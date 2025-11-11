33 năm sống với "tên của người đã chết", nữ triệu phú BĐS mong mỏi tìm cha mẹ ruột: Đã có sẵn cả dãy nhà chờ gia đình!

Theo Jimu News, Vương Lệ Bình (Wang Liping) - nhân vật chính trong câu chuyện, từng bị thất lạc bố mẹ. Cô kể rằng, vào ngày 11 tháng Giêng năm 1992 (tức mùng 1 Tết Âm lịch), khi mới 7 tuổi, cô bị kẻ buôn người bán đến Tuyền Châu (Quảng Đông, Phúc Kiến) với giá 3.882 NDT (Khoảng 15 triệu đồng). "Theo lời bọn buôn người, tôi sinh ngày 8 tháng 8 âm lịch năm 1985", Vương Lệ Bình nhớ lại.

Cô chỉ mơ hồ nhớ về ngôi nhà tuổi thơ của bố mẹ với các đặc điểm như: nền nhà lát đá, mái lợp gỗ, có một chị gái và một người em (cô không còn nhớ rõ danh tính về họ). Trong ký ức của Vương Lệ Bình, bố đẻ cô từng bị thương khi đi chặt củi, còn ông bà nội sống ở nhà đối diện bên kia đường. "Tôi không còn nhớ rõ chi tiết, nhưng tôi đã đi tàu hỏa nhiều ngày đêm để đến Phúc Kiến. Cha nuôi kể rằng lúc đó, tôi nói tiếng Quan Thoại rất chuẩn", Vương Lệ Bình chia sẻ.

Vương Lệ Bình khi còn nhỏ

Gia đình cha mẹ nuôi của cô từng mất một cô con gái nhỏ. Tên hiện tại của Vương Lệ Bình thực chất là tên của đứa trẻ đã khuất. "Vì chuyện này, hồi nhỏ tôi bị bắt nạt rất nhiều", cô nghẹn ngào kể. Việc tìm kiếm cha mẹ ruột thịt luôn là nỗi day dứt lớn nhất trong lòng cô. Trước đây, cô từng đăng thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội nhưng vô vọng. Sau này, cha mẹ nuôi đã động viên cô dũng cảm tìm lại gia đình thực sự của mình.

"Cha mẹ nuôi bảo tôi: 'Con gái cũng đã làm mẹ rồi, hãy tìm lại cha mẹ ruột của con đi. Nếu chậm vài năm nữa, có lẽ con chỉ tìm thấy vài nắm đất thôi", Vương Lệ Bình trích dẫn lời khuyên ấy.

Vương Lệ Bình cảm động trước lời khuyên của cha mẹ nuôi, cô bắt tay vào hành đồng. Cô đã lấy mẫu máu và đăng ký vào cơ sở dữ liệu tìm người thân và liên tục đăng video kêu gọi hỗ trợ.

Trước đó, Vương Lệ Bình từng khởi nghiệp thành công, và sở hữu nhiều bất động sản. Hiện tại, cô định cư tại Thâm Quyến.

Vài năm trước, cô đã chuẩn bị một ngôi nhà đặc biệt dành cho cha mẹ ruột. "Tôi muốn được ăn những món ăn do cha mẹ ruột nấu. Chỉ cần tôi không bị bắt cóc lúc đó, một mái ấm đã sẵn sàng chờ họ", cô nói.

Cô Vương Lệ Bình

Để tăng cơ hội đoàn tụ, Vương Lệ Bình đã trang trí nhiều căn hộ trên cùng một tầng theo phong cách giống hệt nhau, như một "lời mời gọi" đầy yêu thương. "Cả gia đình có thể sống chung một khu, chỉ cần ngửi thấy mùi cơm chín có thể cùng tới dùng bữa", cô giải thích. Để thúc đẩy thông tin, cô sẵn sàng thưởng lớn cho bất kỳ ai cung cấp manh mối hữu ích dẫn đến nơi ở của gia đình ruột thịt - phần thưởng có thể là một trong những căn hộ ấy.

Hiện tại, câu chuyện của Vương Lệ Bình đang nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhiều phụ huynh và cá nhân thiện nguyện, giúp lan tỏa thông tin rộng rãi hơn. Hành trình tìm lại nguồn cội của cô không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn khơi dậy sự đồng cảm về những bi kịch buôn bán trẻ em vẫn còn tồn tại.

