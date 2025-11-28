Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 kiểu công ty đừng dại mà đâm đầu vào

28-11-2025 - 16:26 PM | Sống

Dù bạn có năng lực tới đâu, vào những công ty này cũng không thể phát triển.

1. Công ty coi “đuối sức” là tiêu chuẩn làm việc

Nơi mà việc về đúng giờ bị xem như tội lỗi, OT là “điểm cộng”, cuối năm review thì chỉ cần bạn… còn thở là được giao thêm việc.

Dấu hiệu nhận ra sớm: Offer ghi “linh hoạt thời gian”, nhưng vào rồi mới biết linh hoạt nghĩa là… lúc nào cũng phải online.

2. Công ty không có ranh giới, cái gì cũng đến tay nhân viên

Từ công việc chuyên môn, đến việc văn phòng lặt vặt, thậm chí cả những nhiệm vụ chẳng nằm trong JD nhưng “em làm tạm cho chị nha”. Môi trường này khiến nhân viên không phát triển được kỹ năng thật, chỉ giỏi chữa cháy và đa nhiệm trong vô vọng.

3. Công ty nói rất hay về “văn hoá”, nhưng thực tế toàn luật ngầm

Bề ngoài: team gắn kết, sếp thân thiện, “môi trường mở”. Bên trong: phe nhóm, ưu ái người quen, khen thưởng theo cảm tính. Bạn có thể làm rất tốt, nhưng chỉ một cuộc trò chuyện “sau cánh cửa” cũng có thể đổi cả kết quả KPI.

4. Công ty luôn thiếu kế hoạch, chỉ chạy theo khủng hoảng

Sếp ra quyết định theo mood, thay đổi target mỗi tuần, dự án đang chạy nửa chừng thì “đổi hướng cho nhanh”. Nhân viên lúc nào cũng phải xoay như chong chóng, nhưng cuối cùng chẳng có gì gọi là thành quả rõ ràng để đưa vào CV.

5 kiểu công ty tưởng tốt nhưng toàn kìm hãm sự phát triển của nhân viên, ở lại lâu chẳng khác nào chôn vùi cả thanh xuân lẫn sự nghiệp

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

