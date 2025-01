4 kiểu chế biến làm lãng phí 80% vitamin C trong rau củ nhưng hiếm ai chưa từng mắc

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, hỗ trợ làm đẹp, tăng cường sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, cơ thể con người không thể tự tổng hợp vitamin C mà phải bổ sung thông qua thực phẩm hoặc các sản phẩm hỗ trợ.

Trong đó, rau củ quả là nguồn cung cấp vitamin C an toàn và hiệu quả nhất. Nhưng rất ít người biết rằng vitamin C là một chất không ổn định, dễ bị phân hủy khi tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ, oxy hoặc phản ứng hóa học. Những thói quen chế biến sai lầm dưới đây có thể làm mất đi phần lớn vitamin C trong rau củ quả mà bạn sử dụng.

1. Cắt rồi mới rửa hoặc rửa quá kỹ

Thói quen cắt nhỏ rau củ trước khi rửa khiến lượng vitamin C hao hụt đáng kể. Ở trạng thái nguyên vẹn, các chất dinh dưỡng trong rau củ được bảo vệ bởi thành tế bào. Khi bạn cắt nhỏ, các tế bào bị phá vỡ, khiến vitamin C tiếp xúc với oxy và oxidase, dễ dàng bị oxy hóa và hoà tan vào nước.

Ảnh minh họa

Ước tính, việc cắt rau rồi mới rửa làm hao hụt khoảng 20% vitamin C, đặc biệt ở những loại rau giàu chất này. Con số này có thể cao hơn nếu bạn rửa quá kỹ, ngâm lâu hoặc chà xát mạnh. Vì vậy, hãy rửa sạch rau củ trước khi cắt và chế biến ngay sau đó để giảm thiểu lãng phí.

2. Thích ép nước hơn ăn tươi hoặc nấu nướng

Ép nước rau củ quả là cách nhiều người lựa chọn để bổ sung vitamin C. Tuy nhiên, quá trình ép làm vỡ tế bào, khiến vitamin C dễ dàng bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí. Sự hao hụt vitamin C trong nước ép có thể lên tới 80%, đặc biệt nếu không uống ngay sau khi ép.

Nếu bạn muốn giữ tối đa lượng vitamin C, hãy ưu tiên ăn trái cây tươi để bổ sung thêm chất xơ. Với rau củ, có thể chọn loại có tính axit như cà chua để ép, hoặc chần qua trước khi ép để làm giảm hoạt động của oxidase.

3. Thêm nhiều muối khi nấu ăn

Thêm muối trong quá trình nấu rau củ tạo ra dung dịch ưu trương, làm vitamin C bị rửa trôi và dễ oxy hóa hơn. Việc này khiến lượng vitamin C hao hụt đáng kể.

Để giảm tổn thất, hãy thêm lượng muối tối thiểu khi nấu, hoặc cho muối vào khi món ăn gần hoàn thành. Bạn cũng có thể sử dụng thêm các nguyên liệu có đặc tính chống oxy hóa như hành, gừng, tỏi để giảm thiểu quá trình oxy hóa.

4. Nấu với lửa to, nấu quá kỹ

Ảnh minh họa

Nhiệt độ cao và thời gian nấu quá lâu là “kẻ thù” của vitamin C. Nếu nấu rau củ ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, lượng vitamin C có thể giảm tới 60%.

Hãy chọn phương pháp hấp hoặc luộc với ít nước, hoặc dùng lò vi sóng để chế biến trong thời gian ngắn. Khi nấu, chỉ nên cho rau củ vào khi nước đã sôi và tắt bếp ngay khi thực phẩm chín. Đậy kín nắp nồi trong quá trình nấu để hạn chế thất thoát vitamin C. Ngoài ra, dù là món nấu chín hay ăn sống, ép nước thì bạn cần ăn/uống rau củ quả càng sớm càng tốt sau khi chế biến.

Nguồn và ảnh: Sohu, Daily Mail