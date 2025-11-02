4 dự án BOT gần 60.000 tỷ đồng ở cửa ngõ TP.HCM sẽ khởi công trong năm 2026

Tại phiên họp UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2025, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết, thành phố sẽ khởi công đồng loạt 4 dự án giao thông cửa ngõ theo hình thức BOT vào giữa năm 2026. Các dự án gồm: nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 và trục Bắc - Nam – đều là những tuyến huyết mạch giúp giảm ùn tắc, tăng kết nối giữa TP.HCM với khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Hiện Sở Xây dựng đang thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của 4 dự án và thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án Quốc lộ 1 và đường trục Bắc – Nam. Các đơn vị đang phối hợp hoàn tất hồ sơ đầu tư cho 4 dự án này.

4 dự án giao thông ở cửa ngõ TP.HCM sẽ khởi công đồng loạt quý II/2026. (Ảnh: Anh Khoa)

Bốn dự án giao thông cửa ngõ với tổng vốn đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT, đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương tại kỳ họp tháng 2 theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98. Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp cùng các Ban Quản lý Dự án đẩy nhanh công tác phê duyệt bồi thường, tái định cư và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó riêng kinh phí giải phóng mặt bằng ước khoảng 27.000 tỷ đồng.

Riêng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đã giải ngân khoảng 12.435 tỷ đồng. Sở Xây dựng cho biết hiện đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến trình thẩm định và phê duyệt trong quý IV/2025 nhằm đảm bảo tiến độ khởi công giữa năm 2026.

Dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13

Quốc lộ 13 là trục giao thông chính ở cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, luôn trong tình trạng ùn tắc và ngập khi mưa, triều cường. (Ảnh: Anh Khoa)

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình có chiều dài gần 6 km, được mở rộng lên khoảng 60 m với 10 làn xe. Trong đó, hơn 3,2 km sẽ xây dựng tuyến đường trên cao 4 làn, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Công trình còn bao gồm 2 hầm chui hai chiều tại nút giao Bình Lợi và Bình Phước nhằm tách dòng phương tiện, giảm xung đột và tăng năng lực lưu thông cho toàn tuyến.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 21.000 tỷ đồng, thời gian hoàn thành vào năm 2028 và thu phí hoàn vốn trong khoảng 21 năm.

Phối cảnh Quốc lộ 13 kết hợp giữa cầu cạn và đường song hành. (Nguồn: Sở Xây dựng)

Quốc lộ 13 dài hơn 140 km, nối TP.HCM với Bình Dương và Bình Phước - nay thuộc Đồng Nai. Đây là trục giao thông chính ở cửa ngõ đông bắc TP.HCM, thường xuyên ùn tắc và ngập khi mưa, triều cường.

Dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) có tổng chiều dài gần 10 km, được đầu tư mở rộng lên 60 m với quy mô 10–12 làn xe. Trong đó, 6–8 làn xe chính được thiết kế tốc độ 80 km/h phục vụ lưu thông nhanh, còn hai tuyến song hành hai bên dành cho xe máy và phương tiện hỗn hợp, tốc độ 60 km/h.

Dự án cũng xây dựng 4 nút giao khác mức liên thông và cải tạo hàng loạt công trình hạ tầng quan trọng.

Quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ- nay là Tây Ninh là điểm đen ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Tây TP. (Ảnh: Anh Khoa)

Trong đó, cầu Bình Điền và các nút giao lớn như Kinh Dương Vương, Bình Thuận, Đoàn Nguyễn Tuấn sẽ được đầu tư mở rộng. Trong đó, cầu Bình Điền sẽ xây dựng thêm một đơn nguyên cầu bên phải với quy mô 6 làn xe, bề rộng 28,5m. Cây cầu này hiện có hai cầu với tổng cộng 6 làn xe.

Tại nút giao Bình Thuận (giao Quốc lộ 1 - đại lộ Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương) sẽ xây dựng 3 tầng gồm 2 hầm chui 4 làn xe hai chiều. Phần mặt đất tổ chức vòng xuyến trung tâm, tầng trên là hệ thống cầu vượt. Dự án còn bố trí hai cầu bộ hành trên đường dẫn cao tốc và Nguyễn Văn Linh.

