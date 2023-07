4 “bảo bối” đặt trước cửa nhà, giúp Thần Tài gõ cửa, vượng khí dồi dào: Nhà giàu đặc biệt ưa chuộng “bảo bối” đầu tiên

Từ việc lựa chọn địa thế đẹp đến việc xác định màu sắc, lựa chọn và sắp xếp đồ vật sao cho có sự hòa hợp với vận mệnh của gia chủ.

Dưới đây là những vật nếu được đặt trước cửa nhà sẽ tăng sự tương tác giữa vận khí và con người, từ đó mang đến vượng khí tốt, thu hút may mắn và tài lộc vào nhà.

1. Hòn non bộ

Theo quan niệm phong thủy, địa thế ngôi nhà mà theo hướng "Tọa sơn hướng thủy" sẽ rất tốt. Điều này có nghĩa là nếu trước nhà có nước tụ lại gia chủ sẽ gặp vượng tài

Điều này hàm ý rằng khoảng không phía trước nhà có nước sẽ tụ tài rất tốt, gia chủ sớm muộn cũng phát tài giàu có.

Bạn có thể thiết kế hòn non bộ chảy trước cửa nhà hoặc đặt bể cá, phong thủy quan niệm nước chính là tiền tài nên sẽ giúp kích thích sự thịnh vượng trong ngôi nhà bạn.

Tuy nhiên khi đặt hòn non bộ trước cửa nhà, bạn cần chú ý đến hướng đặt.

Theo đó, hướng tốt nhất là hướng phải phù hợp với tuổi, mệnh của gia chủ. Bạn hãy chọn hướng tương sinh, sinh phúc khí để giúp gia đình mình có sự hưng vượng.

2. Vật phẩm giúp mang lại tiền tài, sự may mắn

Trong quan niệm của phong thủy từ xa xưa luôn tồn tại những biểu tượng, linh vật tượng trưng cho may mắn, tiền tài và bình an.

Cửa nhà chính là nơi đón Thần Tài, do vậy khi bước vào cửa nhà nhìn thấy hoặc bắt gặp những đồ trang trí may mắn, tốt lành, bản thân gia chủ cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, dễ chịu. Bởi đây là một trong những chất xúc tác giúp đem lại may mắn và thu hút tài lộc dễ dàng

Bạn có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy như dây kết Ngũ Phúc Hoa Mai, Tam Cát Hoa Mai, Hổ Phù An Gia Hóa Sát, đồng tiền xu, Tỳ Hưu Đại Viên.

Những vật phẩm này không chỉ hút tài hút lộc, giúp giữ tiền của cho gia chủ mà còn giúp chặn đứng ma quỷ, âm khí không cho xâm nhập vào nhà. Từ đó mà giữ cho ngôi nhà và gia đình bạn luôn được bình an, tránh được mọi tai ách hiểm họa.

3. Trồng cây phong thủy

Trong phong thủy, cây xanh tượng trưng cho sự phát triển, sức sống dồi dào của thiên nhiên. Cây xanh đặt ở lối vào cửa nhà không chỉ giúp cho không gian thêm trong lành mà còn giúp thu hút may mắn, tăng khí, tài lộc vào nhà.

Một số loại cây mà bạn có thể tham khảo như: cây kim tiền, cây vạn lộc, cây trúc phú quý,...

4. Chuông gió

Theo các chuyên gia phong thủy, âm thanh leng keng phát ra từ chuông gió là một trong những nguồn năng lượng vô hình có tác dụng thu hút vượng khí tốt, sự may mắn và tài lộc vào ngôi nhà của bạn.

Ngoài ra, những chiếc chuông gió được thiết kế đẹp mắt cũng là một vật trang trí giúp ngôi nhà trở nên có hồn , sinh động hơn.

Bạn có thể lựa chọn bất cứ chiếc chuông gió nào phù hợp với sở thích và lựa chọn của mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.