4 địa điểm nhất định phải ghé khi tới Ninh Bình dịp này, đặc biệt là số 3, đảm bảo có cả kho ảnh "sống ảo" xinh yêu mang về!

Nhiều năm trở lại đây, Ninh Bình, vùng đất của những di sản thiên nhiên và văn hóa kỳ vĩ, đã dần khẳng định chỗ đứng trên bản đồ du lịch tâm linh của Việt Nam. Hành trình đến với Ninh Bình là sự trải nghiệm qua nhiều lớp thời gian, nơi mỗi thắng cảnh, mỗi lối đi đều thấm đượm hồn cốt của lịch sử và văn hóa Việt. Không chỉ là những thắng cảnh hùng vĩ như Tràng An, Tam Cốc-Bích Động hay hang Múa, Ninh Bình còn là nơi chứa đựng những câu chuyện xưa cũ, những truyền thuyết linh thiêng gắn liền với đất nước và con người nơi đây.

Mỗi điểm đến ở mảnh đất Ninh Bình này đều là một dấu ấn không thể phai mờ trong lòng người lữ hành. Trong số vô vàn cảnh đẹp của Ninh Bình, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá bốn địa điểm độc đáo sau.

1. Khu du lịch Tràng An

Cách Thủ đô Hà Nội chưa đầy 100km, được mệnh danh là "tiên cảnh chốn nhân gian", Khu du lịch Tràn An thu hút được đông đảo không chỉ du khách miền Bắc mà còn khắp nơi trong và ngoài nước. Tràng An nằm trong Quần thể Di sản Văn hóa và Thiên nhiên được UNESCO công nhận. Quần thể Di sản này gồm liên khu danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động - Cố đô Hoa Lư - Rừng đặc dụng Hoa Lư.

Quần thể hang động, sông nước và núi đá vôi tại đây tạo nên một bức tranh thủy mặc huyền diệu, nơi du khách có thể thả mình trên những chiếc thuyền nhẹ trôi, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ.

Bốn mùa quanh năm, Tràng An đều được phủ lên mình một vẻ đẹp mới. Dù đi vào mùa nào trong năm, du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khác nhau của Tràng An. Mùa xuân đầu năm đến Tràng An, du khách sẽ có dịp hòa mình và không khí lễ hội, chẳng hạn như hội Cờ Lau (8/3 Âm lịch), Lễ hội Tràng An (giữa tháng 3 Âm lịch). Mùa hè nơi đây ngập tràn trong mùi hương thơm ngát của đầm sen hay cánh đồng lúa chín vàng.

Tại Khu du lịch Tràng An, du khách có thể đến thăm nhiều địa điểm tâm linh nổi tiếng như đền Trình (nơi thờ phụng 4 vị công thần nhà Đinh), đền Trần (thờ thần Quý Minh - vị thần trấn ải phía Nam Tứ trấn Hoa Lư), đền Tứ Trụ, hành cung Vũ Lâm, hang Địa Linh, hang Nấu Rượu, hang Bói, hang Sáng - hang Tối),...

2. Tam Cốc - Bích Động

Được ví như "Hạ Long trên cạn", Tam Cốc - Bích Động là một trong những điểm đến nổi tiếng ai cũng muốn khám phá để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của non sông. Nằm trong Quần thể danh thắng Tràng an, Tam Cốc - Bích Động là tổ hợp các hệ thống hạng động núi đá vôi cùng phong cảnh hữu tình của làng quê. Bên cạnh dòng sông uốn lượn ôm lấy những hang núi đá vôi, nơi đây còn ngôi chùa Bích Động cổ kính, mang theo lối kiến trúc truyền thống, đậm đà hơi thở lịch sử liên quan đến hành cung Vũ Lâm từ thời nhà Trần.

Cũng giống như Tràng An, đến với Tam Cốc - Bích Động mỗi mùa sẽ được thưởng thức khung cảnh khác nhau, tuy nhiên, có lẽ thời gian đẹp nhất ở đây là mùa xuân. Du xuân đầu năm đến Tam Cốc - Bích Động trong tiết trời tươi sáng, se lạnh, dễ chịu thì còn gì bằng.

Đầu năm mới, thảnh thơi trên những chiếc thuyền thăm các hang động, bên dưới sông sẽ là đầy những vạt rong đuôi chó xanh mướt. Và đến khoảng tháng 5, tháng 6, những cánh đồng lúa vàng rực, những bông sen tỏa hương thơm ngát khiến người ta không ngừng hít hà cho đầy lồng ngực mùi thơm của thiên nhiên, núi non nơi đây. Tại địa điểm này, du khách có thể đến thăm rất nhiều nơi thú vị như hệ thống 3 hang (hang Cả, hang Hai, hang Ba), đền Thái Vi, động Thiên Hương, chùa Bích Động, động Tiên (chùa Linh Cốc), Cổ Viên Lầu,...