Nút giao An Lạc xây cầu vượt 4 làn xe tại giao lộ Quốc lộ 1 - Kinh Dương Vương - Trần Đại Nghĩa, cho phép xe lưu thông trực tiếp qua trục chính, giảm xung đột giao thông.

Phối cảnh tuyến đường sau nâng cấp, mở rộng. (Nguồn: Sở Xây dựng)

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 16.285 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2028, với thời gian thu phí khoảng 21 năm 10 tháng. Để giảm ảnh hưởng đến người dân địa phương, thành phố sẽ chỉ thu phí trên phần đường chính – lưu thông nhanh.

Mới đây, UBND TP.HCM đã phê duyệt 2 dự án thành phần liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Dự án ảnh hưởng đến 2.241 hộ dân, trong đó 1.822 hộ phải giải tỏa trắng.

Quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh Long An là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối TP.HCM với miền Tây Nam Bộ và các đường vành đai 2, 3, 4 của thành phố.

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam

Đường trục Bắc - Nam từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ mở rộng lên 10 làn xe, trong đó có 7,2km đường trên cao. (Ảnh: Anh Khoa)

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài 8,6km.

Theo thiết kế, tuyến đường sẽ mở rộng lên 10 làn xe, trong đó có 7,2km đường trên cao với 4 làn xe thiết kế vận tốc 80 km/h; tuyến dưới mặt đất và đường song hành rộng 3 làn xe mỗi bên, tốc độ tối đa 60 km/h với 14 cây cầu ở hai bên đường.

Phần tuyến chính là cầu cạn theo tính toán sẽ lệch so với tim quy hoạch về bên trái, nhằm tránh đường ống cấp nước hiện hữu và tạo thuận lợi cho tuyến metro số 4 sẽ xây dựng trong tương lai.

Dự án sẽ xây dựng các nút giao khác mức gồm nút giao đường Nguyễn Văn Linh và đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, ưu tiên cho xe vận tải chính từ đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Nguyễn Văn Linh và cao tốc Bến Lức - Long Thành chạy liên tục.

Tổng mức đầu tư 9.894 tỷ đồng, dự án dự kiến hoàn thành năm 2028, có thời gian thu phí khoảng 22 năm.

Theo phương án thiết kế, trục Bắc - Nam sẽ có 7,2km đường trên cao với 4 làn xe thiết kế vận tốc 80 km/h và đường song hành dưới thấp mỗi bên 3 làn xe. (Nguồn: Sở Xây dựng)

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng trở thành trục giao thông nhanh, ít gián đoạn, kết nối khu trung tâm với đô thị mới Nam Sài Gòn, khu đô thị - cảng Hiệp Phước, hình thành trục giao thông hướng tâm kết nối Vành đai 2 với cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 4, đáp ứng nhu cầu giao thông liên vùng ở ngõ phía Nam TP.HCM với miền Đông, miền Tây Nam Bộ.

Đầu tháng 9, UBND TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch thi tuyển thiết kế kiến trúc cầu vượt tuyến chính trên trục Bắc – Nam, đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22

Quốc lộ 22 là tuyến huyết mạch nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài 8km, với tổng vốn đầu tư 10.424 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 từ nút giao An Sương đến đường vành đai 3 TP.HCM có chiều dài 8km, tổng vốn 10.424 tỷ đồng cũng sẽ khởi công quý II/2026. (Ảnh: Anh Khoa)

Theo kế hoạch, Quốc lộ 22 sau nâng cấp sẽ mở rộng lên 60m, gồm 10 làn xe. Trong đó, 4 làn trung tâm dành cho ô tô tốc độ tối đa 80 km/giờ, 6 làn song hành thiết kế 60 km/giờ, giúp tách dòng phương tiện và đảm bảo an toàn.

Dự án cũng sẽ xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao trọng điểm, tạo nên mạng lưới lưu thông thông suốt, giảm thiểu xung đột giao cắt và ùn tắc kéo dài.

Dự án dự kiến hoàn thành, khai thác trong năm 2028 và có thời gian thu phí khoảng 23 năm 10 tháng. TP cũng sẽ chỉ thu phí với làn trung tâm dành cho ô tô chạy tốc độ cao.