Ca sĩ "càn quét" 5 tô mì ở quán lề đường, quán ăn vô danh bất ngờ vỡ trận đến mức phải hoàn tiền

Mọi chuyện bắt nguồn từ ngày 4/4 khi nam ca sĩ Phan Vỹ Bá (Wilber Pan) đăng tải một đoạn vlog ngắn lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với dòng trạng thái khoe về "Bữa trưa 5 tô mì". Trong đoạn video, giọng ca đình đám ngồi tại một quán ăn nhỏ ven đường ở Thành Đô và thưởng thức một lúc 5 tô mì với các hương vị khác nhau.

Không dừng lại ở đó, anh còn gọi thêm một phần hoành thánh, một phần trứng hấp và một bát canh rau mầm đậu Hà Lan đặc sản địa phương. Vừa ăn ngon lành, nam ca sĩ vừa hài hước giải thích với người hâm mộ rằng bản thân vừa vắt kiệt sức lực sau đêm concert nên cần ăn uống thật hoành tráng để tẩm bổ. Thậm chí, ở cuối video, Phan Vỹ Bá còn cẩn thận khuyên khán giả không nên gọi món "bạo lực" giống mình vì ăn không kịp đồ ăn sẽ bị nguội, tốt nhất là ăn xong một bát rồi mới gọi tiếp.

Vlog ăn ở quán mì lề đường của Phan Vỹ Bá trên Douyin khiến dân mạng ùa đến quán vỉa hè này

Sức ảnh hưởng khổng lồ của đoạn video đã lập tức biến quán mì lề đường trở thành địa điểm check-in nóng nhất Thành Đô. Những ngày qua, lượng khách hiếu kỳ đổ về đây tăng vọt theo cấp số nhân, thậm chí có những bạn trẻ sẵn sàng thức trắng đêm xếp hàng chỉ để được thưởng thức hương vị món mì giống hệt thần tượng.

Sự bùng nổ này vô tình khiến những vị khách quen mặt của quán lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Trên các diễn đàn mạng, nhiều người dân địa phương than thở rằng họ không hiểu sao nam ca sĩ lại tìm được đến tận ngóc ngách này, khiến giờ đây họ muốn ăn một bữa trưa bình dân quen thuộc cũng không thể nào chen chân lấy được số thứ tự.

Thông báo quá tải của quán mỳ, mong khách hàng thông cảm sau khi bất ngờ nổi tiếng

Đứng trước sự đổ bộ bất ngờ của đám đông, phía đại diện quán mì thừa nhận họ đang phải hoạt động vượt quá công suất thiết kế. Thay vì tranh thủ thời cơ để trục lợi hay tỏ ra tự mãn, ông chủ quán đã chọn một cách hành xử vô cùng tử tế khi dán một tờ thông báo ngay trước cửa. Trong tâm thư, chủ quán gửi lời cảm ơn chân thành đến những vị khách mới lẫn cũ đã ủng hộ, đồng thời thẳng thắn thừa nhận tình trạng quá tải có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

Đáng chú ý nhất, cửa hàng tuyên bố sẵn sàng hoàn tiền 100% cho bất kỳ thực khách nào cảm thấy không hài lòng về trải nghiệm dùng bữa trong khoảng thời gian quán đang vỡ trận này. Động thái đầy trách nhiệm của tiệm mì đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng, giúp câu chuyện đu idol đi ăn chớp nhoáng trở thành một điểm sáng ấm áp trên mạng xã hội những ngày qua.