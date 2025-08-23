Trang tin Topwar (Nga) ngày 23/8 đưa tin, quân đội Nga đang đẩy mạnh sức ép lên thành trì cuối cùng của lực lượng Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), đặc biệt là khu vực Slavyansk-Kramatorsk, vốn được xem là một trong những cứ điểm phòng thủ kiên cố nhất của Kiev.

Theo nguồn tin, các mũi tấn công đang được triển khai đồng thời trên nhiều hướng: phía nam hướng tới Konstantinovka, phía đông từ Artemovsk và Soledar, phía bắc tiến về Krasny Liman, và phía tây nam xuất phát từ Krasnoarmeysk (Pokrovsk). Đây đều là những tuyến phòng thủ trọng yếu mà Ukraine đã xây dựng và củng cố liên tục từ năm 2014.

Mặc dù các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga chưa áp sát hoàn toàn hệ thống phòng tuyến này, quân đội Nga đang tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào các mục tiêu chiến lược.

Theo tuyên bố của các quan chức địa phương tại Kramatorsk, đêm qua đã ghi nhận 30 vụ nổ trong vòng 72 phút. Tuy nhiên, loại vũ khí được sử dụng cũng như mức độ thiệt hại thực tế hiện chưa được xác nhận.

Các nhà quan sát nhận định, nhiều khả năng mục tiêu tấn công là các khu vực tập trung binh lực, kho vũ khí và bãi tập kết thiết bị quân sự của Ukraine. Kramatorsk và Slavyansk hiện không chỉ đóng vai trò thành trì phòng thủ mà còn là trung tâm hậu cần quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại DPR, nơi tiếp nhận và phân bổ lực lượng dự bị ra các mặt trận.

Nếu các cơ sở hậu cần này bị phá hủy, tình hình chiến sự tại các khu vực Krasnoarmeysk, Konstantinovka, Krasny Liman và một số địa bàn khác do Ukraine kiểm soát sẽ gặp nhiều khó khăn. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng duy trì sức chiến đấu của lực lượng Kiev tại các điểm nóng xung quanh thành phố.