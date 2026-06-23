Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt TOP "hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á", vượt loạt điểm đến nổi tiếng của Indonesia, Philippines, Malaysia

Theo thông tin từ Sun Group, tạp chí danh tiếng Travel + Leisure mới đây đã công bố danh sách những điểm đến xuất sắc nhất năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Luxury Awards 2026. Trong đó, Phú Quốc ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tăng một bậc so với năm 2025, vượt qua Bali để trở thành hòn đảo đẹp thứ hai Châu Á - Thái Bình Dương.

Cụ thể, Phú Quốc vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á - Thái Bình Dương, tăng một bậc so với năm 2025 và vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Bali (Indonesia), Palawan (Philippines), Langkawi (Malaysia) hay Sumba (Indonesia). Chỉ xếp sau Koh Samui (Thái Lan), đảo Ngọc đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời phản ánh giai đoạn bứt tốc của điểm đến biển đảo hàng đầu Việt Nam nhờ cú hích APEC 2027, cùng hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí và hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Việc tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng quốc tế cũng nối dài thành tích ấn tượng. Năm 2025, Phú Quốc được tạp chí Condé Nast Traveler - một trong những ấn phẩm uy tín bậc nhất thế giới về du lịch - bình chọn là đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới. Tháng 3 vừa qua, đảo Ngọc cũng vươn từ vị trí thứ 5 lên thứ 2 ở hạng mục đảo đẹp nhất châu Á năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Readers’ Choice Awards do độc giả DestinAsian bình chọn.

Việc liên tiếp được các tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vinh danh ở những vị trí cao cho thấy sự đồng thuận của giới chuyên môn và độc giả quốc tế về sức hấp dẫn ngày càng lớn của Phú Quốc. Đáng chú ý, một bài viết của DestinAsian nhận định: "Phú Quốc chính là kỷ nguyên mới của du lịch nhiệt đới".

“Hòn đảo Ngọc” đang chuyển mình thành trung tâm du lịch đa năng mang tầm vóc quốc tế

Là hòn đảo có diện tích lớn nhất Việt Nam, đảo Ngọc nổi tiếng với những bãi biển đẹp như Bãi Kem, Bãi Sao, khí hậu ôn hòa và những đặc sản nổi tiếng như ngọc trai, nước mắm, hạt tiêu... Không chỉ sở hữu lợi thế thiên nhiên, Phú Quốc còn được biết đến như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam nhờ hệ sinh thái giải trí mang tính biểu tượng, nhiều công trình xác lập kỷ lục Guinness cùng lựa chọn lưu trú đa dạng, từ bình dân đến cao cấp và siêu sang.

Bãi Kem (Phú Quốc) lọt top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh

Trong những năm gần đây, đảo Ngọc liên tục bổ sung các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng như chuỗi trình diễn pháo hoa nghệ thuật hằng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn, các show diễn đa phương tiện Kiss of the Sea và Symphony of the Sea, công trình biểu tượng Cầu Hôn, cùng hàng loạt kỷ lục Guinness như tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới Sun Bavaria GastroPub hay nhà hát ngoài trời có màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới của show Kiss of the Sea.

Sức hút quốc tế của Phú Quốc cũng được phản ánh rõ qua các số liệu tăng trưởng du lịch. Theo thống kê mới nhất từ Sở Du lịch An Giang, từ tháng 1 đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh đón hơn 13,3 triệu lượt khách, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Phú Quốc đón khoảng 4,77 triệu lượt khách, tăng 34,2% và hoàn thành 56,1% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đạt khoảng 1,17 triệu lượt, tăng 51%, chiếm phần lớn tổng lượng khách quốc tế đến tỉnh. Cùng kỳ, doanh thu du lịch của đảo Ngọc đạt 26.961 tỷ đồng, tăng 50,4%, tương đương hơn 81% tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh, đạt 33.169 tỷ đồng. Những con số này tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng của Phú Quốc đối với ngành du lịch địa phương.

Theo các chuyên gia, sự thăng hạng của Phú Quốc đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó có chính sách miễn thị thực 30 ngày cho khách quốc tế - một trong những chính sách thông thoáng nhất của Việt Nam -, cùng mạng lưới kết nối hàng không liên tục được mở rộng, từng bước đưa Phú Quốc trở thành một trung tâm trung chuyển mới của khu vực.

Trong thời gian tới, dư địa tăng trưởng của đảo Ngọc được đánh giá còn rất lớn khi Phú Quốc đang chuẩn bị cho APEC 2027. Hàng loạt dự án trọng điểm như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng Tổ hợp APEC gồm hàng loạt hạng mục trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ. Không chỉ phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng bậc nhất khu vực, những dự án này còn tạo nền tảng để Phú Quốc nâng tầm vị thế, hướng tới trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch và tổ chức sự kiện hàng đầu châu Á.