lực loại bỏ nếp gấp, yếu tố vẫn gây tranh cãi trên các dòng điện thoại gập hiện nay. Apple được cho là đang thử nghiệm vật liệu polymer mới nhằm tạo ra bề mặt hiển thị liền mạch hơn.

Bên cạnh đó, thiết bị có thể được trang bị Touch ID tích hợp vào nút nguồn thay vì Face ID dưới màn hình, giúp tối ưu không gian hiển thị. Cụm camera sau cũng được tinh giản với thiết kế hai ống kính, hướng đến sự gọn gàng và đồng nhất.

Không chỉ dừng lại ở thay đổi thiết kế, Apple còn được cho là sẽ tạo ra một phân khúc hoàn toàn mới với dòng Ultra, tương tự chiến lược từng áp dụng cho Apple Watch Ultra. Đây là dòng sản phẩm hướng đến nhóm người dùng ưu tiên công nghệ tiên phong và trải nghiệm cao cấp.

Về giá bán, iPhone Ultra được dự báo sẽ vượt xa các dòng iPhone hiện tại. Mức khởi điểm có thể không dưới 2.000 USD và phiên bản cao nhất có khả năng chạm ngưỡng khoảng 2.799 USD (khoảng 74 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max, mẫu máy đắt nhất hiện nay của hãng.

Dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026, iPhone Ultra được xem là “át chủ bài” của Apple trong việc tham gia cuộc cạnh tranh ở phân khúc smartphone gập, nơi các nhà sản xuất Android đã thiết lập vị thế từ sớm.

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên