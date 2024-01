4 loại bột là “thuốc chống lão hóa”, nên để sẵn trong bếp để sử dụng

1. Bột đậu nành

Đối với đậu nành thì cách chế biến thường thấy nhất là làm thành sữa uống, tào phớ, đậu phụ… Nhưng vẫn còn một cách để tiêu thụ đậu nành vừa ngon, vừa bổ dưỡng khác. Đó chính là sử dụng bột đậu nành. Chúng khá mới lạ với nhiều người nhưng ở một số quốc gia, loại bột này đang dần trở thành truyền thống trong ẩm thực.

Theo Grant Tinsley - Phó giáo sư tại Đại học Công nghệ Texas (Mỹ), hạt đậu nành luôn là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Chúng chứa nhiều dưỡng chất mà cơ thể cần như vitamin A, B, C, D và các khoáng chất như kẽm, sắt, magie, protein… Chỉ là những hạt đậu nhỏ nhưng lại chứa vô vàn lợi ích.

Bột đậu nành rất được người Nhật chuộng dùng để rắc lên các loại bánh.

Với phụ nữ nói riêng, loại bột này có rất nhiều công dụng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Isoflavone của bột đậu nành đóng vai trò tương tự như hormone nữ estrogen. Khi đi vào cơ thể sẽ giúp ổn định khí huyết, ngăn ngừa rối loạn kinh nguyệt, giúp mỡ thừa tiêu bớt mà không bị tích lại tại bụng…

Một trong những tác dụng tuyệt vời của bột đậu nành là cải thiện làn da, giảm bớt các dấu hiệu lão hóa. Tất cả là nhờ hàm lượng axit béo omega3 và omega6 trong bột đậu nành khá cao, có khả năng ức chế tác động từ quá trình oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi những ảnh hưởng xấu do tuổi tác.

2. Bột matcha

Cũng giống như trà xanh, matcha có xuất xứ từ cây Camellia sinensis nhưng lại được xử lý theo hình thức khác. Khi thu hoạch lá trà, người ta sẽ loại bỏ cuống và gân lá, phần còn lại được đem đi sấy nhanh, xay nhuyễn thành thứ bột mịn mà ta gọi là matcha.

Bột matcha rất giàu catechin, một loại hợp chất thực vật trong trà hoạt động như chất chống oxy hóa tự nhiên. Chất chống oxy hóa giúp ổn định các gốc tự do - là những hợp chất có thể gây hại cho tế bào và gây bệnh mãn tính. Nó giúp phòng ngừa ung thư, làm chậm lão hóa, bảo vệ gan, tăng cường chức năng não…

Bột matcha là nguyên liệu cần thiết của nhiều loại bánh, nước... quen thuộc.

Khi chúng ta thêm bột matcha vào nước nóng để pha trà, trà chứa tất cả các chất dinh dưỡng từ toàn bộ lá. Nó sẽ có xu hướng có nhiều catechin và chất chống oxy hóa hơn là chỉ đơn giản ngâm lá trà xanh trong nước. Thực tế, theo ước tính, số lượng catechin trong matcha cao gấp 137 lần so với các loại trà xanh khác.

Cũng như trà xanh, matcha có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp tạo ra nhiều năng lượng và tăng cường đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu cho thấy uống trà xanh hoặc matcha sau khi vận động có thể giúp hiệu quả giảm béo tăng 17%. Vậy nên hãy uống bột matcha hàng ngày để nâng cao sức khỏe.

3. Bột nghệ

Tinh bột nghệ hiện nay đang trở nên khá phổ biến và hữu dụng trong đời sống. Nguyên liệu này được sử dụng nhiều trong việc hỗ trợ chữa bệnh đau dạ dày, đau nhức xương khớp, điều trị ung thư... Phụ nữ sau khi sinh uống cũng giúp tăng cường sức khoẻ, vóc dáng mau hồi phục…

Bên cạnh đó, hợp chất curcumin có trong tinh bột nghệ là chất chống oxy hóa cực mạnh, phá hủy các gốc tự do – nguyên nhân làm biến đổi DNA có trong cơ thể gây bệnh ung thư. Theo như nghiên cứu, thành phần trong tinh bột nghệ giúp bảo vệ và chống lại những khối u do bức xạ gây nên.

Tinh bột nghệ dùng để điều trị và ngăn ngừa nhiều loại bệnh nguy hiểm.

Bệnh tiểu đường xuất hiện phổ biến chủ yếu là do sự rối loạn chuyển hóa đường do tuyến tụy không tự sản sinh được lượng insulin đáp ứng cho cơ thể. Tinh bột nghệ giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm các biến chứng khác do bệnh tiểu đường gây ra.

Thêm vào đó, tinh bột nghệ có tác dụng thanh lọc, giải độc và tăng cường chức năng gan hiệu quả. Khi dùng, tinh bột nghệ sẽ giúp bạn đào thải các chất độc hại tích tụ ra khỏi cơ thể, thanh lọc máu do tác động của môi trường hay ăn uống gây ra. Hãy dùng loại bột này hàng ngày để đào thải độc tố hiệu quả hơn.

4. Bột cacao

Theo Christian Heiss - Giáo sư Y học Tim mạch từ Đại học Surrey (Anh), flavonoid trong cacao rất quan trọng đối với hệ tim mạch, đặc biệt là với chức năng của mạch máu và huyết áp. Cacao được biết đến với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Vì vậy, việc dùng bột cacao là một phương pháp để điều trị cao huyết áp nhẹ, giúp cải thiện lưu thông máu hiệu quả.

Đặc biệt hơn, bột cacao nguyên chất chứa hơn 700 hợp chất và các chất chống oxy hóa. Khả năng chống oxy hóa của cacao nhờ vào polyphenol – một trong những chất chống oxy hóa tuyệt vời nhất nhất. Đối với phụ nữ vượt qua tuổi 30, cacao sẽ giúp khôi phục độ đàn hồi của da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và tạo nên làn da mềm mại, căng tràn sức sống…

Hãy uống bột cacao hàng ngày để tốt cho sức khỏe hơn.

Ngoài ra, bột cacao còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh đau tim và đột quỵ nhờ vào khả năng cải thiện lưu thông máu từ flavonoid. Cacao không chỉ có khả năng chống cô đặc máu, giảm kháng insulin và giảm viêm, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác nhau, góp phần vào việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, suy tim, đột quỵ.

Trong cacao có chứa theobromine – một hợp chất có nguồn gốc tự nhiên, có mối quan hệ chặt chẽ với caffeine. Nhờ vậy mà bột cacao có tác dụng trong việc giảm năng lượng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Khi mua bột cacao, hãy chọn loại nguyên chất nhất và ít đường để mang lại lợi ích tối đa.

Theo Eatthis, Healthline