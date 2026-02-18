4 công thức trang phục đạt chuẩn thanh lịch để đi chúc Tết

Tết không chỉ là dịp sum vầy, thăm hỏi người thân mà còn là thời điểm ai cũng muốn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, nhã nhặn nhất. Trang phục đi chúc Tết vì thế cần dung hòa giữa sự lịch sự, nữ tính và cảm giác thoải mái để dễ dàng di chuyển, trò chuyện suốt cả ngày.

Nếu bạn đang phân vân không biết mặc gì cho "đúng chất Tết" mà vẫn hợp xu hướng, 4 công thức dưới đây sẽ là gợi ý an toàn nhưng không hề nhàm chán.

Áo cách điệu và chân váy dài

Sự kết hợp giữa áo cách điệu và chân váy dài luôn nằm trong danh sách những outfit "được lòng" nhiều độ tuổi. Áo cách điệu có thể là áo tay bồng nhẹ, cổ thắt nơ, cổ vuông hay đính chi tiết xếp ly tinh tế, vừa đủ tạo điểm nhấn mà không quá phô trương. Khi đi chúc Tết, bạn nên ưu tiên chất liệu mềm mại như lụa, voan, cotton dày hoặc tweed mỏng để tổng thể trông sang và đứng dáng hơn.

Chân váy dài, đặc biệt là dáng chữ A hoặc xòe nhẹ, mang lại cảm giác thanh lịch và kín đáo, rất phù hợp với không khí đầu năm. Các gam màu như trắng kem, be, hồng phấn, xanh pastel hay đỏ rượu vang đều dễ mặc và hợp Tết. Để set đồ thêm hài hòa, bạn có thể sơ vin gọn gàng, phối cùng giày búp bê mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh, thêm một chiếc túi nhỏ xinh là đã đủ ghi điểm.

Áo khoác cổ tròn và chân váy/quần dài

Nếu thời tiết se lạnh, áo khoác cổ tròn chính là "bảo bối" giúp bạn vừa giữ ấm vừa giữ được vẻ ngoài trang nhã. Kiểu áo khoác này thường có phom dáng gọn gàng, không quá cầu kỳ, rất hợp để diện trong những buổi gặp gỡ gia đình, họ hàng. Bạn có thể chọn áo khoác tweed, dạ mỏng hoặc cardigan dày, ưu tiên các tông màu trung tính hoặc pastel để tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Khi phối cùng chân váy dài, tổng thể sẽ trở nên mềm mại, nữ tính hơn; còn nếu kết hợp với quần dài ống suông hoặc ống đứng, outfit lại mang nét hiện đại, chững chạc. Bên trong áo khoác, bạn chỉ cần một chiếc áo trơn màu nhã nhặn là đủ. Set đồ này đặc biệt phù hợp với những ai muốn ăn mặc kín đáo nhưng vẫn thời trang, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau của ngày Tết.

Bộ suit váy

Bộ suit váy là lựa chọn hoàn hảo cho những quý cô yêu thích phong cách thanh lịch, trưởng thành nhưng không quá "cứng". So với suit quần truyền thống, suit váy mang lại cảm giác mềm mại và nữ tính hơn, rất hợp với không khí Tết. Các thiết kế suit váy hiện nay cũng đa dạng hơn, từ dáng ôm nhẹ, váy chữ A đến váy xếp ly, giúp người mặc dễ dàng chọn được kiểu phù hợp với vóc dáng.

Về màu sắc, những gam như trắng ngà, be, hồng nhạt, xanh pastel hay đỏ trầm đều tạo cảm giác sang trọng và tươi tắn. Bạn có thể phối suit váy cùng áo blouse mỏng bên trong, giày cao gót mũi nhọn hoặc giày slingback để tăng thêm vẻ chỉn chu. Đây là công thức mặc đồ rất "ăn điểm" khi đi chúc Tết họ hàng hoặc những buổi gặp gỡ cần sự lịch sự cao.

Váy màu pastel

Nhắc đến Tết, không thể bỏ qua những chiếc váy màu pastel dịu dàng, mang tinh thần tươi mới và nhẹ nhàng của năm mới. Váy pastel không quá nổi bật nhưng lại tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất phù hợp với những buổi chúc Tết đầu năm. Bạn có thể chọn váy liền dáng xòe, váy suông hoặc váy midi có điểm nhấn ở eo để tạo sự cân đối cho vóc dáng.

Các tông màu như hồng phấn, xanh mint, tím lavender, vàng nhạt hay xanh baby blue đều dễ mặc và không kén da. Để tránh tổng thể bị "nhạt", bạn có thể chọn váy có chi tiết nhấn như tay bồng, cổ vuông, xếp ly hoặc đai thắt eo. Phụ kiện đi kèm nên tối giản, ưu tiên túi và giày màu trung tính để giữ được vẻ thanh lịch, tinh tế đúng chất ngày Tết.

