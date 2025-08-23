Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

30 vụ nổ trong 72 phút: Lực lượng ủy nhiệm của Kyiv tại Kramatorsk báo cáo về một cuộc tấn công lớn

23-08-2025 - 20:41 PM | Tài chính quốc tế

Các mũi tấn công đang được triển khai đồng thời trên nhiều hướng. Đây đều là những tuyến phòng thủ trọng yếu mà Ukraine đã xây dựng và củng cố liên tục từ năm 2014.

Trang tin Topwar (Nga) ngày 23/8 đưa tin, quân đội Nga đang đẩy mạnh sức ép lên thành trì cuối cùng của lực lượng Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), đặc biệt là khu vực Slavyansk-Kramatorsk, vốn được xem là một trong những cứ điểm phòng thủ kiên cố nhất của Kiev.

Theo nguồn tin, các mũi tấn công đang được triển khai đồng thời trên nhiều hướng: phía nam hướng tới Konstantinovka, phía đông từ Artemovsk và Soledar, phía bắc tiến về Krasny Liman, và phía tây nam xuất phát từ Krasnoarmeysk (Pokrovsk). Đây đều là những tuyến phòng thủ trọng yếu mà Ukraine đã xây dựng và củng cố liên tục từ năm 2014.

Mặc dù các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga chưa áp sát hoàn toàn hệ thống phòng tuyến này, quân đội Nga đang tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào các mục tiêu chiến lược.

Theo tuyên bố của các quan chức địa phương tại Kramatorsk, đêm qua đã ghi nhận 30 vụ nổ trong vòng 72 phút. Tuy nhiên, loại vũ khí được sử dụng cũng như mức độ thiệt hại thực tế hiện chưa được xác nhận.

Các nhà quan sát nhận định, nhiều khả năng mục tiêu tấn công là các khu vực tập trung binh lực, kho vũ khí và bãi tập kết thiết bị quân sự của Ukraine. Kramatorsk và Slavyansk hiện không chỉ đóng vai trò thành trì phòng thủ mà còn là trung tâm hậu cần quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại DPR, nơi tiếp nhận và phân bổ lực lượng dự bị ra các mặt trận.

Nếu các cơ sở hậu cần này bị phá hủy, tình hình chiến sự tại các khu vực Krasnoarmeysk, Konstantinovka, Krasny Liman và một số địa bàn khác do Ukraine kiểm soát sẽ gặp nhiều khó khăn. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng duy trì sức chiến đấu của lực lượng Kiev tại các điểm nóng xung quanh thành phố.

Theo Minh Minh

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ôm hơn 22.000 tỷ USD tiền mặt, dân nước láng giềng Việt Nam né bất động sản, đổ tiền vào kênh đầu tư quen thuộc với tâm lý FOMO mạnh hơn bao giờ hết

Ôm hơn 22.000 tỷ USD tiền mặt, dân nước láng giềng Việt Nam né bất động sản, đổ tiền vào kênh đầu tư quen thuộc với tâm lý FOMO mạnh hơn bao giờ hết Nổi bật

Một quan chức Fed 'dội gáo nước lạnh' vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngay lập tức của Phố Wall: Vấn đề không chỉ ở tháng 9

Một quan chức Fed 'dội gáo nước lạnh' vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngay lập tức của Phố Wall: Vấn đề không chỉ ở tháng 9 Nổi bật

Chân dung người phụ nữ quyền lực nhất giới tiền số: Mồ côi cha năm 9 tuổi, đi bán nước ngọt ở siêu thị đến ‘tỷ phú crypto’

Chân dung người phụ nữ quyền lực nhất giới tiền số: Mồ côi cha năm 9 tuổi, đi bán nước ngọt ở siêu thị đến ‘tỷ phú crypto’

19:37 , 23/08/2025
Quốc gia chủ chốt BRICS rót 1 tỷ USD vào nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, khai thác 60.000 thùng/ngày trong 20 năm, cạnh tranh trực tiếp với 'ông lớn' dầu mỏ Mỹ

Quốc gia chủ chốt BRICS rót 1 tỷ USD vào nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, khai thác 60.000 thùng/ngày trong 20 năm, cạnh tranh trực tiếp với 'ông lớn' dầu mỏ Mỹ

15:18 , 23/08/2025
Mỹ mở cuộc điều tra an ninh quốc gia về nhập khẩu tua bin gió

Mỹ mở cuộc điều tra an ninh quốc gia về nhập khẩu tua bin gió

14:50 , 23/08/2025
TASS: Cựu Tổng thống Mỹ Clinton từng rủ Nga vào NATO - Ông Putin phản ứng sao?

TASS: Cựu Tổng thống Mỹ Clinton từng rủ Nga vào NATO - Ông Putin phản ứng sao?

14:05 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên