EVNNPT và EVNNPC phối hợp đẩy nhanh các dự án cấp điện cho tỉnh Bắc Ninh

EVNNPT và EVNNPC sẽ tăng cường phối hợp trong việc triển khai các dự án cấp điện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: EVNNPT

Sẽ triển khai trên 50 dự án lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tại Bắc Ninh

Hiện nay lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được cấp nguồn từ 7 trạm biến (TBA) áp 220-500 kV với tổng dung lượng máy biến áp 5.050MVA. Ngoài ra, Bắc Ninh còn được cấp điện từ các mạch liên thông 110-220-500 kV với các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hà Nội và Hải Phòng.

Tính đến tháng 6/2026, công suất cực đại của tỉnh Bắc Ninh đạt 3.230MW (vào thời điểm 14h ngày 27/5/2026), tăng 22,5% so với cùng kỳ và tăng 12,6% so với công suất cực đại năm 2025.

Đáng chú ý, trong các ngày nắng nóng, hầu hết các TBA trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều mang tải cao và có nguy cơ quá tải nếu nắng nóng kéo dài.

Để bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025, EVNNPT đã đầu tư đưa vào vận hành 6 công trình lưới điện truyền tải mới gồm: Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220 kV Quang Châu; nâng khả năng tải đường dây 220 kV Phả Lại – Bắc Ninh và Phả Lại – Hiệp Hòa; nâng khả năng tải đường dây 220 kV Thái Nguyên – Bắc Giang; TBA 220 kV Sơn Động và đấu nối; đường dây 220 kV Bắc Giang – Lạng Sơn; treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Bắc Giang – Lạng Sơn.

EVNNPT đang triển khai đầu tư xây dựng 20 dự án với khối lượng đường dây và TBA tăng hơn nhiều so với hiện nay.

Đối với lưới điện 110kV, EVNNPC đã hoàn thành 33 dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2021-2025 và dự kiến triển khai 32 dự án trong giai đoạn 2026-2030.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Bắc Ninh đang chủ trương thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp mới, khu công nghiệp mở rộng, các dự án logistics, trung tâm dữ liệu, công nghiệp điện tử, bán dẫn và đặc biệt là khu vực sân bay Gia Bình.

Ngoài ra, địa phương này cũng đang được đầu tư phát triển nhiều dự án nhằm phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện trong những năm tới sẽ rất lớn.

Dự kiến đến năm 2030, công suất cực đại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt 4.200MW, sản lượng điện thương phẩm đạt 22,7 tỷ kWh (năm 2015 là 16,6 tỷ kWh).

Trong giai đoạn 2021- 2025, EVNNPT đã đầu tư, đưa vào vận hành 6 dự án lưới điện truyền tải mới trong đó có dự án Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220 kV Quang Châu - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Phối hợp hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Để bảo đảm cấp điện cho phụ tải khu vực tỉnh Bắc Ninh, EVNNPC kiến nghị EVNNPT đẩy nhanh tiến độ các công trình truyền tải trọng điểm phục vụ cấp điện cho tỉnh Bắc Ninh, trong đó sớm hoàn thành TBA 500 kV Bắc Ninh và các đường dây đấu nối; TBA 220 kV Bắc Ninh 5 và các đường dây đấu nối; TBA 220 kV Yên Dũng và các đường dây đấu nối.

Đồng thời kiến nghị EVNNPT nâng công suất, lắp đặt thêm các máy biến áp tại các trạm biến áp 220 kV hiện hữu.

Ông Hoàng Xuân Khôi, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Thời gian qua, EVNNPT cùng các đơn vị trực thuộc đã rất nỗ lực để hoàn thành nhiều dự án nhằm đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc trong giai đoạn nắng nóng cao điểm vừa qua, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

EVNNPT luôn xác định các dự án truyền tải điện phục vụ cấp điện cho tỉnh Bắc Ninh là những công trình quan trọng, cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Cho biết, Tổng công ty sẽ chỉ đạo các Ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với EVNNPC trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, đồng thời chủ động làm việc với các cấp chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT đề nghị các đơn vị của hai Tổng công ty duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, định kỳ rà soát tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm hoàn thành các công trình theo đúng mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận.

Ông Nguyễn Đức Thiện,Tổng giám đốc EVNNPC cho biết: Bắc Ninh là địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải điện cao, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, trung tâm dữ liệu và các dự án công nghệ cao.

Vì vậy, việc sớm hoàn thành các công trình lưới điện trọng điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Tổng giám đốc EVNNPC đề nghị các đơn vị của hai Tổng công ty tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin về tiến độ các dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu đưa các công trình trọng điểm vào vận hành đúng kế hoạch, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho tỉnh Bắc Ninh.

EVNNPC, Công ty Điện lực Bắc Ninh cam kết sẽ hỗ trợ tối đa EVNNPT trong việc phối hợp với chính quyền địa phương để có thể đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Cuộc họp đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm tăng cường sự phối hợp giữa EVNNPC và EVNNPT trong quá trình đầu tư, xây dựng các công trình lưới điện phục vụ cấp điện cho tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời khẳng định quyết tâm tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, tạo nền tảng hạ tầng năng lượng vững chắc phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới.