32 tuổi chi gần 50 triệu đồng làm Airbnb, cuộc đời tôi sang trang mới: Thu nhập gần 70 tỷ đồng/năm, hiện đã nghỉ việc văn phòng lương ọp ẹp

Hình minh họa

Tháng 6/2019, Inlow cùng chồng chuyển đến Scottsville, Virginia, cách Đại học Virginia 20 dặm về phía nam. Tại đây, hàng xóm đã dẫn cô đi tham quan tài sản của anh: một trang trại nhỏ, 150 con cừu và một căn hộ trống không chưa ai thuê. Khoảnh khắc đó, tai Inlow ù đi. Cô biết đây chính là cơ hội để mình làm giàu.

Về nhà, Inflow phác thảo một kế hoạch kinh doanh và đưa ra đề xuất: Nếu anh chàng hàng xóm đồng ý chi 2.000 USD (gần 50 triệu đồng), cô sẽ trang bị nội thất cho căn hộ, sau đó đăng nó lên Airbnb để cho thuê ngắn hạn. Người hàng xóm lập tức đồng ý.

Thế rồi, Inlow quản lý ngân sách và thành lập một công ty có tên Be Still Getaways. Lợi nhuận sẽ được chia đôi để đôi bên thoải mái. Inflow cũng tìm một đối tác mới và chia lợi nhuận theo cách tương tự để mở rộng danh mục cho thuê.

Theo CNBC, Be Still Getaways đã kiếm được 2,28 triệu USD (khoảng 67 tỷ đồng) vào năm ngoái nhờ Airbnb và nền tảng cho thuê Eviivol. Nền tảng Hostify cũng mang lại thêm 600.000 USD cho Be Still Getaways.

Cho đến mùa hè năm ngoái, Inlow vẫn làm song song công việc toàn thời gian và phát triển Be Still Getaways. Cô làm việc 80 giờ/tuần và gần như kiệt sức vì còn phải chăm con nhỏ.

“Nếu tôi không làm cùng lúc hai công việc, tôi sẽ khó có thể mở rộng được quy mô kinh doanh của mình”, Inlow nói với CNBC.

Dưới đây là cách Inflow phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình:

1. Dùng SEO và influencer marketing

Trước khi bắt đầu thành lập Be Still Getaways, Inflow làm việc khoảng 30 giờ/tuần và kiếm được 50.000 USD/năm từ công việc toàn thời gian. Cô muốn cắt giảm hoặc tìm kiếm một công việc từ xa để dành nhiều thời gian hơn cho con.

Kế hoạch thay đổi ngay khi người hàng xóm đồng ý đề xuất. Inflow nhanh chóng nghĩ ra cái tên “Be Still Getaways” và nhờ một cựu sinh viên thiết kế logo cho mình.

Biết rằng việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm có thể thu hút khách hàng mới, cô lập một tài khoản Instagram và trang web quảng cáo, sau đó tiếp cận Airbnb.

Sau khi biết KOL (người có tầm ảnh hưởng) Julia Randall đã tương tác với một số bài đăng trên Instagram của Be Still Getaways, Inflow ngỏ ý nhờ cô gái này quảng cáo phòng cho thuê để đổi lấy một kỳ nghỉ miễn phí.

Hai tháng sau đó, căn hộ của Inflow tấp nập người đặt phòng.

2. Tận dụng

Để tận dụng đà tăng trưởng, Inlow tiếp tục đề xuất người hàng xóm chi 110.000 USD để xây và trang bị nội thất cho một ngôi nhà nhỏ ngoài Craiglist. Mô hình kinh doanh tương tự căn nhà trước: Anh tài trợ chi phí, cô xây dựng và quản lý vận hành. May mắn, bất chấp các hạn chế của COVID-19, căn hộ này vẫn thường xuyên được hỏi thuê.

“Tôi đã dành 20 giờ/tuần chỉ để nghiên cứu. Có lẽ tôi đã phải làm việc 30 đến 40 giờ mỗi tuần bên cạnh các công việc lặt vặt khác”, Inlow nói.

3. Cân bằng cuộc sống

Năm 2021, công việc kinh doanh thuận lợi, Inlow thuê một giám đốc điều hành và nhân viên bán thời gian giúp dọn dẹp căn hộ. Cô còn liên hệ với một công ty quản lý tài sản khác là Cape Charles Escapes để mở rộng danh mục đầu tư cho thuê đến bờ biển Virginia.

Các khoản đầu tư đã được đền đáp. Vào tháng 3/2022, Inlow từ bỏ công việc toàn thời gian bởi riêng Be Still Getaways đã mang lại cho cô khoản thu nhập rất khá. Công ty hiện có 8 nhân viên làm việc toàn thời gian, bao gồm một thợ sửa chữa theo yêu cầu và khoảng 60 nhân viên bán thời gian.

Tâm sự với CNBC, Inflow cho biết cô vẫn đang học cách trở thành một CEO. Mục tiêu hiện tại của cô là thuê thêm người và tối ưu hóa cách vận hành để mọi người không bị quá tải.

“Bản chất tôi là một người nghiện công việc. Tuy nhiên, tôi phải nghĩ ra cách thức mới để cân bằng hài hòa cuộc sống của mình”, Inflow nói.

Theo: CNBC