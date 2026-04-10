Công chúa đẹp nhất Trung Quốc suốt 10 năm qua: Dung mạo được tạc từ ngọc quý, tựa trăng rằm soi sáng nhân gian

Bộ phim Sống Lại Từ Hồ Băng được làm lại từ tác phẩm Sở Kiều Truyện (2017) không thành công về mặt thành tích, bị chê kém chất lượng cả về tình tiết lẫn diễn xuất. Vì vậy, khi phim lên sóng lại khiến cho các nhân vật và dàn diễn viên từ Sở Kiều Truyện (2017) hot trở lại, càng nhận được nhiều lời khen của khán giả. Trong đó, nhân vật công chúa Nguyên Thuần do Lý Thấm thủ vai chỉ trong một tuần chỉ số Weixin tăng 270%.

Công chúa Nguyên Thuần của Lý Thấm hot rần rần trở lại

Nguyên Thuần là một trong những nhân vật kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, có thể nói là vai diễn sáng giá nhất trong sự nghiệp của Lý Thấm cho đến hiện tại. Lý Thấm đã thể hiện xuất sắc quá trình chuyển biến tâm lý từ một nàng công chúa ngây thơ đơn thuần, trải qua nhiều biến cố đau thương, mất đi những người nàng tin tưởng và yêu thương nhất, trở thành một kẻ phản diện khiến nhiều người căm ghét.

Theo Sina, trong nguyên tác, Nguyên Thuần vốn là nhân vật bị khán giả ghét bỏ trong suốt bộ tiểu thuyết. Nhưng cách diễn đầy cảm xúc của Lý Thấm đã khiến người xem đồng cảm với nhân vật, thậm chí thấy thương xót cho Nguyên Thuần. Đó chính là lý do nhân vật này được khen ngợi và sống mãi trong lòng khán giả.

Lý Thấm diễn xuất cực tốt khiến khán giả phải thương cảm cho một nhân vật phản diện

Trong những tập đầu của Sở Kiều Truyện , Nguyên Thuần là một nàng công chúa nhân hậu dễ thương, một lòng si mê thế tử Yến Tuân. Dung nhan xinh đẹp phúc hậu sáng trong của Lý Thấm không hề kém cạnh so với nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, nữ diễn viên sinh năm 1990 được mặc những bộ trang phục lộng lẫy thướt tha hơn, nên có phần lấn lướt đàn chị, bởi khi đó Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang trong thân phận nô lệ người hầu.

Nét đẹp trong trẻo tựa trăng rằm của Lý Thấm khi đóng Nguyên Thuần công chúa

Giai đoạn đầu, ai cũng yêu mến nét phúc hậu đễ thương của cô

Sau này, giấc mộng tình yêu của Nguyên Thuần tan vỡ vì Yến Tuấn muốn tạo phản. Giữa tình yêu và quốc gia, giữa mối tình thời thiếu nữ và cha mẹ, Nguyên Thuần rất đau lòng. Đáng buồn hơn, nàng còn bị quân lính cưỡng hiếp, anh trai mà nàng yêu mến cũng bị giết chết. Chính vì vậy, sau này, Nguyên Thuần nuôi dưỡng lòng hận thù, đổ lỗi cho Sở Kiều đã khiến mình nước mất nhà tan.

Nguyên Thuần vốn là nàng công chúa lớn lên trong tháp ngà, hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý, khí chất cao sang nhưng cuộc đời lại gặp quá nhiều trắc trở.

Cảnh đại hôn và chặn ngựa đã trở thành huyền thoại của Lý Thấm

Lý Thấm diễn cảnh bi vô cùng xuất sắc

Thời điểm đóng Sở Kiều Truyện, Lý Thấm mới 22-23 tuổi nhưng diễn xuất đã rất nhuần nhuyễn. Nữ diễn viên cũng gây thương nhớ với ngoại hình đẹp xứng với những lời khen của các nhân vật như "khuynh quốc khuynh thành".

Theo Sina, khi Sống Lại Từ Hồ Băng lên sóng, màn thể hiện của Hạ Mộng đóng công chúa Triệu Thuần Nhi không thuyết phục được người xem vì vậy khán giả càng nhớ tới Nguyên Thuần của Lý Thấm.

Cảnh hôn lễ của Thuần Nhi và Yến Tuấn là cao trào khi Yến Tuân muốn tạo phản chĩa mũi kiếm muốn giết cha mình, nhưng Triệu Thuần Nhi lại chỉ thể hiện sự ngạc nhiên, không có sự lo lắng giằng xé nội tâm.

Hạ Mộng bị chê diễn dở

So sánh trực tiếp, Lý Thấm diễn cảnh cầu xin được gả cho Yến Tuân rất xúc động

Thậm chí, cảnh Triệu Thuần Nhi quỳ gối cầu xin Yến Tuân không phản loạn cũng không được đánh giá cao. Nhất là khi Thuần Nhi muốn bỏ cả cha mẹ quốc gia chạy theo Yến Tuân. Diễn xuất của Hạ Mộng cũng không đủ bùng nổ, không thể vượt qua đàn chị Lý Thấm.

Cảnh chặn ngựa của Hạ Mộng cũng bị chê

Trong khi Lý Thấm khiến khán giả không cầm được nước mắt.

Ngoài ra, phim Sống Lại Từ Hồ Băng còn gây tranh cãi khi lồng thêm các cảnh cưỡng hiếp đau khổ bởi một đám quân lính mà Triệu Thuần Nhi muốn quên đi. Tuy nhiên, cảnh quay này nhận chỉ trích gay gắt vì cách đạo diễn "mỹ hóa" nỗi đau thương tột cùng.

Trong đó, Triệu Thuần Nhi vừa chạy vừa quay đầu, tà áo tung bay rất đẹp nhưng khán giả không cảm nhận được nét đẹp bi thương mà chỉ cảm thấy đạo diễn đang xem thường phụ nữ, tô vẽ cho một hành động đáng lên án. Cách khai thác nỗi đau của phụ nữ như một thứ để phô bày, soi chiếu tỉ mỉ qua từng khung hình đã khiến khán giả chỉ trích gay gắt, cho rằng thật vô đạo đức và lệch lạc, gây cảm giác nặng nề và khó chịu khi theo dõi.