Từ trung tâm thành phố, đến Tam Cốc - Bích Động chỉ chừng 7km nên có rất nhiều cách để đến được địa điểm này. Nếu đi xe máy theo hướng QL 1A cũ chỉ độ 15 phút là đến nơi. Đi từ Hà Nội hoặc TP. HCM, tàu hỏa cũng là một trong những phương tiện phù hợp. Nếu đi từ Hà Nội, du khách có thể đi tàu SE1, SE3, SE5, SE7, SE19; còn nếu đi từ TP. HCM, du khách có thể đi tuyến SE8. Đường đến địa điểm du lịch này rất dễ tìm, dù xe máy hay ô tô cá nhân đều có thể dễ dàng di chuyển.

3. Hang Múa

Cũng nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, Hang Múa hiện đang là một trong những địa điểm hot nhất thu hút du khách muôn phương về "check-in". Hang Múa tọa lạc ở thôn Khê Đầu Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, nằm trên ngọn núi Ngọa Long cách trung tâm thành phố chỉ chừng 10km. Mặc dù xung quanh đều là các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhưng Hang Múa vẫn thu hút nhiều khách du lịch vì những lý do đặc biệt của mình.

Hang Múa rộng khoảng 800m2, từ chân núi dẫn lên đến đỉnh là gàn 500 bậc đá trắng nổi bật hiện diện rõ hình quả chuông úp ngược của núi. Hai bên lối đi bậc thang là những đường trang trí hình rồng công phu và bên cạnh đó không thiếu những nét chạm khắc mang phong cách nghệ thuật thời Trần.

Khi leo lên đến đỉnh núi, du khách không chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh đồi núi trập trùng quen thuộc của Ninh Bình mà còn nhìn thấy dòng sông Ngô Đồng êm ả uốn lượn hay những vạt lúa vàng rực rỡ.

4. Chùa Bái Đính

Nằm trên dãy núi Tràng An, chùa Bái Đính có lịch sử hình thành từ thời nhà Đinh, trải qua nhiều biến đổi, chùa Bái Đính của hiện nay nắm giữ nhiều kỷ lục trong nước. Chẳng hạn như, chùa Bái Đính là nơi có chuông đồng lớn nhất Việt Nam, tượng Phật Thích Ca cao nhất và nặng nhất châu Á, tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, có hành lang La Hán lớn nhất Việt Nam, có nhiều cây bồ đề nhất Việt Nam.

Quần thể chùa Bái Đính thu hút du khách không chỉ bởi khu chùa mới được xây dựng năm 2003 mà nơi đây còn là chốn du lịch tâm linh bởi chùa cổ trên núi. Chùa cổ này từng là nơi vua Đinh lập đàn tế trời cầu mưa thuận gió hòa và cũng là nơi vua Quang Trung chọn làm lễ tế cờ động viên quân sĩ trước khi ra Thăng Long đại phá quân Thanh.

Bái Đính, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, là điểm đến không thể thiếu cho những ai muốn tìm hiểu về phật giáo và kiến trúc chùa cổ. Với quần thể kiến trúc đồ sộ, cùng với hàng ngàn tượng Phật và những bức bích họa phong phú, Bái Đính là nơi tìm kiếm sự an lành, thể hiện lòng thành kính và khám phá văn hóa tâm linh đặc sắc.

Ninh Bình, không chỉ là điểm đến với những danh thắng nổi tiếng, mà còn là hành trình khám phá văn hóa, lịch sử đậm đà, chạm đến trái tim của mỗi du khách phương xa. Nó là cuộc hành trình tìm về cội nguồn, nơi mỗi viên đá, mỗi tấm bia đều ghi dấu ấn của thời gian, cất giữ bí mật của những thế hệ xưa. Những câu chuyện từ lâu đời vẫn được lưu truyền, như chút huyền thoại của đất trời hòa quyện vào nhau, khiến du khách không chỉ vấn vương bởi vẻ đẹp nơi đây mà còn bởi giá trị tinh thần, sự e ấp và tôn nghiêm mà mảnh đất này mang lại. Ninh Bình, một trang sử sống động, một chuyến đi của tâm hồn, mở ra không biên giới cho những ai muốn khám phá và cảm nhận.