Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 dấu hiệu nhận biết xoài chín ngọt tự nhiên, thịt dày, hạt lép

20-11-2025 - 13:10 PM | Lifestyle

Biết những mẹo này sẽ giúp bạn chọn được xoài ngon, không sợ mua nhầm quả kém chất lượng.

Xoài từ lâu đã trở thành một trong những loại trái cây được ưa chuộng bậc nhất ở Việt Nam, không chỉ bởi hương vị ngọt ngào, thơm dịu mà còn vì thịt quả dày, hạt lép dễ ăn. Từ mâm trái cây ngày Tết đến các món tráng miệng, sinh tố hay salad, xoài luôn góp mặt như một “ngôi sao” không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải quả xoài nào cũng chín tự nhiên và ngon đúng điệu. Trong bối cảnh thuốc thúc chín và hóa chất ngày càng phổ biến, việc chọn được một quả xoài chín cây, ngọt tự nhiên, thịt dày và hạt lép trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Biết cách nhận biết những dấu hiệu này không chỉ giúp bạn thưởng thức hương vị chuẩn nhất mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình.

4 dấu hiệu nhận biết xoài chín ngọt tự nhiên, thịt dày, hạt lép- Ảnh 1.

1. Nhìn màu vỏ: vàng vừa phải, tự nhiên mới đảm bảo

Xoài chín cây thường có màu vàng nhẹ, xen lẫn chút xanh nhạt, nhất là với các giống như xoài cát Hòa Lộc hay xoài keo. Bề mặt hơi nhám, có thể xuất hiện đốm li ti do ánh nắng chiếu vào khi chín. Xoài xanh, chưa chín, sẽ có màu chủ đạo là xanh lá nhưng vẫn tươi, không bị vàng loang hay sần sùi bất thường. Quả còn cứng nhưng bề mặt tươi sáng, không có vết nứt hay dấu hiệu mềm bất thường. Trái lại, nếu vỏ quá đều màu, vàng rực hoặc xanh không tự nhiên, bóng loáng như đánh sáp, khả năng cao là xoài đã bị xử lý hóa chất hoặc ép chín, dù là xoài xanh hay xoài chín. Đây là dấu hiệu đầu tiên giúp bạn phân biệt xoài tự nhiên và xoài qua can thiệp nhân tạo.

2. Ngửi cuống xoài: hương thơm tự nhiên là chuẩn xác

Một quả xoài chín cây sẽ tỏa mùi thơm dịu, ngọt nhẹ từ cuống, hương xoài tự nhiên nhưng rõ ràng, đánh thức khứu giác ngay lập tức. Nếu cuống không có mùi gì, hoặc xuất hiện mùi hắc, lạ, đó có thể là xoài chưa chín hoặc đã bị xử lý hóa chất để ép chín nhanh. Mẹo này cực hữu dụng khi đi chợ hay siêu thị để chọn xoài thật.

3. Quan sát cuống: "cửa sổ" hé lộ tình trạng quả

Cuống tươi, còn dính nhựa, màu xanh non là dấu hiệu xoài vừa hái, chưa bị can thiệp. Ngược lại, cuống héo, thâm đen, tỏa mùi lạ cho thấy quả đã để lâu hoặc đã qua xử lý. Chỉ cần nhìn kỹ cuống, bạn đã có thể đánh giá sơ bộ tình trạng quả.

4 dấu hiệu nhận biết xoài chín ngọt tự nhiên, thịt dày, hạt lép- Ảnh 2.

4. Sờ thử: mềm đều, không nhũn mới chuẩn xoài chín cây

Ấn nhẹ tay vào quả xoài: nếu cảm giác mềm vừa phải, không quá cứng và không bẹp nhũn, nhiều khả năng quả chín tự nhiên, ruột dày, thịt thơm ngọt. Xoài bị ép chín thường chỉ mềm lớp vỏ, bên trong vẫn còn cứng, khi bóp sẽ thấy lớp ngoài và ruột tách rời, ăn vào thường kém ngon và mất hương vị tự nhiên.

4 dấu hiệu nhận biết xoài chín ngọt tự nhiên, thịt dày, hạt lép- Ảnh 3.

Tổng hợp

Chủ vườn thanh long tiết lộ: Muốn mua quả ngọt đậm, dày cùi chỉ cần liếc mắt nhìn 4 điểm

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Xoài Chín

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa hậu Việt là mẹ đơn thân, U60 đẹp như 30, sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi mỏi chân không hết

Hoa hậu Việt là mẹ đơn thân, U60 đẹp như 30, sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi mỏi chân không hết Nổi bật

Đỉnh Tà Xùa ở Lào Cai xuất hiện băng giá

Đỉnh Tà Xùa ở Lào Cai xuất hiện băng giá Nổi bật

Trấn Thành nhận tin vui sau khi trả giá đắt

Trấn Thành nhận tin vui sau khi trả giá đắt

13:08 , 20/11/2025
"Nằm im cũng dính đạn": Cá sấu Thảo Cầm Viên được rửa oan và lại gây bão mạng

"Nằm im cũng dính đạn": Cá sấu Thảo Cầm Viên được rửa oan và lại gây bão mạng

12:44 , 20/11/2025
Cận cảnh cơ sở phải tạm dừng kinh doanh của ông trùm thứ 2 Điền Quân

Cận cảnh cơ sở phải tạm dừng kinh doanh của ông trùm thứ 2 Điền Quân

12:40 , 20/11/2025
Thiếu gia gia tộc họ Hoắc đang hẹn hò "Đát Kỷ" của Phong Thần: Từ tin đồn tình tái đến "tiêu chuẩn chọn vợ" của hào môn

Thiếu gia gia tộc họ Hoắc đang hẹn hò "Đát Kỷ" của Phong Thần: Từ tin đồn tình tái đến "tiêu chuẩn chọn vợ" của hào môn

12:20 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên