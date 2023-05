6 loài hoa chưng trên bàn thờ Thần Tài giúp gia chủ ăn nên làm ra, lộc lá kéo đến đầy nhà

Theo phong tục của người Việt, gian thờ là nơi linh thiêng và nghiêm trang nhất của căn nhà. Không gian này cần được bày trí hoa tươi bởi chúng được xem là biểu trưng cho nguồn sinh khí dồi dào.



Dưới đây là 6 loài hoa không chỉ có ngoại hình đẹp mắt mà còn sở hữu nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Gia chủ nên chọn mua chúng để dâng lên bàn thờ Thần Tài nhằm thu hút tài lộc và gặp nhiều may mắn, thịnh vượng trong cuộc sống.

1. Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền được xem là biểu tượng của tiền tài và phúc lộc. Đây là loài hoa thể hiện cho sự giàu có và may mắn, vậy nên chúng thường được chọn để dâng cúng trên bàn thờ Thần Tài. Đồng tiền sở hữu nhiều màu sắc vô cùng đẹp và bắt mắt, nhưng để phù hợp trong việc thờ cúng gia tiên thì người ta thường ưu tiên đồng tiền màu đỏ - đại diện cho những điều may mắn hoặc đồng tiền màu vàng - mang ý nghĩa cầu hạnh phúc, bình an.

2. Hoa cúc vàng

“Tùng - cúc - trúc - mai" là bộ tứ được nhiều người ưa chuộng để trưng bày trên bàn thờ Thần Tài. Gia chủ nên dâng hoa cúc vàng bởi theo quan niệm xưa, màu vàng là màu sắc đại diện cho hành Kim, mà tài vận cũng thuộc hành Kim. Chính vì lẽ đó cho nên hoa cúc vàng được xem là đại diện của vận may và tài lộc, giúp không gian linh thiêng nơi gian thờ thêm phần ấm áp. Từ đó, gia chủ sẽ càng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có cơ hội thăng tiến và thuận buồm xuôi gió trong công việc.

3. Hoa lay ơn

Hoa lay ơn (lan kiếm) là một trong số những loài hoa sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và thuần khiết. Trong phong thủy, lay ơn có tác dụng xua đuổi điềm xấu và thu hút những năng lượng tích cực. Không chỉ thể hiện tình cảm và lòng biết ơn, lay ơn còn có tác dụng đem lại vượng tài cho gia chủ. Chính vì vậy, loài hoa đài các này luôn được người Việt ưa chuộng để chưng trên bàn thờ Thần Tài hoặc mỗi dịp tết đến xuân về.

4. Hoa mẫu đơn

Đại đa số các gia đình Việt rất chuộng chưng hoa mẫu đơn lên bàn thờ thần tài - ông địa bởi đây là loài hoa biểu tượng của hạnh phúc và thịnh vượng. Mẫu đơn sở hữu vẻ đẹp trang nghiêm với những đóm hoa rực rỡ sắc màu, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp của mẫu đơn đem lại cảm giác ấm cúng, tươi sáng cho khu vực gian thờ, vậy nên chúng được dùng nhiều trong việc thờ cúng. Người ta tin rằng loài hoa này sẽ mang đến cho gia chủ nhiều may mắn và tài lộc.

5. Hoa hồng đỏ

Đỏ là gam màu được sử dụng nhiều trong việc thờ cúng gia tiên bởi đây là màu sắc tượng trưng cho sự trang nghiêm và may mắn. Nhiều người biết đến hoa hồng đỏ với ý nghĩa tốt đẹp về tình yêu và sự lãng mạn mà không biết rằng: trong thờ cúng, loài hoa này còn là biểu tượng của thăng tiến và giàu sang phú quý. Kết hợp cùng vẻ đẹp tươi tắn, hoa hồng đỏ chính là lựa chọn tuyệt vời để bạn đặt hoặc cắm hoa trên bàn thờ Thần Tài. Khi mua hoa, bạn nên chọn những cánh hoa có lộc non bởi chúng thể hiện cho sự phát triển và tài lộc cả trong công việc lẫn cuộc sống.

6. Hoa thủy tiên

Nhắc đến hoa thờ cúng thì không thể không kể đến hoa thủy tiên. Đây là loài hoa đại diện cho sự thành công, phát triển trong sự nghiệp. Càng những gia đình kinh doanh, buôn bán thì càng nên chưng hoa thủy tiên trên bàn thờ Thần Tài. Trong phong thủy, loài hoa này được ví như “chén ngọc đũa ngà” bởi chúng mang ý nghĩa cát tường, phú quý, có khả năng mang may mắn và vượng khí cho gia chủ. Người ta còn quan niệm rằng hoa thủy tiên nở rộ vào giao thừa hoặc những dịp lễ tết quan trọng thì gia chủ sẽ càng gặp nhiều điềm may.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.