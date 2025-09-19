4 kiểu ăn sáng "tàn phá" mạch máu nhanh nhất nhưng hiếm người Việt nào chưa từng làm trong đời

Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng, bữa ăn đầu tiên trong ngày là bữa sáng. Ăn sáng cung cấp cho chúng ta năng lượng và chất dinh dưỡng quan trọng để bù đắp cho cơ thể sau đêm ngủ dài và bắt đầu ngày mới.

Ngoài việc không được bỏ bữa sáng thì ăn sáng như thế nào cũng rất quan trọng, nhất là đối với mạch máu. Nếu bạn bỏ bữa sáng lâu ngày hoặc ăn một số thực phẩm không tốt cho sức khỏe thì cholesterol, chất béo… sẽ tích tụ trên thành mạch máu, dễ gây xơ cứng động mạch. Vì vậy, đừng chỉ ăn sáng cho no bụng hay "cho có". Hãy tránh 4 kiểu ăn sáng ''tàn phá'' mạch máu sau đây để sống lâu, sống khỏe:

1. Ăn sáng bằng món nhiều đường

Ảnh minh họa

Bánh ngọt, nước ngọt, trà sữa, socola… là lựa chọn phổ biến buổi sáng nhờ tiện lợi. Song lượng đường cao khiến insulin tăng đột ngột, gây rối loạn chuyển hóa và khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, chóng mặt. Nếu lặp lại lâu dài, đường huyết cao sẽ làm thành mạch bị tổn thương, cholesterol xấu dễ bám dính tạo mảng xơ vữa. Đó chính là nền tảng của bệnh tim mạch và tắc nghẽn mạch máu.

Ngoài ra, bữa sáng giàu đường còn góp phần làm béo phì, tăng huyết áp và ảnh hưởng xấu đến não bộ, khiến khó tập trung vào công việc.

2. Uống sữa hoặc cà phê thay bữa sáng

Nhiều người Việt bận rộn chỉ uống 1 ly sữa hoặc cà phê thay bữa sáng rồi lao vào công việc. Nhưng khi dạ dày trống rỗng, cả sữa lẫn cà phê đều không phải lựa chọn lý tưởng.

Cà phê chứa caffeine kích thích tiết axit, gây hại niêm mạc dạ dày, đồng thời làm nhịp tim và huyết áp dao động thất thường. Caffeine còn có tác dụng lợi tiểu, dễ khiến cơ thể mất nước, máu đặc lại, mạch máu chịu áp lực lớn. Trong khi đó, uống sữa lúc bụng đói làm dạ dày co bóp mạnh, dễ đầy bụng, khó tiêu và giảm khả năng hấp thu. Nếu duy trì thói quen chỉ uống sữa hoặc cà phê thay bữa sáng, cơ thể thiếu năng lượng, não bộ khó tập trung, mạch máu và hệ tiêu hóa đều bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa

3. Ăn sáng với thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ

Xôi chiên, bánh rán, gà rán, khoai chiên… luôn hấp dẫn nhưng lại là “kẻ thù” của mạch máu. Khi chiên ở nhiệt độ cao, dầu mỡ sinh ra nhiều hợp chất oxy hóa gây hại cho thành mạch. Chúng làm tăng cholesterol xấu (LDL), giảm cholesterol tốt (HDL), khiến máu đặc và dính hơn, thúc đẩy xơ vữa động mạch.

Nếu lặp lại trong thời gian dài, mạch máu sẽ cứng lại, nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ tăng mạnh. WHO cũng xếp thực phẩm chiên rán vào nhóm có khả năng gây ung thư ở người. Càng nghiêm trọng hơn nếu bạn ăn vào bữa sáng, khi dạ dày còn rỗng và cần nhiều năng lượng.

4. Bữa sáng nhiều muối, rau củ muối chua

Dưa muối, cà muối, đồ kho mặn… nếu ăn sáng thường xuyên có thể gây nguy hiểm cho tim mạch. Sau một đêm ngủ, cơ thể thiếu nước, khả năng đào thải natri giảm, lượng muối thừa khiến máu bị cô đặc, tim phải tăng lực co bóp để bơm máu. Huyết áp từ đó tăng cao, mạch máu chịu áp lực mạnh và dễ bị mất độ đàn hồi.

Ảnh minh họa

Các nghiên cứu còn cho thấy chế độ ăn nhiều muối liên quan mật thiết đến nguy cơ suy tim, suy thận và ung thư dạ dày. Kiểu ăn sáng này cũng là kiểu bắt đầu ngày mới tồi tệ, khiến cả ngày của bạn mệt mỏi, nặng nề, khó tập trung.

Ăn sáng thế nào để tốt cho mạch máu? Một bữa sáng lành mạnh nên gồm tinh bột nguyên hạt (yến mạch, bánh mì nguyên cám), đạm tốt (trứng, cá, sữa chua), thêm rau xanh hoặc trái cây tươi để bổ sung chất xơ và vitamin. Hạn chế đồ ngọt, đồ chiên rán và quá mặn để giữ huyết áp ổn định, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Nên ăn sáng trước 9 giờ và trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy. Duy trì thói quen này không chỉ bảo vệ mạch máu mà còn giúp não bộ tỉnh táo, cân nặng ổn định và hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn trong cả ngày dài.



