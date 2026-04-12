Mới đây, Hòa Minzy đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười khi đăng tải lời chúc mừng sinh nhật đầy hài hước gửi tới Nguyễn Văn Toàn. Nữ ca sĩ viết: “Chúc mừng sinh nhật Văn Toàn! Đắn đo mãi tôi chẳng biết tặng gì cho bạn nhân ngày sinh nhật. Cuối cùng tôi nghĩ chỉ có món quà này mới làm bạn vui đó chính là tôi trả nốt số nợ cuối cùng cho bạn.

Hòa Minzy trong ngày sinh nhật bạn thân.

Nữ ca sĩ trả nốt nợ cho Văn Toàn.

Kèm theo trước Tết bạn nhắn tin tôi kêu mua cho bạn cái túi Gu Chì, bạn sẽ cho nợ qua Tết mới đòi nên nay tôi tặng kèm thêm túi nha bạn. Chúc bạn mau khỏi chấn thương, sớm quay trở lại sân cỏ".

Chỉ với vài dòng chia sẻ, Hòa Minzy tiếp tục cho thấy mối quan hệ thân thiết, “lầy lội” đúng chất bạn thân với Văn Toàn. Câu chuyện “trả nợ” kèm chiếc túi hàng hiệu khiến người hâm mộ không khỏi thích thú, đồng thời càng tò mò về tình bạn đặc biệt kéo dài nhiều năm giữa hai người.

Bên cạnh sự hài hước, nữ ca sĩ cũng không quên nhắn nhủ Văn Toàn công khai tin vui: “thông báo tin vui cho khỏi bị đồn” khiến cư dân mạng rộn ràng bàn tán.

Thời gian qua, Hòa Minzy và Văn Toàn nhiều lần vướng tin đồn tình cảm do thường xuyên tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết, đồng hành và ủng hộ nhau trong cuộc sống.