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356 chủ xe máy, ô tô có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ từ ngày 6/6 đến 12/6; Truy vết, xử lý tài xế dùng biển số giả để "né" camera phạt nguội; TP.HCM: Tăng cường xử lý xe máy kéo thùng chở rác.

356 chủ xe máy, ô tô có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

356 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

356 chủ xe máy, ô tô có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Danh sách phạt nguội tra cứu theo link sau: https://bom.so/wm0iEM (nguồn: Đời sống pháp luật).

Bắc Ninh: Truy vết, xử lý tài xế dùng biển số giả để "né" camera phạt nguội

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Bắc Ninh vừa ngăn chặn và xử lý một tài xế có hành vi gắn biển số giả lên ô tô điện VinFast VF 6 nhằm trốn tránh hệ thống camera giám sát.

356 chủ xe máy, ô tô có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Tài xế gắn biển số giả, nhiều lần vi phạm giao thông tại Bắc Ninh. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, vào tháng 3/2026, hệ thống quét AI của Công an tỉnh phát hiện chiếc xe này chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A với biển số 98E-010.xx. Qua xác minh, dữ liệu cho thấy biển số này thuộc về một chiếc xe Toyota Wigo đã được thu hồi trước đó. Sau 3 tháng truy vết, theo dõi hành trình, lực lượng chức năng đã dừng phương tiện vi phạm vào sáng 21/6. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận sau khi bán xe cũ đã đặt mua biển giả trên mạng gắn vào xe mới để "né" camera, dù xe đã có biển số đăng ký riêng.

Theo Cục CSGT, với hành vi gắn biển số sai quy định, tài xế đối mặt mức phạt đến 26 triệu đồng, trừ 10 điểm bằng lái và tạm giữ xe, đồng thời sẽ bị xử lý nghiêm các lỗi quá tốc độ và vượt đèn đỏ đi kèm.

TP HCM: Tăng cường xử lý xe máy kéo thùng chở rác gây cản trở giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP HCM đang đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng dùng xe máy kéo thùng lôi tự chế để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên đường phố.

356 chủ xe máy, ô tô có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Các phương tiện này hầu hết đều cải tạo sơ sài, thiếu phanh an toàn, đèn tín hiệu, thùng chứa vượt quá kích thước quy định và trở thành "chướng ngại vật" gây ùn tắc, tai nạn vào giờ cao điểm. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, riêng Đội CSGT Hàng Xanh đã xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm liên quan đến xe tự chế không bảo đảm an toàn, trong đó có nhiều xe gom rác dân sinh.

Bên cạnh xử phạt, lực lượng chức năng cũng phối hợp với chính quyền và cơ quan môi trường tuyên truyền, vận động người dân từng bước chuyển đổi sang các phương tiện thu gom phù hợp, an toàn hơn.

(Tổng hợp)﻿

Theo Văn Chế

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