Doãn Hải My cùng con trai đi cổ vũ Văn Hậu thi đấu ngay giữa lúc được "nhắc tên" nhiều nhất
Doãn Hải My đến sân PVF cổ vũ Văn Hậu cùng CLB CAHN đấu với PVF-CAND hôm nay.
Tối ngày 14/2, CLB PVF-CAND có trận đấu tiếp đón CLB CAHN trong khuôn khổ vòng 18 LPBank V.League 2025/26. Doãn Hải My, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu xuất hiện rạng rỡ trên khán đài cổ vũ chồng cùng CLB CAHN.
Sự xuất hiện của nàng WAG sinh năm 2001 lập tức gây chú ý, bởi trong ngày hôm nay vợ chồng Văn Hậu - Hải My được nhắc tên nhiều trên mạng xã hội về vấn đề tình cảm. Việc Hải My đến sân bóng cổ vũ chồng như lời khẳng định mối quan hệ giữa cả hai vẫn tốt đẹp, không bị ảnh hưởng bởi những thông tin xôn xao trên mạng.
Doãn Hải My kể từ khi cưới Văn Hậu năm 2003 đến nay thường xuyên theo chân chồng mỗi trận đấu. Cô nàng cũng dần đam mê bóng đá khi có chồng là cầu thủ. Ở trận đấu này, Văn Hậu được HLV Polking xếp đá chính. Đội bóng của hậu vệ sinh năm 1999 đang xếp đầu bảng xếp hạng V.League nên đây được xem là trận đấu quan trọng để CAHN củng cố ngôi đầu bảng cho cuộc đua vô địch V.League.
Trong khi đó, CLB PVF-CAND vừa trải qua 3 trận liên tiếp không thắng, lần lượt thua CA TP.HCM, Ninh Bình và hòa Becamex TP.HCM 1-1, nên cũng cần tận dụng tối đa cơ hội để tìm kiếm điểm số. Đây dự chắc chắn sẽ là một trận đấu kịch tính của vòng 18.
Ảnh và Clip: Như Hoàn
