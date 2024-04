4 giấy tờ cần sửa đổi và cập nhật khi chính thức bỏ Chứng minh nhân dân 9 số

Ngày 1/4, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an) cho biết Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7 và sẽ chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước.

Điều này đồng nghĩa với Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến ngày 31/12/2024, tức từ ngày 1/1/2025, CMND 9 số sẽ bị "khai tử", Người dân chuyển sang sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, thẻ căn cước 12 số. Do đó, nhiều loại giấy tờ liên quan cần được cập nhật, sửa đổi thông tin.

Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT)

Công dân sẽ không phải thực hiện đổi sổ BHXH và thẻ BHYT bởi chúng không liên quan trực tiếp đến thông tin đến số CMND/CCCD. Nhưng để có thể tra cứu quá trình tham gia BHXH hay hạn sử dụng của thẻ BHYT… thì công dân phải thực hiện cập nhật lại thông tin của hồ sơ BHXH, thẻ BHYT theo quy định.

Hộ chiếu

Trên hộ chiếu có thể hiện thông tin số CMND/CCCD của mỗi cá nhân, do đó nếu thực hiện đổi CMND 9 số sang CCCD 12 số thì công dân phải làm thủ tục đề nghị sửa chi tiết trang nhân thân trong hộ chiếu theo quy định tại Chương II của Thông tư 29/2016 do Bộ công an ban hành ngày 6/7/2016.

Tại cửa khẩu một số nước, đòi hỏi công dân phải xuất trình hộ chiếu có thông tin trùng khớp với thẻ CCCD, nếu không trùng khớp công dân có thể gặp khó khăn trong việc xuất/nhập cảnh. Để sửa đổi thông tin hộ chiếu, cá nhân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất là 1 năm.

- CCCD gắn chip mới được cấp.

- Giấy xác nhận số CMND cũ đã được cấp trước đó.

- Sổ tạm trú đối với trường hợp đề nghị đổi tại nơi đăng ký tạm trú.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trên, cá nhân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú, tạm trú hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để nộp hồ sơ.

Thông tin tài khoản ngân hàng

Ngân hàng sẽ từ chối giao dịch đối với chủ tài khoản khi không xác định được nhân thân nếu cá nhân chưa thực hiện thủ tục cập nhật số CCCD mới thay cho số CMND cũ vào hồ sơ thông tin tài khoản ngân hàng.

Để có thể cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng, cá nhân cần mang theo giấy xác nhận số CMND 9 số và thẻ CCCD mới được cấp đến ngân hàng mà cá nhân mở tài khoản để được hướng dẫn chi tiết.

Thông tin đăng ký thuế

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Quản lý Thuế 2019, khi có thay đổi một trong nhưng thông tin trên tờ khai đăng ký thuế thì cá nhân thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn là 10 ngày tính từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Cá nhân có thể tự mình thực hiện thay đổi hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế (lưu ý người lao động phải có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.