33 năm qua chưa thấy ai trẻ mãi không già như mỹ nhân này: Đẹp sang hết phần thiên hạ, chuẩn tinh hoa hội tụ

21-10-2025 - 17:55 PM | Lifestyle

Nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút rực rỡ dù không còn đóng phim.

72 tuổi vẫn “cháy vé” chỉ trong 15 phút

Ngày 15/11 tới, Triệu Nhã Chi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật 72 tuổi tại Hàng Châu. Sự kiện này đồng thời kỷ niệm 50 năm cô hoạt động trong làng giải trí. Vé được mở bán trực tuyến với giá từ 288 đến 1.588 NDT (khoảng 5,5 triệu đồng) nhưng toàn bộ đã được bán sạch chỉ trong 15 phút.

Hai hạng vé cao nhất cho phép người hâm mộ được chụp ảnh, nhận poster có chữ ký và giao lưu riêng với nữ diễn viên. Chính vì vậy, chúng “bốc hơi” chỉ sau vài giây mở bán.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc vừa trầm trồ vừa bàn tán: “Một buổi sinh nhật mà còn đắt hơn cả concert của diva Lâm Ức Liên, đúng là fan người đẹp không tiếc tiền”.

33 năm qua chưa thấy ai trẻ mãi không già như mỹ nhân này: Đẹp sang hết phần thiên hạ, chuẩn tinh hoa hội tụ- Ảnh 1.

Với những ai yêu mến Triệu Nhã Chi, điều này không có gì lạ. Suốt nửa thế kỷ qua, bà chưa bao giờ rời khỏi ánh đèn sân khấu.

Từ Bạch Nương Tử đến biểu tượng thanh xuân không tuổi

Bộ phim cuối cùng Triệu Nhã Chi tham gia là Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, đã ra mắt cách đây 33 năm. Kể từ đó, bà gần như không còn đóng phim truyền hình nhưng danh tiếng vẫn lan tỏa mạnh mẽ.

33 năm qua chưa thấy ai trẻ mãi không già như mỹ nhân này: Đẹp sang hết phần thiên hạ, chuẩn tinh hoa hội tụ- Ảnh 2.

Cả châu Á vẫn nhớ về người phụ nữ mang vẻ đẹp thanh khiết, cao quý và dịu dàng – hình mẫu “thần tiên tỷ tỷ” trước cả thời Lưu Diệc Phi hay Trương Mạn Ngọc. Ba tác phẩm kinh điển của ba gồm Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Kịch Thuyết Càn Long và Thượng Hải Đường đã trở thành di sản màn ảnh, giúp Triệu Nhã Chi sống mãi trong ký ức người xem.

Dù rời phim trường, bà vẫn hoạt động sôi nổi tại Trung Quốc đại lục, tham gia sự kiện, quảng cáo và chương trình truyền hình. Mức cát xê hiện tại của Triệu Nhã Chi được ước tính khoảng 400.000 NDT cho mỗi lần xuất hiện, tương đương gần 1,4 tỷ đồng. Con số ấy phản ánh đúng sức hút của một biểu tượng không phai.

Nữ thần 72 tuổi: Đẹp sang, sống tinh hoa và biết giữ mình

Điều khiến công chúng ngưỡng mộ nhất là vẻ ngoài không tuổi. Ở tuổi 72, Triệu Nhã Chi vẫn giữ được làn da sáng mịn, vóc dáng thanh thoát và phong thái quý phái. Mỗi lần xuất hiện, bà đều toát lên thần thái sang trọng, nhẹ nhàng, như thể thời gian chưa từng chạm tới.

33 năm qua chưa thấy ai trẻ mãi không già như mỹ nhân này: Đẹp sang hết phần thiên hạ, chuẩn tinh hoa hội tụ- Ảnh 3.

Trong khi những đồng nghiệp cùng thời như Châu Nhuận Phát, Lâm Thanh Hà hay Lưu Hiểu Khánh đã lui về hậu trường, Triệu Nhã Chi vẫn chọn con đường không nghỉ hưu. Bà vẫn di chuyển giữa Hong Kong và đại lục, vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật và chụp hình đều đặn.

Người hâm mộ gọi bà là “nữ thần không tuổi”, còn truyền thông thì khẳng định Triệu Nhã Chi chính là định nghĩa trọn vẹn của tinh hoa hội tụ: vừa có nhan sắc, vừa có danh tiếng, lại giữ được sức ảnh hưởng suốt nửa thế kỷ. Với nhiều người, tấm vé tham dự sinh nhật của bà không đơn thuần là vé xem show, mà là cơ hội được gặp huyền thoại sống.

50 năm cống hiến, 33 năm không cần đóng phim vẫn được yêu mến, và ở tuổi 72 vẫn khiến người ta thốt lên rằng “trẻ mãi không già”. Triệu Nhã Chi đã biến thời gian thành món trang sức quý giá nhất của đời mình sang trọng, bền bỉ và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Nhan sắc hiện tại của Triệu Nhã Chi:

33 năm qua chưa thấy ai trẻ mãi không già như mỹ nhân này: Đẹp sang hết phần thiên hạ, chuẩn tinh hoa hội tụ- Ảnh 4.

33 năm qua chưa thấy ai trẻ mãi không già như mỹ nhân này: Đẹp sang hết phần thiên hạ, chuẩn tinh hoa hội tụ- Ảnh 5.

33 năm qua chưa thấy ai trẻ mãi không già như mỹ nhân này: Đẹp sang hết phần thiên hạ, chuẩn tinh hoa hội tụ- Ảnh 6.

33 năm qua chưa thấy ai trẻ mãi không già như mỹ nhân này: Đẹp sang hết phần thiên hạ, chuẩn tinh hoa hội tụ- Ảnh 7.

33 năm qua chưa thấy ai trẻ mãi không già như mỹ nhân này: Đẹp sang hết phần thiên hạ, chuẩn tinh hoa hội tụ- Ảnh 8.

33 năm qua chưa thấy ai trẻ mãi không già như mỹ nhân này: Đẹp sang hết phần thiên hạ, chuẩn tinh hoa hội tụ- Ảnh 9.

Mỹ nhân được ví là "quốc bảo nhan sắc", dành cả thanh xuân để độc thân, không chồng con: Có hẳn biệt thự “dưỡng già” 5.000m2 giữa thủ đô

